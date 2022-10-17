РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12142 посетителя онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
21 417 64
война (47303) Николаев (2013) обстрел (20439) подсолнечное масло (5)

Рашисты повредили дронами-камикадзе резервуары в Николаеве: По улицам города течет масло. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

При атаке дронами-камикадзе российские захватчики попали в емкости с маслом одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла Украины в Николаеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

"Второй раз российские нацисты попали в емкости с маслом одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла Украины. 17% мирового экспорта этой продукции проходило именно через этот терминал в городе Николаев. Враг продолжает политику агрессии против всего мира, нанося подобные удары по гражданской инфраструктуре аграрного сектора экономики страны В прошлый раз предприятие подверглось обстрелам крылатой ракетой, на этот раз - дронами-камикадзе.

Кроме того, сложна ситуация вблизи предприятия, учитывая количество масла, которое вытекает на улицу. Пожарные боролись с пламенем несколько часов", - отметил он.

В то же время местное издание "Новости-N" отмечает, что по улицам Николаева текут реки подсолнечного масла.

"Причиной стало повреждение в результате атаки дронами двух резервуаров емкостью по семь с половиной тысяч тонн каждая на территории предприятия Заводского района. Возник пожар, который оперативно потушили сотрудники ГСЧС. Однако сами цистерны повреждены — из них выливается масло. Жидкость течет по улице, стекает в городскую ливневую канализацию, на дороге образовались глубокие масляные лужи", - отмечают журналисты

Также смотрите: Чмобики-казахи из армии РФ бьют чмобика-россиянина: "Еще раз свой рот откроешь против казахов...". ВИДЕО

