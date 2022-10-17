С третьего этажа поврежденного от атаки дронов киевского дома спасена женщина. ФОТО

Женщину спасли из дома, который был поврежден во время атаки дронов.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Госпожа Анна - спасена! Достали с третьего этажа поврежденного дома!" – говорится в сообщении.

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Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.

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