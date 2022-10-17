5 судов со 122,3 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы, - Мининфраструктуры. ФОТО

В рамках "Зерновой инициативы" из портов Великой Одессы в страны Африки, Азии и Европы отправились 5 судов с 122,3 тыс. тонн агропродукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Министерства инфраструктуры Украины.

Среди них балкер NEW LIBERTY, который доставит 25 тыс. тонн пшеницы в Кению. Балкер CHOLA TREASURE доставит 61,8 тыс. тонн рапса в Пакистан.

С начала реализации "Зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 350 судов с 7,8 млн тонн агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.





