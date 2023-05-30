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Последствия атаки рашистов дронами-камикадзе на Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром 17 октября Киев атаковали вражеские дроны.

Фото последствий атаки на украинскую столицу распространяются в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Последствия атаки рашистов дронами-камикадзе на Киев 01
Последствия атаки рашистов дронами-камикадзе на Киев 02
Последствия атаки рашистов дронами-камикадзе на Киев 03
Последствия атаки рашистов дронами-камикадзе на Киев 04
Последствия атаки рашистов дронами-камикадзе на Киев 05
Последствия атаки рашистов дронами-камикадзе на Киев 06

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Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.
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Топ комментарии
+26
Сумно але справимось, нам своє робити. Слава нашим воїнам.
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17.10.2022 10:58
+20
от якби він в посольство персів влучив
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17.10.2022 11:00
+15
Дрони були скеровані на ТЕЦ-1 та Кузню, це видно з відео. Їх мабуть збили, проте лише за 200 метрів від ТЕЦ, і боєголовка влучила в будинок, таке інколи буває. Їх по перше треба виявляти значно раніше, а по друге поставити врешті решт сітку над критичними об'єктами! Це дешево і єфективно. Не буде вразливих цікавих цілей для дронів, не буде прильотів. Влада, чого ви такі ****?

І окремо, дайте хоча б деталі, обладнання, і приміщення, ми зробимо таких дронів тисячі. Ще не всі поїхали.
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17.10.2022 11:12
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Сумно але справимось, нам своє робити. Слава нашим воїнам.
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17.10.2022 10:58 Ответить
Надо бы также закупить у Ирана такие же дроны или помощнее, пару- или пять тысяч, если они такие дешевые - и тысячами запускать их по инфраструктуре российских городов, процентов 80 долетят и попадут в цель - сами напросились..
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17.10.2022 11:14 Ответить
По перше - Іран нам не продасть.
По друге - якщо ми почнемо щось купляти у Ірану, тим більше терористичну зброю, то весь цивілізований світ на чолі зі США нас не зрозуміють і це нам не на користь.
По третє - зараз вимальовується може не третя світова, але світове протистояння, де з одного боку цивілізований світ на чолі зі США і Україною на гострії, та набір диктатур на чолі з рашкою (рашка, індія, іран, китай і пару бананових республік). Саме тому і не продадуть і треба самім щось робити.
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17.10.2022 11:36 Ответить
Ну, пусть тогда амеры или англичане продадут нескоько тысяч таких же дешевеньких дронов, раз это американская копия, дешевенькие, но эффективные, как показала недавняя практика, и в десятки, сотни раз дешевле Байрахтаров, и, исходя из недавних событий, они вполне могут, имеют право их поставить Украине..
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17.10.2022 11:48 Ответить
США заключили контракт на покупку для Украины тактических ударных беспилотных комплексов Switchblade 600, разработанных американской компанией AeroVironment, известных как дроны-камикадзе.

Об этом сообщает портал "Мілітарний", пишет "Европейская правда".

20 сентября на сайте Пентагона опубликовали документ с перечнем типов вооружений, которые ВСУ вскоре получат от американцев.

