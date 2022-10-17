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В результате обстрела Сумщины погибли по меньшей мере 3 человека, 9 получили ранения, под завалами находятся люди, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики утром нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры в Роменском районе.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"В 5:20 утра три российских ракеты прилетели в объект гражданской инфраструктуры. По меньшей мере три человека погибли. Девять - ранены.
Под завалами все еще находятся люди.

В Сумской области от электроснабжения отключены 1625 абонентов. Просьба к вам по экономии потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки (8-11 утра и 17-22 вечера) остается актуальной", - говорится в сообщении.

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В результате обстрела Сумщины погибли по меньшей мере 3 человека, 9 получили ранения, под завалами находятся люди, - ОВА 01
В результате обстрела Сумщины погибли по меньшей мере 3 человека, 9 получили ранения, под завалами находятся люди, - ОВА 02
В результате обстрела Сумщины погибли по меньшей мере 3 человека, 9 получили ранения, под завалами находятся люди, - ОВА 03
В результате обстрела Сумщины погибли по меньшей мере 3 человека, 9 получили ранения, под завалами находятся люди, - ОВА 04
В результате обстрела Сумщины погибли по меньшей мере 3 человека, 9 получили ранения, под завалами находятся люди, - ОВА 05
В результате обстрела Сумщины погибли по меньшей мере 3 человека, 9 получили ранения, под завалами находятся люди, - ОВА 06
В результате обстрела Сумщины погибли по меньшей мере 3 человека, 9 получили ранения, под завалами находятся люди, - ОВА 07
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