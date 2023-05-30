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Последствия атаки рашистов дронами-камикадзе на Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 17 октября Киев атаковали вражеские дроны.
Фото последствий атаки на украинскую столицу распространяются в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.
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+20 neverlok lok
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+15 Nick Heinen
показать весь комментарий17.10.2022 11:12
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По друге - якщо ми почнемо щось купляти у Ірану, тим більше терористичну зброю, то весь цивілізований світ на чолі зі США нас не зрозуміють і це нам не на користь.
По третє - зараз вимальовується може не третя світова, але світове протистояння, де з одного боку цивілізований світ на чолі зі США і Україною на гострії, та набір диктатур на чолі з рашкою (рашка, індія, іран, китай і пару бананових республік). Саме тому і не продадуть і треба самім щось робити.
Об этом сообщает портал "Мілітарний", пишет "Европейская правда".
20 сентября на сайте Пентагона опубликовали документ с перечнем типов вооружений, которые ВСУ вскоре получат от американцев.
Среди списка есть и дроны-камикадзе Switchblade 600, которые официальный Киев просил передать ранее. Согласно сообщению на сайте, контракт на закупку заключили 15 сентября.
Об этих Switchblade 600 уже идет разговор с апреля месяца..
Switchblade 600 - электрический и бесшумный - дальность 80 км
Шахид - пердящий мопед - но его дальнось 1000 км
абсолютно несопоставимы
СвитчБлейд - ШИКАРНЫ на фронте - но до роиси они не долетят
то есть их поставки никак не вправят мозги 90% росиян
Нам треба дрони для фронту , а для захисту інфраструктури від шахедів - ефективні системи ППО .
Ударив би він ..
Це й відрізняє цивілізовані держави , від варварських . Уподоблюватись кацапні , ми не будемо ,, то ж заспокійся з цим . .
А якщо подивитись з іншого боку і згадати як багато ми зробили на боці цивілізованого світу, коли Алєпо рівняли авіацією як Марік та багато інших місць. І знову виходимо на себе, типу моя хата з краю.
Пора починати бути послідовному у всьому і намагатись всіма силами зробити цей світ краще, на даний час наша задача вижити і зламати хребет тоталітарному імперіалістичному монстру.
Под атаку рашистов ******* по посольству,"мы не мы и нас там нет".
чи треба щоб ще пару посольств в Україні раша вальнула?
а коли на форумі те саме каже жінка - то їй тра сказати "тіхєба не розумієш, іди вари борщ!"?
я розумію, що коли з неба валить вогонь - небо не закрито.
і є спеціально навчені люди для того, щоб добирати, чим від кожної загрози треба захищатися - рогаткою чи ПРО.
то хай вони виконують свої функції.
сдрисни в спам.
Правильніше просити надати більше озброєння ППО та ПРО.Але воно й так поступово надходить.З певною кількістю такого озброєння та ,можливо,надання літаків,є можливість вибудувати якусь систему закритого неба.
А проти атак іранських безпілотників допоможе насичення обласних міст та стратегічних об'єктів зенітним озброєнням.
А борщ варіть.Я теж вмію.
Це договорняк якийсь, чи шо???
І окремо, дайте хоча б деталі, обладнання, і приміщення, ми зробимо таких дронів тисячі. Ще не всі поїхали.
Просто треба розуміти що ці дрони дешеве гівно для спаму ппо і точність це не про них.
Також треба налагодити систему відстеження дронів з моменту їхнього запуску. Причому робити це похвилинно, постійно оновлюючи інформацію по мірі їхнього заглиблення у територію України.
і ППО можна також втрачати, особливо, якщо рашисти за ними полюють.
Як бачимо системи виявлення дронів та крилатих ракет досі не існує. А вона елементарна. КОЖНА ***** СТАНЦІЯ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ МОДИФІКУЄТЬСЯ РОЗМІЩЕННЯМ ВІДЕОКАМЕР ТА ІНШИХ ДАТЧИКІВ! І нічого не проскочить.
Старі ЗАК не відновлено та не поставлено в оборону. Простих крупнокаліберних зеніток теж не поставлено на чергування.
Це позорище. За дронами полюють з автоматами... Не з C-ram яких треба було витрясти з партнерів, закупити чи самим виготовити, не шилками, не навіть пікапами із зушками чи аналогами від партнерів. Я вже мовчу за старстріки які повинні мопеди легко збивати бо там лазерна система захоплення, а не теплова... Ні дрони збивають ручною особистою зброєю...
При цьому стільки людей описували саме таку тактику та наслідки рекомендуючи її застосовувати до рф, і нічого не було зроблено не те що для таких атак по рф, а навіть для нашої оборони від неї.
Стільки профнепридатних людей займають не положені їм посади. (Чого варте розміщення двох неймовірно цінних для нас пускових с300 в купі, без прикриття їх C-ram чи хоча б якимось його аналогом, і як наслідок одночасного їх знищення дроном камікадзе. І це вже який місяць повномасштабної війни йде) Впевнений якби не шум то досі по казармах би розміщував солдат...
Саме ці закони одна із найтупіших та найшкідливіших речей що є в нашому законодавстві. Через ці закони навіть ті хто має зв'язки і гроші щоб порішати виготовляючи зброю офіційно записує її як спортивний інвентар.
А колись в кооперації Південмашу і харківського Хартрону вироблялись міжконтинентальні балістичні ракети Р-36М або РС-30А "Сатана" на рідкому паливі.
Якщо б таких з десяток-другий ракет, тоді не лише з рашистами, а і з персами можна було б поторгуватись.
Хоча їх можна збивати і іншими засобами, очевидно.
будь проклята рашистская сволочь, будь проклята кацапо-орда!
Смерть рашистской мрази! смерть рашистским оккупантам !
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Победы защитникам Украины!
Слава Украине !