Среди списка есть и дроны-камикадзе Switchblade 600, которые официальный Киев просил передать ранее. Согласно сообщению на сайте, контракт на закупку заключили 15 сентября.
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17.10.2022 11:57 Ответить
Ага, и обещали их поставить в январе - феврале следующего года, возможно..
Об этих Switchblade 600 уже идет разговор с апреля месяца..
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17.10.2022 12:12 Ответить
Та й що з того . ? Головне що про Україну не забули і дрони - нададуть . Так що - зрада відміняється чувак . ! .
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17.10.2022 12:20 Ответить
Об Украине сейчас уже не забудут, это точно, и будут и дальше ей всемерно помогать, но сроки, чувак..
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17.10.2022 12:25 Ответить
До чого тут - срокі . ? Як вплинуть - терміни постачання американських дронів нам , на плани ***** завдавати ударів іранськими дронами по Україні ..? Аж ніяк .
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17.10.2022 12:31 Ответить
Это разное оружие
Switchblade 600 - электрический и бесшумный - дальность 80 км
Шахид - пердящий мопед - но его дальнось 1000 км
абсолютно несопоставимы
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17.10.2022 12:23 Ответить
Мова була не про технічні характеристики дронів . .
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17.10.2022 12:27 Ответить
Шахиды бесполезны на поле боя - они больше для террора мирного населения
СвитчБлейд - ШИКАРНЫ на фронте - но до роиси они не долетят
то есть их поставки никак не вправят мозги 90% росиян
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17.10.2022 12:33 Ответить
Вправляти мізки кацапні за допомогою дронів , це дурня . Їм мізки вже ніщо не вправить ( горбатого - могила виправить ) . .
Нам треба дрони для фронту , а для захисту інфраструктури від шахедів - ефективні системи ППО .
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17.10.2022 12:38 Ответить
Вот, о чем я и говорю, закупить бы сейчас срочно тыщу таких мопедов и направить их куда надо, а можно и две тыщи.. )
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17.10.2022 12:28 Ответить
Не вважай себе розумнішим на наш Генштаб . Там знають що і як робити - набагато краще за тебе ..
Ударив би він ..
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17.10.2022 12:33 Ответить
А ты что, из Генштаба? ) Всегда говорили о "зеркальном" ответе, весь мир сейчас видит что происходит и не будет против, глядя на гыкающую от радости толпу за восточной границей..
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17.10.2022 12:53 Ответить
Я не з Генштаба , але знаю що в Генштабі ніколи й не казали про дзеркальну атвєтку . ! Бо ми не терористична держава ( як підоРашка ) , і з цівільними кацапами - ніколи не воювали і воювати не збираємось ,, хоч вони й наші вороги .
Це й відрізняє цивілізовані держави , від варварських . Уподоблюватись кацапні , ми не будемо ,, то ж заспокійся з цим . .
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17.10.2022 13:07 Ответить
А кто сказал что будем воевать с гражданским населением? Военной инфраструктуры, складов, казарм, военных баз, скопления военной техники, штабов, военных заводов, электростанций, нефтехранилищ, подстанций там хватит на десяток тысяч дронов, так что ни одно гражданское население не пострадает.. )
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17.10.2022 15:50 Ответить
Maksim Perepelitca відповів, я погоджуюсь.
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17.10.2022 12:09 Ответить
Тоді в ***** такий "цивілізований" світ! за який х..й ми маємо страждати через цих сраних імпотентів!
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17.10.2022 11:59 Ответить
Якшо подивитись як ми готувались до неминучої війни останні пару років то можемо війти самі на себе, страждаємо за свої дурні витівки типу КАКАЯ РАЗНІЦА, ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ і т.д.

А якщо подивитись з іншого боку і згадати як багато ми зробили на боці цивілізованого світу, коли Алєпо рівняли авіацією як Марік та багато інших місць. І знову виходимо на себе, типу моя хата з краю.

Пора починати бути послідовному у всьому і намагатись всіма силами зробити цей світ краще, на даний час наша задача вижити і зламати хребет тоталітарному імперіалістичному монстру.
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17.10.2022 12:07 Ответить
Бубачку ще не приколошкали? Радість нашу.
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17.10.2022 10:58 Ответить
А де спеціальні антидронові рушниці?
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17.10.2022 10:59 Ответить
Вони не допоможуть проти іранських дронів, бо вони неуправляємі, летять за координатами
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17.10.2022 11:08 Ответить
летять по gps, з наводкою на кілька супутників. Достатньо порвати зв"язок з супутниками, і воно впаде, або буде без толку кружляти. Саме для того створені противодронові рушниці.
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17.10.2022 11:31 Ответить
от якби він в посольство персів влучив
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17.10.2022 11:00 Ответить
А чому не в посольство Бульбашиї, якщо дрони летять з їхньої території?
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17.10.2022 11:07 Ответить
і в посольство Китаю іще також! у всі три посольства хай би влучив. ото б параша задовбалася викручуватися.
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17.10.2022 11:29 Ответить
Во! Можно несколько этих "приземленных" дронов и направить туда, уже по другим координатам.. )
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17.10.2022 12:16 Ответить
Якби не бывает. А учитывая что в наличии у ЗСУ уже есть приземлённые целые экземпляры этого говна то непонятно почему они ещё не встряли в посольство этих гандонов.
Под атаку рашистов ******* по посольству,"мы не мы и нас там нет".
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17.10.2022 12:34 Ответить
скільки просити дати можливість закрити нам небо над Україною!

чи треба щоб ще пару посольств в Україні раша вальнула?
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17.10.2022 11:01 Ответить
Закриття неба від цих мопєдів не допоможе ніяк... Тут старі добрі автоматичні зенітки ефективніші будуть
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17.10.2022 11:10 Ответить
Для того,щоб просити закрити небо,для початку,потрібно розуміти значення "закрите небо"
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17.10.2022 11:12 Ответить
коли у відповідь на атаку франських дронів на Київ просить надати можливість закрити небо керівництво країни - це норм
а коли на форумі те саме каже жінка - то їй тра сказати "тіхєба не розумієш, іди вари борщ!"?

я розумію, що коли з неба валить вогонь - небо не закрито.

