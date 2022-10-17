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Кадры атаки иранского дрона на Киев. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Опубликованы первые фотографии атаки иранского дрона на Киев утром 17 октября.

Знімки зробив фотограф Agency France Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фотографии сделал фотограф Agency France Press, сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

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Топ комментарии
+43
Yuriy Romanenko

@shan_yan

Как имея кучу КБ, наш ВПК не может начать производство ударных дронов из говна и палок, как это делает Иран, который 40 лет под санкциями? Только потому, что не могут сложить, кто сп@здит бабло
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17.10.2022 10:07
+30
Нужно чтобы упал на иранское посольство. Кстати может уже пора иранских студентов выгнать с нашей страны? Или сколько нужно еще получить на нашу голову таких ударов чтобы понять что мы сами обучаем террористов наводящих на нас дроны и ракеты
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17.10.2022 10:10
+17
Кияни теж долучились, показали фото як людина рушницею з прицілом хоче поцілити в дрон. Респект киянам.
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17.10.2022 10:07
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Тезисно про Shahed-136:

Дальность - максимальная до 1600 км. Высота полета - до 5 км. Крейсерская скорость - 180 км/ч. Длина такого дрона - 3,5 м, размах крыльев - 2,5 м, а вес - 200 кг. В боевой части может быть 30−40 кг взрывчатки (это много). Летают на поршневом, бензиновом двухцилиндровом двухтактном двигателе (как в газонокосилке). Цена на дрона-камикадзе варьируется от $30 до $50 тыс
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17.10.2022 10:04 Ответить
Поліція у справі, Слава Героям!
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17.10.2022 10:04 Ответить
А фіг ти його зі стрілецької зброї зіб'єш. Шанси є, та вони мізерні
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17.10.2022 10:12 Ответить
Между прочим, во время войны во Вьетнаме в воинских частях ПВО перед началом фильмов демонстрировали работу ПВО Вьетнама. Среди прочих был эпизод,когда человек 5-6 из автоматов плечом к плечу лупят по воздушной цели. Наши военные советники говорили, что даже повреждали и сбивали вертолёты(скорость у них тоже под 200 км).Так что не дать выйти на боевой курс по цели дронам, стрелковое оружие может помешать.
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29.10.2022 13:04 Ответить
Скоріш, завдяки автоматним чергам озброєних патрулів літунам-мокікам не вдалось поцілити у плановані об'єкти ураження, а скеруватись у перший-ліпший залізний гараж.
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17.10.2022 10:21 Ответить
Кияни теж долучились, показали фото як людина рушницею з прицілом хоче поцілити в дрон. Респект киянам.
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17.10.2022 10:07 Ответить
это фейк 21 года говрят
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17.10.2022 10:22 Ответить
Yuriy Romanenko

@shan_yan

Как имея кучу КБ, наш ВПК не может начать производство ударных дронов из говна и палок, как это делает Иран, который 40 лет под санкциями? Только потому, что не могут сложить, кто сп@здит бабло
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17.10.2022 10:07 Ответить
Влада тільки звертається до всіх з протянутою рукою, а запустити щось в країні, ну це для них важко та і навіщо паритись.
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17.10.2022 10:10 Ответить
где запускать? Разве что где-то в Закарпатской области на границе с мадьярами. Иначе рашисты ничего построить не дадут. Для начала предателей и диверсантов надо уничтожить.
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17.10.2022 10:14 Ответить
частіше під землею.
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17.10.2022 10:17 Ответить
В Рейхе подземные заводы пленные строили и было их сотни тысяч. Кто в Украине строить будет? Проще расстрелять Ермака за свертывание отечественной ракетной программы. Что это даст? Другим зеленомордым наука будет
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17.10.2022 10:23 Ответить
ну, якщо все своє безтурботне попереднє життя Найвеличнішивий тільки те й робив, що колядував по "добрим людям", то нічого іншоговін і не може..
запізно вумний нАрід прозріває, та й то не всі
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17.10.2022 10:20 Ответить
Це досить актуально. До недавнього часу Київ був відносно спокійний, а на сьогодні, що не день чи ніч літають нишпорки в пошуках ППО і мають успіхи. Не фіксація потрібна, а протидії
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17.10.2022 10:10 Ответить
И вопрос №2.
А как россия, которая имеет авиацию и космонавтику собственной постройки, не может сама склепать этот примитивный гибрид летающего мотороллера и заряда динамита?
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17.10.2022 10:15 Ответить
Видимо не такой и примитивный

Или рашка настолько тупа
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17.10.2022 10:50 Ответить
Примитивный, именно, что примитивный.
Примитивная авионика, примитивный мотор, примитивное средство управления
Такие изделия никогда не посылают в одиночку. Только рой.
5-10-15 на одну цель, пока ПВО не захлебнется.
12 собьют, но 3 доберутся до цели и этим оправдают затраты на весь рой.
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17.10.2022 10:58 Ответить
Они привыкли воевать технологиями 60хх годов. Гиркин уже несколько лет об этом вопил.
Так что не только у нас нету беспилотников.

