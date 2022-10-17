Рашисты повредили дронами-камикадзе резервуары в Николаеве: По улицам города течет масло. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

При атаке дронами-камикадзе российские захватчики попали в емкости с маслом одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла Украины в Николаеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

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"Второй раз российские нацисты попали в емкости с маслом одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла Украины. 17% мирового экспорта этой продукции проходило именно через этот терминал в городе Николаев. Враг продолжает политику агрессии против всего мира, нанося подобные удары по гражданской инфраструктуре аграрного сектора экономики страны В прошлый раз предприятие подверглось обстрелам крылатой ракетой, на этот раз - дронами-камикадзе.

Кроме того, сложна ситуация вблизи предприятия, учитывая количество масла, которое вытекает на улицу. Пожарные боролись с пламенем несколько часов", - отметил он.

В то же время местное издание "Новости-N" отмечает, что по улицам Николаева текут реки подсолнечного масла.

"Причиной стало повреждение в результате атаки дронами двух резервуаров емкостью по семь с половиной тысяч тонн каждая на территории предприятия Заводского района. Возник пожар, который оперативно потушили сотрудники ГСЧС. Однако сами цистерны повреждены — из них выливается масло. Жидкость течет по улице, стекает в городскую ливневую канализацию, на дороге образовались глубокие масляные лужи", - отмечают журналисты

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