і є спеціально навчені люди для того, щоб добирати, чим від кожної загрози треба захищатися - рогаткою чи ПРО.

то хай вони виконують свої функції.
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17.10.2022 11:38 Ответить
мало того, що зварю, то тебе знайду та ним нагодую, скотиняко.
сдрисни в спам.
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17.10.2022 12:14 Ответить
Навіть зелені дебіли перестали верещати про закрите небо,бо їм роз'яснили,що це значить.
Правильніше просити надати більше озброєння ППО та ПРО.Але воно й так поступово надходить.З певною кількістю такого озброєння та ,можливо,надання літаків,є можливість вибудувати якусь систему закритого неба.
А проти атак іранських безпілотників допоможе насичення обласних міст та стратегічних об'єктів зенітним озброєнням.
А борщ варіть.Я теж вмію.
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17.10.2022 12:59 Ответить
треба валяти вже мінськ.
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17.10.2022 11:21 Ответить
А а ака дронами поБілорусі була б чим? Нас бульбаші можуть атакувати, а ми "не відкривати вогонь у відповідь"?
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17.10.2022 11:09 Ответить
От цікаво - а чому ЖОДНОГО разу ані ракети, ані дрони не били по Банковій??? Це ж той смий центр прийняття рішень, про який русня верещить вже не перший місяць.

Це договорняк якийсь, чи шо???
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17.10.2022 11:10 Ответить
Та й Деміївська площа залишається одним з найбезпечнішим місцем Києва
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17.10.2022 11:16 Ответить
Деміївка, Голосієво найкраще захищено, бо там ближче до маєтків у Кончі Заспи нашої еліти.
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17.10.2022 11:21 Ответить
Ближче до Кончі-Заспи взагалі-то Видубичі...
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17.10.2022 12:00 Ответить
там що, Єрмачило проживає, чи що..?
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17.10.2022 11:31 Ответить
Ну урядовий квартал ще при совку був прикритий додатковими засобами ППО...
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17.10.2022 11:58 Ответить
Дрони були скеровані на ТЕЦ-1 та Кузню, це видно з відео. Їх мабуть збили, проте лише за 200 метрів від ТЕЦ, і боєголовка влучила в будинок, таке інколи буває. Їх по перше треба виявляти значно раніше, а по друге поставити врешті решт сітку над критичними об'єктами! Це дешево і єфективно. Не буде вразливих цікавих цілей для дронів, не буде прильотів. Влада, чого ви такі ****?

І окремо, дайте хоча б деталі, обладнання, і приміщення, ми зробимо таких дронів тисячі. Ще не всі поїхали.
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17.10.2022 11:12 Ответить
При збитті вони детонують в повітрі.

Просто треба розуміти що ці дрони дешеве гівно для спаму ппо і точність це не про них.
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17.10.2022 11:34 Ответить
І, до речі, оскільки вже в Києві дірява ППО, то треба негайно створювати мобільні загони по боротьбі з дронами-камікадзе. Дати їм пікапи зі встановленими на них крупнокаліберними кулеметами або зенітними гарматами і нехай цілодобово чергують.

Також треба налагодити систему відстеження дронів з моменту їхнього запуску. Причому робити це похвилинно, постійно оновлюючи інформацію по мірі їхнього заглиблення у територію України.
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17.10.2022 11:14 Ответить
ці батареї було придбано тоді, коли про мопеди ніхто й не чув і не знав.
і ППО можна також втрачати, особливо, якщо рашисти за ними полюють.
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17.10.2022 11:33 Ответить
Mozet nado nacat s komandujecego PVO pod KIjevom s nix nacat?Iranskije droni eto netu sto to novogo i bylo vremia k etomu podgotovitsia.Odese takze bylo takoje,no teper vizu tam bolsinstvo dronov sbyvajet,znacit tam vyvodi zdelali,a vot pod Kijevom *********,eto uze ne pervi raz takoje pod Kijevom.Kijev dolzen bit prikryt kak nikto
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17.10.2022 11:46 Ответить
Але ж не прикритий? Отже треба щось робити. І якщр командування ППО/ЗСУ не впоралося, ініціативу на себе треба брати місцевій владі та ТРО.
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17.10.2022 11:54 Ответить
А ми і далі мовчимо, мовчимо, мовчимо... Ніякої відповіді... жопа!
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17.10.2022 11:18 Ответить
На підлий вчинок Ірану відповімо новими кілометрами побудованих доріг!
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17.10.2022 11:18 Ответить
Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - добровольно ли, по мобилизации ли.
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17.10.2022 11:22 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 11:22 Ответить
Очікувано. А все тому що ідіоти не прийняли заходи, які безліч раз описувалось різними людьми що здатні думати.

