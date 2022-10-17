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В российском Ейске военный самолет упал на жилой дом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
17 октября в российском городе Ейск (Краснодарский край, Российская Федерация) военный самолет упал на дом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
Отмечается, что пилот успел катапультироваться. Число жертв уточняется.
Топ комментарии
+52 Alex Sav 8157c114
показать весь комментарий17.10.2022 18:51
+40 Максім ХОЙ 07fb0949
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+39 Mykola Trofimenko a12d9878
показать весь комментарий17.10.2022 18:51
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Иван Максимович Пиддубный одобряет.
головне пілот врятувався - дайте йому новий літак
Так він для цього мало цапчиків убив - треба ще ))
Сподіваюсь на мінімум 200 двохсотих
да и хрен с этим Ейском! решили друзья..
«Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир», - заявили «Интерфаксу» в управлении МЧУ по Краснодарскому краю
24 февраля: Ан-26, Воронежская область
8 апреля: МиГ-31, Ленинградская область.
17 июня: Су-25, Белгородская область
21 июня: Су-25, Ростовская область
24 июня: Ил-76, Рязанская область
11 сентября: Су-34, Крым
1 октября: неназванный военный самолет, Крым
9 октября: Су-34, Ростовская область
9 октября: Су-25, Ростовская область (второй за один день)
Де вони ще один літак візьмуть? На один під'їзд..
Овочі, салати - сядем біля хати,
Вип'ємо по чарці, заспіваєм пісню
ПОЛУЧАЙТЕ ОБРАТКУ, ТВАРИ! Лучше сдохнете ВЫ, чем украинцы, которых летел БОМБИТЬ этот самолёт!
КАРМА!