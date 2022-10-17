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зерно (997) порт (677) Мининфраструктуры (935)

5 судов со 122,3 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы, - Мининфраструктуры. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В рамках "Зерновой инициативы" из портов Великой Одессы в страны Африки, Азии и Европы отправились 5 судов с 122,3 тыс. тонн агропродукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Министерства инфраструктуры Украины.

Среди них балкер NEW LIBERTY, который доставит 25 тыс. тонн пшеницы в Кению. Балкер CHOLA TREASURE доставит 61,8 тыс. тонн рапса в Пакистан.

С начала реализации "Зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 350 судов с 7,8 млн тонн агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.

5 судов со 122,3 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы, - Мининфраструктуры 01

5 судов со 122,3 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы, - Мининфраструктуры 02
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Топ комментарии
+7
Скільки поставили в Іран по програмі "продовольство в обмін на удар дронами"? . Ми воістину їбанута країна і повністю заслуговуємо на той піздєц що зараз відбувається!
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17.10.2022 14:03
+7
Головне Іран не забудьте нагодувати ...
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17.10.2022 14:29
+5
Україна - країна клоунів куколдів !
Нас їбашать , а ми годуємо пів-світу та ще і ціни на продовольство європейські .
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17.10.2022 14:25
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Скільки поставили в Іран по програмі "продовольство в обмін на удар дронами"? . Ми воістину їбанута країна і повністю заслуговуємо на той піздєц що зараз відбувається!
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17.10.2022 14:03 Ответить
оу..ціни на їдло вже у 2.5 рази в нас виросли..до НГ що наші зелені економісти прогнозують?? бо тактика, як у леніна і сталіна - влаштувати українцям голодомор під приводом нехватки зброї, індустріалізації, електрофікації..

теж саме було..але кошти десь осіли у Швейцарії..золото партії..історія циклічна..
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17.10.2022 14:19 Ответить
І мабуть же в іран теж?
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17.10.2022 14:20 Ответить
Україна - країна клоунів куколдів !
Нас їбашать , а ми годуємо пів-світу та ще і ціни на продовольство європейські .
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17.10.2022 14:25 Ответить
ціни вже вище на все. треба ще на електрику підтягнути і ми цілком європейці
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17.10.2022 14:29 Ответить
Головне Іран не забудьте нагодувати ...
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17.10.2022 14:29 Ответить
У нас переизбыток хлеба, все даром. Это баржи призраки, мы ни куя правды не узнаем,не надо себя тешить голодными папуасами.
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17.10.2022 14:30 Ответить
ну вот, ну вот... африкано - азиатскихх питомцев без кормов не оставят... Тут, правда, самим приходится каждый патрон ВЫМАЛИВАТЬ, как подачку, чтоб это зерно ОТГРУЖАТЬ, но на пищеварении приматов это сказаться НЕ должно!
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17.10.2022 14:40 Ответить
нехай іх оон і гутіереш накормлять.. чімось..всіх разом
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17.10.2022 14:44 Ответить
*****, покажить куда бабло вивели за ці 5 суден, є така х"ня як ТТН, будьласка в студію прошу!
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17.10.2022 18:13 Ответить
 
 