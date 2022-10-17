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Сообщено о подозрении 4 пленным оккупантам, которые пытали участников АТО в Харьковской области, - Офис генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Прокуратура установила четырех российских военных, причастных к пыткам участников АТО на базе отдыха в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в начале сентября 2022 года во время оккупации пгт Борова Изюмского района двое наемников частной военной компании и двое военнослужащих 16-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ пытали трех участников АТО.

"Они надели на руки мужчинам пластмассовые стяжки и мешки на голову и украли. Содержали их в яме на базе отдыха без воды и продуктов питания. Одного из участников АТО оккупанты били молотком по конечностям. Подозреваемые устраивали мужчинам допросы для получения информации о других жителях пгт Борово, участвовавших в АТО в период 2014-2015 годов. После пыток российские военные отпустили потерпевших", - говорится в сообщении.

"После деоккупации Харьковщины они (причастны к пыткам. - Ред.) попали в плен. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры им поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины", - добавили в Офисе генпрокурора.

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Сообщено о подозрении 4 пленным оккупантам, которые пытали участников АТО в Харьковской области, - Офис генпрокурора 01
Сообщено о подозрении 4 пленным оккупантам, которые пытали участников АТО в Харьковской области, - Офис генпрокурора 02
Сообщено о подозрении 4 пленным оккупантам, которые пытали участников АТО в Харьковской области, - Офис генпрокурора 03
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Топ комментарии
+11
Gde **** ****** ?
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17.10.2022 16:53
+9
Сволота кацапська!!!
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17.10.2022 16:53
+7
у меня вопрос ? От кого прячут лицо этих тварей ?
,
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17.10.2022 18:39
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Сволота кацапська!!!
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17.10.2022 16:53 Ответить
Яка в сраці підозра !
На палю потвор, а перед цим молотком по кінцівках !
Й знову рила затушовали, це що ? ,щоб потім не впізнали як будуть у нас працювати поліцаями ?
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17.10.2022 18:25 Ответить
у меня вопрос ? От кого прячут лицо этих тварей ?
,
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17.10.2022 18:39 Ответить
Gde **** ****** ?
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17.10.2022 16:53 Ответить
ховають нахрінато..бісить вже..таке враження, що триндять про затриманих..бо ніякої конкретики
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17.10.2022 17:02 Ответить
Вот интересно, а в Европе, Израиле или Штатах тоже такая практика заблуривания ?
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17.10.2022 17:29 Ответить
Нет у нас все должны знать хероев в лицо
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17.10.2022 17:44 Ответить
отож, а у нас вся судебная система строилась на их защиту
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17.10.2022 17:49 Ответить
Повісити на Майдані і все. Щоб було розуміння що з тими хто робив і робить такі злочини- розмов не буде
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17.10.2022 17:03 Ответить
На палю та усі справи ...
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17.10.2022 17:04 Ответить
Нарешті вже не заочні вироки...
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17.10.2022 17:04 Ответить
для чого таку кацапську наволоч брати в полон і надавати про це інформацію???
краще застосовувати міру передбачену законами воєнного часу
а то потім ще харчі на виродків витрачати
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17.10.2022 17:10 Ответить
Сподіваюсь, молоток не загубився.
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17.10.2022 17:11 Ответить
Погладьте по голівке і відпустіть,замісь того щоб зразу повісити.
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17.10.2022 17:16 Ответить
Молоточком погладить по голове
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17.10.2022 19:52 Ответить
И этих сцук будут обменивать ?
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17.10.2022 17:25 Ответить
Поки не засудять обмінювати не будуть, а через пару років буде відніше
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17.10.2022 18:16 Ответить
Молоток должен вернуться на щупальца этих мразей.
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17.10.2022 18:00 Ответить
Тільки смерть моzzzkaлям!
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17.10.2022 19:18 Ответить
 
 