Рашисты повредили дронами-камикадзе резервуары в Николаеве: По улицам города течет масло 01
Рашисты повредили дронами-камикадзе резервуары в Николаеве: По улицам города течет масло 02
Рашисты повредили дронами-камикадзе резервуары в Николаеве: По улицам города течет масло 03
Рашисты повредили дронами-камикадзе резервуары в Николаеве: По улицам города течет масло 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+21
Господи, що ці виродки творять, слів уже нема.
показать весь комментарий
17.10.2022 12:26
+16
Вообще то паРашу надо полностью уничтожить. Вместо неё должны быть много суверенных стран под контролем ЕС и США.
показать весь комментарий
17.10.2022 13:03
+15
Почалося втілення в практику доктрини нового командувача генерала Суровкіна - "Солдат я збережу, ми їх без прямого захоплення задушимо". Безглузде знищення всього, взагалі без мети і без якоїсь видимої користі для росії. Типу, закоханого психа-садиста - "Ти мені в коханні відмовила, то ось тобі за це кислота в обличчя. Якщо не моя, то і нічия"
показать весь комментарий
17.10.2022 12:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Господи, що ці виродки творять, слів уже нема.
показать весь комментарий
17.10.2022 12:26 Ответить
Почалося втілення в практику доктрини нового командувача генерала Суровкіна - "Солдат я збережу, ми їх без прямого захоплення задушимо". Безглузде знищення всього, взагалі без мети і без якоїсь видимої користі для росії. Типу, закоханого психа-садиста - "Ти мені в коханні відмовила, то ось тобі за це кислота в обличчя. Якщо не моя, то і нічия"
показать весь комментарий
17.10.2022 12:31 Ответить
Ця "доктрина" була очевидна від самого початку.
показать весь комментарий
17.10.2022 14:56 Ответить
Ну і чим він своїх "салдат" збереже ? Тим що олію спалить , чи тим що ТЕЦ розвалить ? (( Його чмобіків будуть валити з іще більшим завзяттям , а такі підлі удари лише додадуть ненависті до кацапських скотів !
показать весь комментарий
17.10.2022 21:20 Ответить
Підараси кацапсячі... Думаю, що після цієї війни та нашої перемоги (в чому я ні на йоту не сумніваюсь) Маючи такого *обнутого сусіда, всі подібні резарвуари потрібно буде будувати під землею та накривати бетоном дву-три метровим.
показать весь комментарий
17.10.2022 12:31 Ответить
Вообще то паРашу надо полностью уничтожить. Вместо неё должны быть много суверенных стран под контролем ЕС и США.
показать весь комментарий
17.10.2022 13:03 Ответить
Ваші слова та Богу у вуха... Звісно, що такий варіант найкращий...
показать весь комментарий
17.10.2022 13:14 Ответить
Бетоном саме ********* сусіда залити потрібно а не резервуари , такі ємності для підземного розташування не призначені , технологія обслуговування грає роль ((
показать весь комментарий
17.10.2022 21:23 Ответить
олія гарне паливо... стали роти пороззявляли й дивляться...
показать весь комментарий
17.10.2022 12:31 Ответить
Що порадиш їм робити замість роти роззявляти ? Гадаєш у кожного дома цистерни пусті по десять кубів стоять ? (( Роззяви у цій ситуації не люди а МНСники , потрібно було терміново обвалування робити , попавши у водостоки ця олія створить екологічну катастрофу у Чорному морі - 15 тис тонн це дохрена ((
показать весь комментарий
17.10.2022 21:28 Ответить
порадю брати відра, кастрюлі, бідони, банки... всі можливі ємкості і совком збирати екологічне лихо... ще й додаткова вигода буде...
показать весь комментарий
18.10.2022 09:51 Ответить
нема слів...Хто знається на темі,підкажіть-була можливість не заповнювати ті резервуари чи розлити то всьо у фляшки,бо дивишся на ціни олії,то жах бере,а тут мільйони літрів спущено у каналізацію...
показать весь комментарий
17.10.2022 12:32 Ответить
Може бути,що то олія готувалася на експорт.Її в основному не експортують в пляшках.У світі є дефіцит олії через війну.Україна є одним з найбільших виробників і експортерів .
Схоже на сценарій з зерном-кацапи нищили і крали все,що могли.Зараз треба негайно щось думати,що робити з олією,як зберегти
показать весь комментарий
17.10.2022 12:57 Ответить
Не задумувалися над тим , що ці резервуари могли бути заповненими олією ще у лютому цього року у очікуванні підходу танкера на завантаження ? Пам"ятаєте як весною були знищені у Миколаєві склади із соняшником ? Розлити у пляшки кажете (( - ви не в курсі що Миколаїв щодня під обстрілами , як розливати якщо сховища передбачають вивантаження у морський транспорт ?
показать весь комментарий
17.10.2022 21:35 Ответить
от нахіба тримати повні резервуари олії?
скиньте ціну, і самовивозом/самовиносом заберуть усе.
а ні, нех по дорозі тече.... але ціну ми триматимемо...
показать весь комментарий
17.10.2022 12:32 Ответить
Это масло на корабли заливают, а не самосвалами вывозят.
показать весь комментарий
17.10.2022 12:34 Ответить
кораблів нема. і невідомо коли будуть.
а подруге, олія якимось чином потрапила на термінал? хто сказав, що це рух лише в одну сторону?
показать весь комментарий
17.10.2022 12:42 Ответить
Завозят масловозами, а вывозят на кораблях. А сказано это тем, кому эти комплексы принадлежат. И ты тут со своими умозаключениями тут не при делах.
показать весь комментарий
17.10.2022 12:54 Ответить
в танку?
я також звертався до власників терміналу.
певна знижка на олію могла б зробити доцільним і інші способи транспортування, раз кораблів нема... якщо б не заробили, то мінізували б можливі збитки...
але дуже хотілось заробити. заробили... і на кораблях зекономили, бо самотоком по дорозі дешевше...
показать весь комментарий
17.10.2022 13:28 Ответить
Ти ж нижче пишеш що спілкувався з власниками терміналу , а тут тут не знаєш як олія потрапила в термінал (( - із складу насіння соняшникового через переробний цех , думаєш що її цистернами з усієї держави туди зволили ? ))
показать весь комментарий
17.10.2022 21:53 Ответить
Потому что это масло некуда деть

