Оккупанты обстреляли из артиллерии пограничный населенный пункт в Сумской области, - ОК "Північ". ФОТО
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Российские оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт на Сумщине из артиллерии и автоматического гранатомета.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Північ", передает Цензор.НЕТ.
"С 15:45 до 16:30 сообщили об обстреле населенного пункта Середина-Буда. Наблюдатели зафиксировали 4 прихода, предположительно из ствольной артиллерии, 5 очередей по 3-5 выстрелов из АГС, 2 очереди из ККВТ, 5 очередей из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В результате обстрела два дома в населенном пункте охвачены огнем.
Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения информация уточняется.
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Но это уже не при этих *******, которые снова расписали миллиарды на дороги вместо контрбатарейных меропрятий в Черниговской, Сумской и Харьковской области, забив *** на местное население в приграничных районах. Одинхер зеко-***** уверена, что население там снова проголосует за самого выдающегося после Тараса Шевченка "украинца".