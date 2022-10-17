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Николаев (2012) обстрел (20439) дроны (2201)

В результате вражеской атаки дронов-камикадзе в Николаеве повреждены три инфраструктурных объекта, - ОК "Південь". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате вражеской атаки дронами-камикадзе Николаева повреждены три инфраструктурных объекта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОК "Південь".

"Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в областном центре. На местах попаданий работают спасатели, продолжается борьба с огнем. Предварительно пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Силы ПВО сбили над Николаевщиной 2 дрона-камикадзе, - Ким

В результате вражеской атаки дронов-камикадзе в Николаеве повреждены три инфраструктурных объекта, - ОК Південь 01
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Топ комментарии
+11
Русня никак не угомонится. Захотелось им херсонской, луганской, запорожской, донецкой области и Крыма. Вот только 100 миллионов могил, свободно помещается на 50 гектарах земли. Думаю что похороним где то в пределах донецкой области и поставим памятную арку им, с надписью - кто с мечем к нам придет, тот от Хаймерса подохнет. От туристов отбоя не будет - Египет обанкротится со своими пирамидами и хеопсами
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17.10.2022 01:52
+11
"Страна инфлюенсеров".
Це ті, хто принципово не вживає українську мову, але переймаються за Україну виключно на іноземній. Це ті, кому лень українську клавіатуру в телефон додати, не кажучі, взагалі, про операційну систему.
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17.10.2022 02:34
+7
Прям не знаю, кто туда захочет идти на экскурсию. Кому охота смотреть на скотомогильник?
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17.10.2022 01:57
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Русня никак не угомонится. Захотелось им херсонской, луганской, запорожской, донецкой области и Крыма. Вот только 100 миллионов могил, свободно помещается на 50 гектарах земли. Думаю что похороним где то в пределах донецкой области и поставим памятную арку им, с надписью - кто с мечем к нам придет, тот от Хаймерса подохнет. От туристов отбоя не будет - Египет обанкротится со своими пирамидами и хеопсами
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17.10.2022 01:52 Ответить
Прям не знаю, кто туда захочет идти на экскурсию. Кому охота смотреть на скотомогильник?
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17.10.2022 01:57 Ответить
Kім постійно знімає відосікі. А треба ТрО нарощувати та антридронові загони організовувати.
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17.10.2022 02:03 Ответить
страна инфлюенсеров. Есть с кого брать пример.
А организацией борьбы с дронами занимаются другие люди, и мы их не видим.
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17.10.2022 02:19 Ответить
"Страна инфлюенсеров".
Це ті, хто принципово не вживає українську мову, але переймаються за Україну виключно на іноземній. Це ті, кому лень українську клавіатуру в телефон додати, не кажучі, взагалі, про операційну систему.
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17.10.2022 02:34 Ответить
это вы сейчас о чём?
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17.10.2022 03:00 Ответить
Харьков Сумской что ты несешь терпло? у тебя ник на руськом - где **** твоя клавиатура бот ?
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17.10.2022 05:15 Ответить
Невже немає проти цих шахідів зброї? Якось не віриться, що в американцях немає нічого ефективного, вони ж доволі гучні можна за звуком запеленгувати ту хрінь, мляха стільки аплікацій є на смартфонах, можна придумати що завгодно, в кожного є смартфон можна б об'єднати їх в мережу та передавати координати а там хай бабці огірками збивають. Якщо серйозно 21 сторіччя в мене є приложуха яка за співом птахів розрізняє, а тут якіс мопеди драні
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17.10.2022 03:54 Ответить
почему же нет? из четырнадцати вылетевших одиннадцать сбили. Просто не все "шахиды" летели с востока, несколько залетело с запада, а там нет армейской ПВО в виде "ос", гепардов" и "стормеров". Вероятно даже ЗУшек нет. А населению у нас пока MG3 не выдают, а огірки не долетают.
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17.10.2022 05:11 Ответить
А ще можна прімєнять діскоїди мєтательниє із асфальта закатаного блазнем в дороги!
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17.10.2022 08:17 Ответить
А Иран за всё это получает бабосики и нет никакой реакции со со стороны ни Штатов ни Израиля.
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17.10.2022 10:16 Ответить
 
 