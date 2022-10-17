В результате вражеской атаки дронов-камикадзе в Николаеве повреждены три инфраструктурных объекта, - ОК "Південь". ФОТО

В результате вражеской атаки дронами-камикадзе Николаева повреждены три инфраструктурных объекта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОК "Південь".

"Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в областном центре. На местах попаданий работают спасатели, продолжается борьба с огнем. Предварительно пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

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