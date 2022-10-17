"Блуждающего бурята", военного РФ, который был переодет в гражданское, задержали в Харькове. ФОТО

Харьковские полицейские поймали российского оккупанта, переодевшегося в гражданскую одежду.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером в Харькове на улице полиция поймала блуждающего бурята, который оказался переодетым в гражданское российским военным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при себе у него был российский паспорт и военный билет.

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