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Обломок одного из атаковавших утром Киев дронов-камикадзе. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 17 октября рашисты атаковали Киев и ряд регионов дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичные власти.
Между тем, мэр Киева Виталий Кличко показал обломок одного из дронов-камикадзе, которые сегодня утром атаковали Киев.
Топ комментарии
+25 Igor Kalyuzhny
показать весь комментарий17.10.2022 08:26
+19 Старый зольдат
показать весь комментарий17.10.2022 08:26
+19 Oleh Syvenkyy
показать весь комментарий17.10.2022 08:30
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На автомобиле установлена кассета с этими дронами и из нее дроны и запускаются.
https://korrespondent.net/ukraine/4519288-syly-oborony-ukrayny-sbyly-vosem-yranskykh-bpla