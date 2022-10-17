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"Блуждающего бурята", военного РФ, который был переодет в гражданское, задержали в Харькове. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Харьковские полицейские поймали российского оккупанта, переодевшегося в гражданскую одежду.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером в Харькове на улице полиция поймала блуждающего бурята, который оказался переодетым в гражданское российским военным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при себе у него был российский паспорт и военный билет.

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Блуждающего бурята, военного РФ, который был переодет в гражданское, задержали в Харькове 01
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Топ комментарии
+58
Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу...
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17.10.2022 10:42
+51
Питекантроп, ****.
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17.10.2022 10:43
+51
Интересовался маршруткой на Белгород!
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17.10.2022 10:46
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просто треба стріляти все російськомовне падло на вулицях.

без розбору.

нехай сидять до кінця війни вдома чи пиз*ують в польщу, у нас генеральне прибирання російського лайна ВКЛЮЧНО З ЇХНІМ ЯЗИКОМ, КУЛЬТУРОЮ ТА ПІСНЯМИ.
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17.10.2022 17:43 Ответить


рассеянские чиновники, командированные в новые субъекты эрэфии(захваченные украинские земли), будут получать зарплату в двойном размере и суточные в размере около 8,5 тыс. рублей, следует из указа *********** паРаши пуйла.
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17.10.2022 18:24 Ответить
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