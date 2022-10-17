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За прошлые сутки морские пехотинцы уничтожили более десятка рашистов, 2 танка, пушку, 2 гаубицы и ЗРК "Тор", - ВМС

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

16 октября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.

Как отмечается, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожено 13 человек живой силы, 2 танка, самоходную пушку "Гиацинт-С", 2 самоходные гаубицы "Мста-С", реактивную систему залпового огня и ракетный комплекс "Тор".

"Окончательные потери врага уточняются", – добавляют в ВМС.

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За прошлые сутки морские пехотинцы уничтожили более десятка рашистов, 2 танка, пушку, 2 гаубицы и ЗРК Тор, - ВМС 01
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Героям слава, бережи та допомагай вам Господь
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17.10.2022 16:14 Ответить
просто очень хорошо...
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17.10.2022 17:32 Ответить
 
 