5 судов со 122,3 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы, - Мининфраструктуры. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В рамках "Зерновой инициативы" из портов Великой Одессы в страны Африки, Азии и Европы отправились 5 судов с 122,3 тыс. тонн агропродукции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Министерства инфраструктуры Украины.
Среди них балкер NEW LIBERTY, который доставит 25 тыс. тонн пшеницы в Кению. Балкер CHOLA TREASURE доставит 61,8 тыс. тонн рапса в Пакистан.
С начала реализации "Зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 350 судов с 7,8 млн тонн агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.
Топ комментарии
+7 Гейза Йовбак
показать весь комментарий17.10.2022 14:03
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показать весь комментарий17.10.2022 14:25
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теж саме було..але кошти десь осіли у Швейцарії..золото партії..історія циклічна..
Нас їбашать , а ми годуємо пів-світу та ще і ціни на продовольство європейські .