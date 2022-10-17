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Оккупанты обстреляли из артиллерии пограничный населенный пункт в Сумской области, - ОК "Північ". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт на Сумщине из артиллерии и автоматического гранатомета.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Північ", передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты обстреляли из артиллерии пограничный населенный пункт в Сумской области, - ОК Північ 01

"С 15:45 до 16:30 сообщили об обстреле населенного пункта Середина-Буда. Наблюдатели зафиксировали 4 прихода, предположительно из ствольной артиллерии, 5 очередей по 3-5 выстрелов из АГС, 2 очереди из ККВТ, 5 очередей из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В результате обстрела два дома в населенном пункте охвачены огнем.

Оккупанты обстреляли из артиллерии пограничный населенный пункт в Сумской области, - ОК Північ 02

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения информация уточняется.

Смотрите: В результате обстрела Сумщины погибли по меньшей мере 3 человека, 9 получили ранения, под завалами находятся люди, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Содіваюсь, що наші прикордонники "насипають" у відповідь хоч трішки. Звичайно, роблять при цьому виглят, що "то не ми" і "воно саме"... Інакше це не скінчиться ніколи
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17.10.2022 18:29 Ответить
арты у ДПСУ нет, AN\TPQ тоже. Поэтому в ответ ничего не насыпается.
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17.10.2022 18:47 Ответить
Прикро... Але, сподіваюсь, з часом з'явиться.
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17.10.2022 19:08 Ответить
Появится, когда фронты сольются с государственной границей, когда реорганизуют ДПСУ, докупят еще сотню AN\TPQ-49 и сотню L119...
Но это уже не при этих *******, которые снова расписали миллиарды на дороги вместо контрбатарейных меропрятий в Черниговской, Сумской и Харьковской области, забив *** на местное население в приграничных районах. Одинхер зеко-***** уверена, что население там снова проголосует за самого выдающегося после Тараса Шевченка "украинца".
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17.10.2022 19:23 Ответить
А где политическая воля, о которой постоянно болтает ветеринар Данилов? Или это признак всех зеленожопых?
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17.10.2022 18:36 Ответить
Воля лижбы не Порошенко,отам ваша воля йолопи!😭
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17.10.2022 22:07 Ответить
А ми у відповідь що??? Чи нам ніззя-ми не агресори. Ми терпіли!
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17.10.2022 18:44 Ответить
Можно, но нечем. И некуда - они уже уехали.
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17.10.2022 18:48 Ответить
Брянськ,Клинцы,Почеп,Трубчевськ,Стародуб треба виключати, Льгов,Суджу,Рильськ,Глушково- теж.
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17.10.2022 18:53 Ответить
 
 