Порт не работает и хранить больше негде
показать весь комментарий
17.10.2022 13:16 Ответить
Да переработать на рафинированное и даже скинув червонец с бутылки в среднем по 48 гр народ наш разберёт по 10 Бут запросто! Вот и весь экспорт. Подождут до осени 23 г. Тем более за кордоном наше подсолнечное валят по ликвидной цене. Проверьте в сети цены на наше и упадите в обморок. Война, можно за такие цены здесь и там кое кого пристрелить сразу за углом!
показать весь комментарий
17.10.2022 15:34 Ответить
Прикинь , скидав ціну на соняшник минулорічний до вересня цього року (( Знаєш хто купив ? Миколаївці ! Решта тільки мізки виєб@ла за цей час ! Так само і тут - не розказуй байок про самовивіз і самовиніс , я своїм пайовикам весною безкоштовно роздавав так дехто носом крутив - одному нерафінована , іншому не смажена а холодного віджиму , надоїло все - роздав насіння - їдьте яку самі бажаєте робіть ! ((
P.S. Хто б ту олію за зниженими цінами брав як все виробництво в Україні було нею затарене , ціна на соняшник , якщо у валюті рахувати , проти минулорічної впала в три рази а то й більше і нікому він не був потрібний аж поки порти розблокували на півдні , до того у бегах фурами возили (( дофіга так вивезеш ? (( Чи ти думаєш що коли олія по 20 грн відро буде , то ти її замість хліба їсти будеш ? ((
показать весь комментарий
17.10.2022 21:47 Ответить
перепрошую, олія була безкоштовно? чи безкоштовно в рахунок сплати за оренду паю?
чисто спортивний інтерес...
показать весь комментарий
17.10.2022 22:53 Ответить
Безкоштовно , хтось дякував , хтось запитував скільки даю , комусь здалося що не така як треба (( отак у нас дивляться на дарованого коня )) Роздавав так бо зберігати було складно через відсутність місця , а потрібно було транспорт звільнити завантажений . Так само " чисто із спортивного інтересу " - а як це безкоштовно в рахунок оплати ? ((
показать весь комментарий
17.10.2022 23:03 Ответить
Успокойте меня: это вить никак не отразится на поставках НАШЕГО жорева в азиатско-африканские зоопарки, правда!?
показать весь комментарий
17.10.2022 12:33 Ответить
Хотел то же написать. Пусть теперь собирают с асфальта и жрут
показать весь комментарий
17.10.2022 12:47 Ответить
"успокою" з 30 жовтня - "жорєво ваше " возити не будуть , будеш все сам їсти , скинь адресу - я тобі тисяч з десять тонн зерна привезу , а ти їх у мене купиш хоч за ті копійки що нині торгаші платять , я тобі буду дуже вдячний за покупку ))
показать весь комментарий
17.10.2022 21:57 Ответить
Жители паРашки такое видео не перенесут....подсолнечное масло течет по улице и никто его не черпает себе домой.....для них будет шок..

Хотя кровища их соотечественников совсем не смущает козломордых...
показать весь комментарий
17.10.2022 12:33 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2022 12:38 Ответить
они хотят нам устроить голодомор ,
показать весь комментарий
17.10.2022 12:44 Ответить
А Как им дроны собирать на голодный желудок?
показать весь комментарий
17.10.2022 12:49 Ответить
Іранці будуть їсти нашу кукурудзу, робити ракети, а ті ракети будуть шмаляти по нас . З..бісь!
показать весь комментарий
17.10.2022 13:03 Ответить
Рашистские МРАЗИ! Нет никакого сомнения, что цель была выбрана не случайно! После ЗЕРНА растительное масло это второе, что бьет на взлёт цен в производстве продуктов питания, вынуждены закрываться европейские рестораны и кафе.

Если роSSийские мрази думают, что им удастся добиться возмущения в Европе и уменьшить помощь Украине - они ошибаются! Помощь в защите от российских фашистов УВЕЛИЧИТСЯ геометрически пропорционально ненависти к рукожопым ублюдкам завидующим всем вокруг!
показать весь комментарий
17.10.2022 12:39 Ответить
Олію зібрати і на ній готувати їжу для полонених рашистів.
показать весь комментарий
17.10.2022 12:45 Ответить
Пусть пососут олии ещё им тварям плять.
показать весь комментарий
17.10.2022 12:47 Ответить
Какая то ******* координаты даёт. Надо расстреливать а не играть с ними толерантность.
показать весь комментарий
17.10.2022 12:45 Ответить
**** ********
показать весь комментарий
17.10.2022 12:46 Ответить
А розуму не вистачило не тримати резервуари в місцях постійних обстрілів?
показать весь комментарий
17.10.2022 12:49 Ответить
Куда переместить столько?

Там терминал целый
показать весь комментарий
17.10.2022 12:54 Ответить
Собирайте - дармовое биотопливо для дизелей
показать весь комментарий
17.10.2022 12:58 Ответить
Це ти серйозно ? (( Давай заведи дизеля на тому паливі , а я на тебе подивлюся (( Видно прочитав байочку як бабця у Німеччині після зростання цін на ДП мерса соняшниковою олією заправляла ? ((
показать весь комментарий
17.10.2022 22:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Ogaz-r3Nna4&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%96