И да, не такой уж он и примитивный. Электроника и навигация там хорошие.
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17.10.2022 12:38 Ответить
КБ это одно , а производство это совсем иное. Во вторую мировую, СССР оружие клепал за Уралом, и ленд-лиз шел через Азию, куда самолеты Вермахта не доставали. У Украины такой возможности нет. Только один выход - бить по расеи теми же Градами и точками
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17.10.2022 10:19 Ответить
Асфальт - наше всьо!
"Ми б могли вдвічі збільшити армію, але як же потім будувати дороги" (с) нєлох, лютий 2022
"Готуємось до травневих шашликів" (с) боневтік, лютий 2022
За 2019-2021 роки держ оборон замовлення жодного разу не було виконано навіть на 50% (с) ЗМІ
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17.10.2022 10:20 Ответить
Кривонос залил взлетную полосу в Жулянах, тому боневтик не втик, теперь генерала Кривоноса пытаються судить за самоуправство.А вы думали за что ?
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17.10.2022 10:29 Ответить
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17.10.2022 12:46 Ответить
кому задает вопрос адепт зе-филии Романенко? о_О
"Когда они кричат, - "долой разруху" мне смешно. Ей-Богу я смеюсь. Єто значчит они должны бить себя по затылку" (с)
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17.10.2022 10:47 Ответить
Спочатку не вирішено через кілю мітлбола каклєти гуманітарка, по яким мільярдним тендерам буде барижитись! А потім вже візьмуться "рішать" ВПК і всякі там КБ, "не на часі" ©
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17.10.2022 10:50 Ответить
Хто це буде робити? Ватне, совкове бидло, яке ще декілька місяців тому зазирало ху@лу в очко щоб "увідєть там мір"?? Яке збиткувалось та глузувало з України та українського народу в своїх тупих шоу для бидла? У нас зараз і нема геть нічого свого, бо воно 3.5 роки закатувалось в асфальт... А тепер воно бикує та звинувачує Захід, мовляв, дайте ракети, дайте ППО, дайте танки... Ти ж, сволота все це, наше, українське, гальмував та не виділяв фінансування, а зараз країна за це розплачується життям своїх кращих громадян... Кривавий москальський скоморох ніколи не розвиватиме українське виробництво як таке та оборонне зокрема...
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17.10.2022 11:36 Ответить
Нужно чтобы упал на иранское посольство. Кстати может уже пора иранских студентов выгнать с нашей страны? Или сколько нужно еще получить на нашу голову таких ударов чтобы понять что мы сами обучаем террористов наводящих на нас дроны и ракеты
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17.10.2022 10:10 Ответить
дурень - они сами давно уехали
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17.10.2022 10:24 Ответить
а як же 90% збиваємо або ротом бзднути для лицідеїв зе-цирку, це хлібом не годуй.
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17.10.2022 10:11 Ответить
більше 30 за минулу добу збито.
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17.10.2022 10:16 Ответить
з скількох
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17.10.2022 10:31 Ответить
з 36 начеб-то.
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17.10.2022 10:45 Ответить
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17.10.2022 11:35 Ответить
З Бульбашії прилетіли.Горіти в пеклі тихушникам картопляним разом з кацапами
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17.10.2022 10:12 Ответить
у нас есть ПВО, и потому из 50 штук запущенных дронов камикадзе со вчерашнего вечера долетело до цели не было сбито штук 5. Это максимум нашей ПВО и отличная работа.
Но ПВО у нас мало и оно очаговое, рашисты выявляют его районы действия и пытаются их обойти, составляя сложные маршруты полёта этих дронов. ДОШЛО? Если нет прочитай еще трижды.
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17.10.2022 10:19 Ответить
..Ви ще доповніть..що летить це лайно на висоті 50-70-100 метрів, дуже тяжко визначається ППО ....
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17.10.2022 10:25 Ответить
Если на такой высоте-то и хороший пулемёт возьмёт.Если фото не фотошоп-то здоровая дура летела...
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17.10.2022 11:15 Ответить
..і поставимо кулемети через 100 метрів навколо Києва!?!!!??))))))) А краще через 50. І посадимо біля кожного по 5 чергувальників... І попросимо руснявих ..щоб дрони летіли не дуже швидко... по одному маршруту... Попробуйте з кулемета попасти у їдучий легковик зі швидкістью 130 км. і на відстані 100-200м. Попадете..без сумніву. А тепер у трубу довжиною 3 метри.. на тій же відстані...))) Отож.. А іранець не над Вами буде летіти... Стріляє не кулемет...а кулеметник... Починайте думати Шановний!
