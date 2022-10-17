РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11844 посетителя онлайн
Новости Фото Киевские новостиВойна в Украине Война
8 360 4
война (47303) Киев (24547) Тимошенко_Кирилл (417) дроны (2201)

С третьего этажа поврежденного от атаки дронов киевского дома спасена женщина. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Женщину спасли из дома, который был поврежден во время атаки дронов.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Госпожа Анна - спасена! Достали с третьего этажа поврежденного дома!" – говорится в сообщении.

С третьего этажа поврежденного от атаки дронов киевского дома спасена женщина 01

Читайте также: В центре Киева перекрыто движение по нескольким улицам. Не выезжайте в центр без острой необходимости, - Кличко

Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.

Смотрите также: Тело погибшего от атаки дронов нашли под завалами, - Геращенко (дополнено). ВИДЕО+ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Святогорская лавра - оплот «русского мира» в Украине. И не надо думать, что обитатели Киево-Печерской лавры лучше. Украина, твои враги в самом центре Киева, они уничтожают тебя духовно. Не видеть этого нельзя.
показать весь комментарий
17.10.2022 11:56 Ответить
коли вдаримо по мінську......
показать весь комментарий
17.10.2022 11:57 Ответить
посольства ірану і рб повинні бути поза законом ...досить гратись в толерантність ...
показать весь комментарий
17.10.2022 12:10 Ответить
Хвиля ненависті до кацапської сарани росте. Це як хвиля цунамі.
показать весь комментарий
17.10.2022 12:13 Ответить
 
 