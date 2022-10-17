Обломок одного из атаковавших утром Киев дронов-камикадзе. ФОТО

Утром 17 октября рашисты атаковали Киев и ряд регионов дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичные власти.

Между тем, мэр Киева Виталий Кличко показал обломок одного из дронов-камикадзе, которые сегодня утром атаковали Киев.

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