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17.10.2022 13:18 Ответить
.Почему на Минск ничего не прилетело после этого.
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17.10.2022 10:19 Ответить
потому, что это война и 50 тыщ белорусов сразу на севере и 100 тыщ чуть позже после мобилизации. Украинский удар по Минску - это мечта Путина, понимаешь дебил?
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17.10.2022 10:21 Ответить
не надо бить по минску нужно бить по военным целям - никакие 100 тысяч беларусов сами в Украину на войну никогда не пойдут не гони беса
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17.10.2022 10:27 Ответить
Белоруссы по любому нападут ,понимаешь дебил ?
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17.10.2022 10:29 Ответить
Ещё раз для дебилов , ********* нападут ,просто идёт подготовка ,а когда они на нас нападут ты позволишь ответить ?
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17.10.2022 10:36 Ответить
они подохнут все на границе там все пристрелено заминировано если идиоты то сдохнут быстро
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17.10.2022 10:38 Ответить
вони вже з 24.02 з москалями напали
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17.10.2022 12:50 Ответить
не баись кацап Украина всегда была и будет - а твоей кацапии будет peace death
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17.10.2022 10:37 Ответить
А стрельба с Белоруси по Киеву это не война, это такая шутка с ихней стороны? За ипло уже, топутинападэ, теперь болукашенконападэ.
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17.10.2022 11:09 Ответить
Еще этих не хватает?
И Луке чтобы сказать "Я же говорил"
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17.10.2022 10:30 Ответить
Для таких цілней є Шилка ЗСУ-23-4
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17.10.2022 10:25 Ответить
Которая ещё должна находится в зоне досягаемости.
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17.10.2022 11:59 Ответить
В сусіда у селі є ремонтна автомайстерня, оснащена ******** обладнанням. А на вигляд - звичайна собі стодола, бо працювала в тіні, ховаючись від митарів.
Тож, за наявності технічної документації сусід міг би в процесі виготовляти подібні іранським дрони.
А скільки в Україні таких сусідів з непримітними майстернями?
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17.10.2022 10:32 Ответить
фигню не пиши, РФ не может сама такие дроны сделать, вынуждена покупать и Ирана.
Сам Иран их сделал "украв" технологию с упавших дронов США, и доводил их до ума лет пять, в 2020-2021 году только получился вот этот *******, которыми сейчас Украину терроризируют.
На поле боя он не может особо ничего, а в от в обьект размером с ТЭЦ попасть в принципе может.
При сильной многочисленной ПВО - практически бесполезен. Прочив очаговой плюс-минус работает. Нам такие дроны практически бесполезны. Нам нужны АТАКМС и более совершенные дроны поля боя, типа Свитчблейд-600 наводимые с беспилотников типа ПУМА.
А мапеды - это оружие террора против городов.
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17.10.2022 10:43 Ответить
А що там з ударами томагавками по Ірану ? Знов 2 роки чекати ?
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17.10.2022 11:20 Ответить
Спарені кулеметні зенітки часів II світової війни з тепловізійним прицілом на базі "бандеромобілів" вирішать проблему іранських дронів. Чому не застосовують???
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17.10.2022 11:21 Ответить
А чьо іран їм дав дрони?
Гавно помогає гавну.
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17.10.2022 11:38 Ответить
Отловить инструкторов и закормить нашим национальным продуктом.
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17.10.2022 12:13 Ответить
Иранских студентов и прочую шушеру - нах из Украины.
Хуже уже не будет.
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17.10.2022 12:35 Ответить
Все объекты инфраструктуры от этих"мопедов"наше ПВО закрыть не в силах,а вот оборудовать на подходах к городам посты ВНОС,типа как во ВМВ,только с более сильной аппаратурой, проще простого и относительно дешево.И не будет лишним сформировать какие-то прожекторные подразделения,что-бы по ночам знать куда стрелять зенитными пулеметами с МЗА
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17.10.2022 12:43 Ответить
Є ще одна сторона медалі.Чому не відключат GPS на великими містами?
Дрон летить по маршруту,а коли пропадає звязок,то він не орінтується куди дальше летіти.
Так само і з крилатими ракетами....Чомусь зелений цього не робить!
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26.10.2022 12:31 Ответить
 
 