Може брешуть. Чув спирту можна додавати
показать весь комментарий
18.10.2022 16:30 Ответить
Для танків точно можна - вони всєтоплівні
показать весь комментарий
18.10.2022 16:32 Ответить
Ну давайте іще у танки олії наллємо (( я не говорю що із тієї олії нічого не можна зробити , може хтось дещицю і зібрав , але зібрати 15000 тонн олії силами простих людей , це потрібно щоб весь Миколаїв прибіг з парою бочок із- під мастила , а олія чекала поки її зберуть а не текла річкою ((
показать весь комментарий
18.10.2022 19:19 Ответить
Гірше нацистів оці кацапи!Щоби ви всі повиздихали,мерзота нелюдська!Хліба вам більше ніхто не подасть,рашисти,а ось голодувати будете!Вас і Бог покарає за війну!!!
показать весь комментарий
17.10.2022 13:08 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2022 13:30 Ответить
Зе клоун буде цим займатись ? Та йому на все пофіг - щоб в Україні не скоїлось, він у відосіках перекине провину на кого завгодно.
показать весь комментарий
17.10.2022 21:03 Ответить
Класна фотка ! От тільки розкажи як таку сітку розтягти у висоту на 4 км і в довжину на пару тисяч ((
показать весь комментарий
17.10.2022 22:02 Ответить
ну для начала ознакомьтесь с ттх обсуждаемого дрона - он не атакует с высоты 4 км, так-же нет смысла что-то городить на пару тысяч км - ТОЛЬКО прикрыть обьекты критической инфраструктуры
показать весь комментарий
19.10.2022 10:00 Ответить
Ну для початку ознайомтеся з ТТХ балістичних та крилатих ракет яким ця сітка буде глибоко ***** , а потім назвіть мені кількість об"єктів критичної інфраструктури які буде необхідно прикривати від балалайок (( Я розумію що своя сорочка до тіла ближче тому ви рахуєте що є у вашому місті , а я прикидаю скільки складів , заводів , станцій і підстанцій , казарм , шкіл , інститутів і житлових будинків необхідно прикривати (( не допоможуть масово сітки , бо поки їх встановимо будуть значно ефективніші засоби боротьби (( Ну і іще одне - сітки встановлювали більш для психологічного заспокоєння аніж для практичного застосування над одиничними об"єктами у другу світову , ефективність їх використання досить сумнівна , розмах крил тодішніх бомбардувальників назвати зможете ? (( а у балалайки - 3 м (( Як вихід для одиничних об"єктів може і згодиться та і то не факт ((
показать весь комментарий
19.10.2022 12:58 Ответить
для початку ознайомтесь с заголовоком статьи - маякнете когда что-то про балистические и крылатые ракеты найдете
показать весь комментарий
21.10.2022 10:14 Ответить
Тільки зараз і то не всі усвідомлюють, що ці нелюдт робили з українцями у 1932-1933 роки. Тоді захід купляв у більшовиеів-терористів пшеницю, яку ті просто забрали у українців, посилаючи їх на вірну смерть. Кацап знищує продукти, відкрито, нікого не боячись, бо знає, що його будуть просити не робити цього, а якби закрили навіки ту бензоколонку, то ті скоренько прийшли до тями.
показать весь комментарий
17.10.2022 13:49 Ответить
Ну взагалі то за 8 місяців враховуючи ситуацію олію й т.п. можна було б вивезти в ЕС, Африку,безпечне місце, а сидіти й думати що авось не попаде не серйозно.
показать весь комментарий
17.10.2022 13:51 Ответить
От класно написав , не відбереш (( І чому ти про це Кіму у Миколаїв не напишеш ? Із вас двох чудова б пара спеців вийшла (( Ти пробував щось нині кудись вивезти окрім торби з продуктами із супермаркета ?
показать весь комментарий
17.10.2022 22:04 Ответить
Повне ембарго на продаж продовольства Ірану і Китаю! На часі, б..ть
показать весь комментарий
17.10.2022 14:28 Ответить
а провідний експортер соняшникової олії чого саме чекав - вигідних цін на олію?

чому не відправив на експорт ПО БУДЬ-ЯКІЙ ЦІНІ?

чому не віддав на армію?

чи він "свою" армію чекав, ну, то курва, дочекався.
показать весь комментарий
17.10.2022 17:36 Ответить
С*ка , олію шкода. 50 грн пляшка в АТБ, кацапи це недолюди болотяні які в полоні прикидаються хорошими.
показать весь комментарий
17.10.2022 21:01 Ответить
то часом не та олія на експорт, яку ми продаємо китайцям і яку вони так *******? допомогайте ще більше рашці, вона вас комбіжирами забезпечить.
показать весь комментарий
17.10.2022 23:18 Ответить
 
 