Рашисты повредили дронами-камикадзе резервуары в Николаеве: По улицам города течет масло. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
При атаке дронами-камикадзе российские захватчики попали в емкости с маслом одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла Украины в Николаеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.
"Второй раз российские нацисты попали в емкости с маслом одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла Украины. 17% мирового экспорта этой продукции проходило именно через этот терминал в городе Николаев. Враг продолжает политику агрессии против всего мира, нанося подобные удары по гражданской инфраструктуре аграрного сектора экономики страны В прошлый раз предприятие подверглось обстрелам крылатой ракетой, на этот раз - дронами-камикадзе.
Кроме того, сложна ситуация вблизи предприятия, учитывая количество масла, которое вытекает на улицу. Пожарные боролись с пламенем несколько часов", - отметил он.
В то же время местное издание "Новости-N" отмечает, что по улицам Николаева текут реки подсолнечного масла.
"Причиной стало повреждение в результате атаки дронами двух резервуаров емкостью по семь с половиной тысяч тонн каждая на территории предприятия Заводского района. Возник пожар, который оперативно потушили сотрудники ГСЧС. Однако сами цистерны повреждены — из них выливается масло. Жидкость течет по улице, стекает в городскую ливневую канализацию, на дороге образовались глубокие масляные лужи", - отмечают журналисты
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Схоже на сценарій з зерном-кацапи нищили і крали все,що могли.Зараз треба негайно щось думати,що робити з олією,як зберегти
скиньте ціну, і самовивозом/самовиносом заберуть усе.
а ні, нех по дорозі тече.... але ціну ми триматимемо...
а подруге, олія якимось чином потрапила на термінал? хто сказав, що це рух лише в одну сторону?
я також звертався до власників терміналу.
певна знижка на олію могла б зробити доцільним і інші способи транспортування, раз кораблів нема... якщо б не заробили, то мінізували б можливі збитки...
але дуже хотілось заробити. заробили... і на кораблях зекономили, бо самотоком по дорозі дешевше...
Порт не работает и хранить больше негде
P.S. Хто б ту олію за зниженими цінами брав як все виробництво в Україні було нею затарене , ціна на соняшник , якщо у валюті рахувати , проти минулорічної впала в три рази а то й більше і нікому він не був потрібний аж поки порти розблокували на півдні , до того у бегах фурами возили (( дофіга так вивезеш ? (( Чи ти думаєш що коли олія по 20 грн відро буде , то ти її замість хліба їсти будеш ? ((
чисто спортивний інтерес...
Хотя кровища их соотечественников совсем не смущает козломордых...
Если роSSийские мрази думают, что им удастся добиться возмущения в Европе и уменьшить помощь Украине - они ошибаются! Помощь в защите от российских фашистов УВЕЛИЧИТСЯ геометрически пропорционально ненависти к рукожопым ублюдкам завидующим всем вокруг!
Там терминал целый
Може брешуть. Чув спирту можна додавати
чому не відправив на експорт ПО БУДЬ-ЯКІЙ ЦІНІ?
чому не віддав на армію?
чи він "свою" армію чекав, ну, то курва, дочекався.