Як бачимо системи виявлення дронів та крилатих ракет досі не існує. А вона елементарна. КОЖНА ***** СТАНЦІЯ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ МОДИФІКУЄТЬСЯ РОЗМІЩЕННЯМ ВІДЕОКАМЕР ТА ІНШИХ ДАТЧИКІВ! І нічого не проскочить.

Старі ЗАК не відновлено та не поставлено в оборону. Простих крупнокаліберних зеніток теж не поставлено на чергування.

Це позорище. За дронами полюють з автоматами... Не з C-ram яких треба було витрясти з партнерів, закупити чи самим виготовити, не шилками, не навіть пікапами із зушками чи аналогами від партнерів. Я вже мовчу за старстріки які повинні мопеди легко збивати бо там лазерна система захоплення, а не теплова... Ні дрони збивають ручною особистою зброєю...

При цьому стільки людей описували саме таку тактику та наслідки рекомендуючи її застосовувати до рф, і нічого не було зроблено не те що для таких атак по рф, а навіть для нашої оборони від неї.

Стільки профнепридатних людей займають не положені їм посади. (Чого варте розміщення двох неймовірно цінних для нас пускових с300 в купі, без прикриття їх C-ram чи хоча б якимось його аналогом, і як наслідок одночасного їх знищення дроном камікадзе. І це вже який місяць повномасштабної війни йде) Впевнений якби не шум то досі по казармах би розміщував солдат...
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17.10.2022 11:31 Ответить
дійсно((. це жахливо... треба піднімати хвилю, треба змушувати дебілів виконувати свою роботу, що ж. друзі, давайте копіювати цей текст і постити його на всіх сторінках влади - на фб, на ютьюбі, в ТГ, у себе на сторінках.
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17.10.2022 11:36 Ответить
Когда-то был репортаж про умельцев которые клепали лёгкие летательные аппараты в гараже на Чайке у них все конфисковали открыли дела потому что не было какого-то папирця где той чинуша с папирцем пускай попробует закрыть небо бумажкой а умельцы работают и создают там где им хотя бы не мешают и если нужен папирец то его можно получить
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17.10.2022 11:37 Ответить
В Україні законами заборонено цивільним виготовляти зброю. Саме ці закони не дали появитись у нас заводу по виготовленню Байрактарів.

Саме ці закони одна із найтупіших та найшкідливіших речей що є в нашому законодавстві. Через ці закони навіть ті хто має зв'язки і гроші щоб порішати виготовляючи зброю офіційно записує її як спортивний інвентар.
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17.10.2022 11:42 Ответить
Я непро зброю коли люди збираються щось виготовляють а їх тупо щимять у нас багато начальників а як щось організувати то ні тільки очолити
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17.10.2022 11:50 Ответить
Договор по строительству Байрактаров был подписан еще в 2018 году. Но увы..... пока петух не клюнул 3 года ничего не делали, только в этом году проснулись. Проектная документация готова, строить надеюсь будут недолго. Тогда же в 2018 уже адаптировали один из украинских движков под него и даже испытания были.
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17.10.2022 13:10 Ответить
ну шо там все уже озаботились или через одного.....
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17.10.2022 11:37 Ответить
Пам'ятається, в Дніпрі поспіхом утилізували тони ракетного палива - гептилу, виходячи з міркувань екологічної і хімічної безпеки.
А колись в кооперації Південмашу і харківського Хартрону вироблялись міжконтинентальні балістичні ракети Р-36М або РС-30А "Сатана" на рідкому паливі.
Якщо б таких з десяток-другий ракет, тоді не лише з рашистами, а і з персами можна було б поторгуватись.
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17.10.2022 11:39 Ответить
заглушіть сигнал для дронів, це мозгів багато не потрібно, частоти відомі, шифрування, можливе.
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17.10.2022 11:43 Ответить
Ізраїльтяни мають пристрої, які ці дрони відправляють туди, звідки їх було запущено. Називається "Бумеранг". Цілком можливо, що вони дадуть його нам. Спрацював ефект Ірана, ворога Ізраїлю.
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17.10.2022 14:38 Ответить
Азербайджанський експерт розповідав, що від дрона шкода настає вже в той момент, коли він вилетів. тому що для його збиття застосовують дорогі ракети С-300, які нам нема, де брати. а запас конечний.
Хоча їх можна збивати і іншими засобами, очевидно.
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17.10.2022 11:43 Ответить
.

будь проклята рашистская сволочь, будь проклята кацапо-орда!

Смерть рашистской мрази! смерть рашистским оккупантам !

.

Победы защитникам Украины!

Слава Украине !
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17.10.2022 11:43 Ответить
 
 