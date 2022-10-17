На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж
В результате атаки дронов на жилой дом в Шевченковском районе Киева погиб один человек. Три человека находятся в больнице.
Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.
Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что сегодняшняя атака дронов-камикадзе – это терроризм.
"У нас есть информация, что трое находятся в больнице. Одного человека достали из-под завалов, он мертв. Продолжаются поисковые работы еще одного человека. Это терроризм, центральная часть города, где живут гражданские, никаких военных нет".
Также из-под завалов дома была спасена кошка.
Утром 17 октября оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.
Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.
Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что погибли 2 человека.
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Я вообще за то, чтобы Америка Иран разбомбила.
вот цим німці відбивали атаки сотен важких бомбардувальників
September 24, 2022 by Editorial staff
Киев разорвал дипломатические отношения с Ираном из-за «злого» сотрудничества с Россией после того, как украинские силы сбили не менее восьми беспилотников, поставленных Тегераном.
В ночном обращении в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посол Ирана в Украине Манучехр Моради был лишен аккредитации, а количество иранских сотрудников, которым разрешено находиться в посольстве Ирана в Киеве, «значительно» сокращено.
А півмісяці, - можливо. )))
нафіга нам власне ППО
краще бабло на дороги і марафон... а для зебобіків відосикі запишуть
Украинцы должны иметь возможность увозить свои семьи от опасностей .
ПРЕДЛАГАЮ врагов Украины - автобарыг, геттманцева , найема- посадить в тюрьму за геноцид украинцев
Ці дрони прилетіли коли їх було чути й видимість була чудовою, чому їх нічим збити?!