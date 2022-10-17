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война (47303) Киев (24547) Кличко (4518) дроны (2201)

Обломок одного из атаковавших утром Киев дронов-камикадзе. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром 17 октября рашисты атаковали Киев и ряд регионов дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичные власти.

Между тем, мэр Киева Виталий Кличко показал обломок одного из дронов-камикадзе, которые сегодня утром атаковали Киев.

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Обломок одного из атаковавших утром Киев дронов-камикадзе 01
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Топ комментарии
+25
пусть понесет в иранское посольство...
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17.10.2022 08:26
+19
Интересно, наше зерно на прокорм моральных уродов с полотенцами на головах и в банных халатах, прикрывающимися религией, поставляется?
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17.10.2022 08:26
+19
на заході 6 місяців телелись з ПВО і ударнимидронами,щоб не есквлація.А тут мордор заказав,Іран поставив.
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17.10.2022 08:30
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пусть понесет в иранское посольство...
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17.10.2022 08:26 Ответить
А разве Зе и Кулеба ещё не разорвали дипотношения с этим смердючим кублом и не выслали их в полном составе из Украины?
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17.10.2022 08:27 Ответить
він даже ноту протесту не висловив
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17.10.2022 08:35 Ответить
Так вроде же это Иран, а не Оман.
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17.10.2022 08:40 Ответить
Всєм на шашлик! Які такі дрони?
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17.10.2022 09:11 Ответить
не на часі мавпеняток в Єфіопії та самих іранців годувати зерном треба
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17.10.2022 08:40 Ответить
Предлагаю отравить то зерно крысиным ядом и пусть иранские детки отведают вкусняшку
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17.10.2022 09:25 Ответить
Не получится. по прибытию судна в порт, берут пробы зерна для исследования в лабараториях, ну Ваша мысль очень интересная. Хитросделанных персов нужно как-то наказать.
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17.10.2022 14:07 Ответить
Пардон, лабОраториях
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17.10.2022 14:11 Ответить
але краще б-гівном..Це щось за межами розуму вже..Яка різниця людям, що саме жере "милая Африка", якщо вони не впевнені, що вранці прокинуться..А у багатьох і гроші на їжу закінчаться..Роботи у багатьох немає!І гроші дарма ніхто не дасть-тільки переселенцям..
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17.10.2022 09:42 Ответить
пусть сразу в китайское несут - начинка дрона вся от желторотых ублюдков
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17.10.2022 08:57 Ответить
Пусть лучше это вот все в посольства с помощью Хаймарсов доставить
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17.10.2022 09:46 Ответить
А вони скажуть шо там на кацапсячій написано герань...
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17.10.2022 09:11 Ответить
Мож будет написать Хуúлань, сразу понятно будет, от кого доставлено
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17.10.2022 09:48 Ответить
Интересно, наше зерно на прокорм моральных уродов с полотенцами на головах и в банных халатах, прикрывающимися религией, поставляется?
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17.10.2022 08:26 Ответить
Скоріш за все так.
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17.10.2022 09:13 Ответить
Вроде персы. И полотенца с банными халатами на месте.
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17.10.2022 09:43 Ответить
Да, поспішив пан Кличко розповідати про Антідрононови купол над Києвом...
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17.10.2022 08:30 Ответить
кличко превращается в такого же идиота баблабола-хайпожора как и офис зелеснкого или остальные бесполезные мэры
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17.10.2022 08:58 Ответить
язиком багато тренькають.., але над людьми купол ніхто не буде ставить..Нажаль, не до них!
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17.10.2022 09:44 Ответить
ху*ло не дочекається перемир'я, буде висіти на гілляці.
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17.10.2022 08:30 Ответить
на заході 6 місяців телелись з ПВО і ударнимидронами,щоб не есквлація.А тут мордор заказав,Іран поставив.
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17.10.2022 08:30 Ответить
китай сделал а поставил типа иран у-гу
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17.10.2022 08:59 Ответить
***, ну шо за ****** постоянно номера долетевших дронов публикуют? Кацапы их поразным маршрутам пускают, и смотрят какой долетел. Если долетел, значит там нет ПВО, значит пускают тем-же маршрутом еще.
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17.10.2022 08:36 Ответить
А может кто-то спецом и показывает? Или дал указание своим подчиненным показывать.
5 колонну еще никто не отменил.
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17.10.2022 09:20 Ответить
Ну, не думаю шо это прямо Ермак сфоткал.
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17.10.2022 13:41 Ответить
Ермак умеет фоткать только документы
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17.10.2022 15:08 Ответить
ЗСУ просили не показувати номерів збитих дронів.
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17.10.2022 08:47 Ответить
Треба визначити місце вильоту дронів і знищити
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17.10.2022 08:48 Ответить
место вылета? пожалуйста - фура на ...надцатом километре , какой-то трассы
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17.10.2022 09:00 Ответить
Дроны перемещаются на грузовом автомобиле по трассе.
На автомобиле установлена кассета с этими дронами и из нее дроны и запускаются.
https://korrespondent.net/ukraine/4519288-syly-oborony-ukrayny-sbyly-vosem-yranskykh-bpla
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17.10.2022 09:33 Ответить
 
 