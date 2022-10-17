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На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж

В результате атаки дронов на жилой дом в Шевченковском районе Киева погиб один человек. Три человека находятся в больнице.

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что сегодняшняя атака дронов-камикадзе – это терроризм.

"У нас есть информация, что трое находятся в больнице. Одного человека достали из-под завалов, он мертв. Продолжаются поисковые работы еще одного человека. Это терроризм, центральная часть города, где живут гражданские, никаких военных нет".

Также из-под завалов дома была спасена кошка.

Утром 17 октября оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что погибли 2 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министры ЕС планируют принять санкции против Ирана

На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 01
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 02
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 03
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 04
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 05
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 06
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 07
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 08
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 09
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 10
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 11
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 12
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 13
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 14
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 15
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 16
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 17
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 18
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 19
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 20
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 21
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 22
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 23
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 24
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 25
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 26
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 27
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 28
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 29
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 30
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 31
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 32
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 33
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 34
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 35
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 36
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 37
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 38
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 39
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 40
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 41
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 42
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 43

На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 44

На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 45

На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 46

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+7
Нужно тот Иран сгноить под санкциями!
Я вообще за то, чтобы Америка Иран разбомбила.
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17.10.2022 12:39
+6
Иран - то вторично. Первично - сгноить Рашу !
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17.10.2022 12:43
+5
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17.10.2022 12:43
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Правила форума Совет форумчан
Нужно тот Иран сгноить под санкциями!
Я вообще за то, чтобы Америка Иран разбомбила.
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17.10.2022 12:39 Ответить
Иран - то вторично. Первично - сгноить Рашу !
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17.10.2022 12:43 Ответить
и бульборейх
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17.10.2022 12:59 Ответить
нужно не сопли по санкциям размазывать, а дела делать!

вот цим німці відбивали атаки сотен важких бомбардувальників
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17.10.2022 13:03 Ответить
що заважає організувати ППО проти мопедів хоча б ось так на висотках по периметру міста або біля ТЕС

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17.10.2022 13:06 Ответить
а шо воно таке? кинь посилання
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17.10.2022 13:18 Ответить
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17.10.2022 12:43 Ответить
посольство Ірану ще функціонує в Києві ? думаю що так , тоді питання до влади чому воно функціонує ?
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17.10.2022 12:47 Ответить
А ты не думай, и интересуйся темой о которой пишешь

September 24, 2022 by Editorial staff

Киев разорвал дипломатические отношения с Ираном из-за «злого» сотрудничества с Россией после того, как украинские силы сбили не менее восьми беспилотников, поставленных Тегераном.

В ночном обращении в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посол Ирана в Украине Манучехр Моради был лишен аккредитации, а количество иранских сотрудников, которым разрешено находиться в посольстве Ирана в Киеве, «значительно» сокращено.
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17.10.2022 12:52 Ответить
не здивуюсь якщо посол ірану сидить і дивиться у вікно, а на папірцеві ставить хрестики
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17.10.2022 12:48 Ответить
За хрестики його вдома повісять, як віровідступника.
А півмісяці, - можливо. )))
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17.10.2022 13:17 Ответить
Они думают что такими атаками запугают мирное население но только наоборот разозлят.....до каждого украинца начинает доходит что не может быть никакого мира ,орков мразей нужно уничтожать....до последнего.....физически уничтожить терористическое образование "расия"...и когда у них внутри страны все начнёт гореть ни одного либерала и "опозиционера" не впускать в Украину.
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17.10.2022 12:50 Ответить
статистика ж каже, що останні 2 тижні за кордон виїхало набагато більше українців, ніж до цього
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17.10.2022 13:15 Ответить
Це їх вибір, особисто я їх не засуджую
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17.10.2022 14:28 Ответить
Ні про яке там "запугивание мирного населения" кацапи вже не думають, не повторюйте зелене марення зі ЗМІ. Кацапи планомірно знищують все в Україні, а зелені виродки в цьому їм добре допомагають.
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17.10.2022 14:26 Ответить
От нахіба оці виправдання, типу там не було військових об'єктів. А якби були? Якого хєра ви взагалі до нас лізете, от в чому питання.
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17.10.2022 12:50 Ответить
Интересно,стоит пару стареньких домика на фоне современных многоэтажек, вопрос - что будет на их месте? Людей конечно же жалко.
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17.10.2022 12:55 Ответить
На Жилянской, как раз, больше старых домов чем новостроек.
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17.10.2022 13:11 Ответить
все норм
нафіга нам власне ППО
краще бабло на дороги і марафон... а для зебобіків відосикі запишуть
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17.10.2022 13:16 Ответить
А скільки там вибухівки? Невже один дрон розвалив пів-будинку?
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17.10.2022 13:20 Ответить
чомусь вдарили саме по старому будинку, не по новобудові поруч. Чим не план-договорняк очищення Києва під нові забудови, і не треба там договори\відселення людей робити. Плюс ще картинка для медія. Чим не схема для Кличка, Єрмака, Путєна через спільного їх кореша Сьому Могилевича?
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17.10.2022 13:37 Ответить
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17.10.2022 13:39 Ответить
‼️‼️Может наконец ПРИДУРКИ ДЕПУТАТЫ вернут обратно украинцам ЛЬГОТНУЮ РАСТАМОЖКУ, чтобы украинцы покупали авто по ценам ЕС ( куда Украина стремиться вступить)
Украинцы должны иметь возможность увозить свои семьи от опасностей .
ПРЕДЛАГАЮ врагов Украины - автобарыг, геттманцева , найема- посадить в тюрьму за геноцид украинцев
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17.10.2022 13:42 Ответить
Чому бійцям місцевих тероборон по всій Україні досі не дали пзрк "ігла" та "стінгер"?
Ці дрони прилетіли коли їх було чути й видимість була чудовою, чому їх нічим збити?!
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17.10.2022 15:11 Ответить
оскільки серед загиблих немає американців сша не будуть визнавати росію терористом.
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17.10.2022 17:33 Ответить
 
 