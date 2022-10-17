В результате вражеской атаки дронов-камикадзе в Николаеве повреждены три инфраструктурных объекта, - ОК "Південь". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате вражеской атаки дронами-камикадзе Николаева повреждены три инфраструктурных объекта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОК "Південь".
"Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в областном центре. На местах попаданий работают спасатели, продолжается борьба с огнем. Предварительно пострадавших нет", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+11 Виктор Дийнега
показать весь комментарий17.10.2022 01:52
+11 Харьков Сумской
показать весь комментарий17.10.2022 02:34
+7 Ирина Иваненко 7637ff53
показать весь комментарий17.10.2022 01:57
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А организацией борьбы с дронами занимаются другие люди, и мы их не видим.
Це ті, хто принципово не вживає українську мову, але переймаються за Україну виключно на іноземній. Це ті, кому лень українську клавіатуру в телефон додати, не кажучі, взагалі, про операційну систему.