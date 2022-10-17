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В российском Ейске военный самолет упал на жилой дом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

17 октября в российском городе Ейск (Краснодарский край, Российская Федерация) военный самолет упал на дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Отмечается, что пилот успел катапультироваться. Число жертв уточняется.

В российском Ейске военный самолет упал на жилой дом 01
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Топ комментарии
+52
сльози радості мешают мне говорить.. кожен день таке робіть..
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17.10.2022 18:51
+40
Красівоє
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17.10.2022 18:50
+39
Це карма!
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17.10.2022 18:51
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15 квартир минус. Горит до сих пор.
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17.10.2022 19:13 Ответить
Мало!
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17.10.2022 19:13 Ответить
хрєново, що не стратегічний і без б/к
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17.10.2022 19:15 Ответить
😱Ґорє то кокоє!!!
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17.10.2022 19:15 Ответить
Ну хоч якісь є гарні новини за сьогодні...
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17.10.2022 19:16 Ответить
Ще відео з Ейську (Краснодарський край, військовий літак залетів у будинок) https://t.me/news_nn95/8157
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17.10.2022 19:17 Ответить
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17.10.2022 19:17 Ответить
Милашка
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17.10.2022 19:29 Ответить
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17.10.2022 19:38 Ответить
Вечерний Ейск зажигает огни =)
Иван Максимович Пиддубный одобряет.
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17.10.2022 19:17 Ответить
рожденный ползать летать не может
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17.10.2022 19:17 Ответить
Карма, суки кацапские!!!
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17.10.2022 19:19 Ответить
Пілот подивився що мопедами ******** Україну та й вирішив -" Какого *уя? Уравняю счет."
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17.10.2022 19:19 Ответить
Душевно так пала, прямо по домашньому.
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17.10.2022 19:20 Ответить
Нарешті "дрон-камікадзе" атакував і рашку.
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17.10.2022 19:20 Ответить
Уроди не розуміють, що так чи інакше усе зроблене повернеться їм
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17.10.2022 19:21 Ответить
Це новітня секретна взаємна розробка росії та ірану "ДРОН-КАМІКАДЗЕ СУ-34 ЗНИКАЮЧИЙ" з технологією стелс.
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17.10.2022 19:22 Ответить
то Белгород то Ейск але вперто не Воронеж
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17.10.2022 19:22 Ответить
удачно так
головне пілот врятувався - дайте йому новий літак
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17.10.2022 19:24 Ответить
Ему "дадут" уцелевшие жильцы этого дома.
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17.10.2022 19:49 Ответить
почеплять хероя на палку ?
Так він для цього мало цапчиків убив - треба ще ))
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17.10.2022 19:54 Ответить
Цікава штука: кацапи заявили про падіння Су-34 У нього екіпаж - ДВОЄ! Де другий?
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17.10.2022 20:11 Ответить
Пішов по пиво
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17.10.2022 20:19 Ответить
Второй гниёт в Украине, вот и летают по одному
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17.10.2022 20:54 Ответить
Так не буває - там один управляє машиною , а другий - озброєнням!
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17.10.2022 21:07 Ответить
Тоже камикадзе)
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17.10.2022 19:24 Ответить
День погано розпочався але гарно закінчується)
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17.10.2022 19:25 Ответить
То чувство,когда радовался что прилетело хохлам, а за миг, тебя достают из под завалов. Но карма она такая.
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17.10.2022 19:26 Ответить
Надеюсь с десяток лаптеногих макак там привалило
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17.10.2022 19:27 Ответить
Три під'їзди повністю згоріли майже відразу, це понад 100 квартир, увечері коли всі дома вже.
Сподіваюсь на мінімум 200 двохсотих
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17.10.2022 19:32 Ответить
Будемо молитися...
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17.10.2022 19:42 Ответить
Неизвестный путинский сокол частично демобилизировал целую жилую секцию рашистких кафиров в Кубанской Казачьей Республике и не стал Шахидом. Да благословит Аллах Газават неизвестного героя и всех моджахедов, ставших Шахидами (иншаАллах).
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17.10.2022 19:28 Ответить
Кстати, судя по тому, что парашют на фоне один, - второй сокол все-таки стал Шахидом.
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17.10.2022 19:55 Ответить
повернись живим, програма працює
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17.10.2022 19:30 Ответить
Вот так война потихонечку разворачивается в обратную сторону, к тем кто ее затеял и одобрял, сидя на диване.
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17.10.2022 19:30 Ответить
закон бумеранга.....
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17.10.2022 22:12 Ответить
мелькают кварталы, но прыгать нельзя
да и хрен с этим Ейском! решили друзья..
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17.10.2022 19:32 Ответить
А город подумал - Ученья идут.
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17.10.2022 20:59 Ответить
А ви помітили як кацапи спокійно їдуть повз палаючого будинку? Розуміють,що там люди просто горять і їдуть собі. Наші вже всі повиходили і пішли б допомогати хто як може. В мене будинок гасили пів села. А тут. Байдужість навіть до своїх. Такі вони кацапів,дрібні,огидні недолюди.
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17.10.2022 19:36 Ответить
натура у кацов такая гнилая
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17.10.2022 19:44 Ответить
Вони вважають що всі проблеми навкруги них повинні вирішувать "власті"! (Коли у нас перестав працювать водогін і каналізація в блокаду - люди вийшли і у дворі багатоповерхівок повикопували туалети На "Расєї" за тих же умов серуть у пакети і викидають у кватирки Туалети повинна "власть" викопать) Те ж саме з пожежами чи затоплюванням
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17.10.2022 20:18 Ответить
Партизаны в керосин на ссали.
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17.10.2022 19:42 Ответить
По предварительным данным, в полете в Су-34 отказав двигатель, - росСМИ.
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17.10.2022 19:43 Ответить
АТКАЗАЛСЯ
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17.10.2022 20:21 Ответить
Цьому лiтуну баби теж "отказывали"...
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17.10.2022 21:58 Ответить
пожар охватил один из подъездов девятиэтажки в Ейске, обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи

«Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир», - заявили «Интерфаксу» в управлении МЧУ по Краснодарскому краю
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17.10.2022 19:49 Ответить
Высокоточным оружием ударили по центру принятия решений.
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17.10.2022 19:51 Ответить
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17.10.2022 19:52 Ответить
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17.10.2022 20:03 Ответить
Крушение Су-34 в Ейске - уже как минимум десятая небоевая потеря в российской военной авиации за неполные восемь месяцев войны в Украине. До этого разбивались:

24 февраля: Ан-26, Воронежская область
8 апреля: МиГ-31, Ленинградская область.
17 июня: Су-25, Белгородская область
21 июня: Су-25, Ростовская область
24 июня: Ил-76, Рязанская область
11 сентября: Су-34, Крым
1 октября: неназванный военный самолет, Крым
9 октября: Су-34, Ростовская область
9 октября: Су-25, Ростовская область (второй за один день)
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17.10.2022 19:55 Ответить
Цей ще й ювілейний.
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17.10.2022 20:54 Ответить
пи*дец картина - летчик на парашуте спускается чуть ли не во двор дома, который он "подбил". Ему там яйца отрежут точно
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17.10.2022 19:57 Ответить
засмажений шашлик? Та нічого літуну не буде. То ж касапи! Ти би відрізав; а каспаи - терпіли.
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17.10.2022 20:01 Ответить
Ні, пропонують допомогу..
Де вони ще один літак візьмуть? На один під'їзд..
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17.10.2022 21:40 Ответить
касапська Медуза: "Падение самолета возле жилого дома в Ейске. Что известно на данный момент: Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал возле девятиэтажного жилого дома в городе Ейск в Краснодарском крае (изначально сообщалось, что самолет упал на дом). Причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. Летчики катапультировались".
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17.10.2022 19:59 Ответить
зламання за зламання, око за око, зуб за зуба, яку ваду зробить хто кому, така буде зроблена йому... Біблія (Левіт 24:20)

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17.10.2022 20:02 Ответить
Цивільнх шкода , режиму - ганьба!
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17.10.2022 20:06 Ответить
https://t.me/news_nn95/8156
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17.10.2022 20:06 Ответить
один подьезд дэнацифицирован !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.10.2022 20:07 Ответить
Смажений кабанчик, курка з майонезом,
Овочі, салати - сядем біля хати,
Вип'ємо по чарці, заспіваєм пісню
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17.10.2022 20:09 Ответить
Как прекрасно! Аж на душе светлее стало)
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17.10.2022 20:10 Ответить
ПАРАШЮТИК! Спасибо за фото! А как же великоскрепное "ценою своей жизни отвёл самолёт от жилого района"?! Или он из той же группы где "русс5кие своих не бросают, он на них йух кладут"?!

ПОЛУЧАЙТЕ ОБРАТКУ, ТВАРИ! Лучше сдохнете ВЫ, чем украинцы, которых летел БОМБИТЬ этот самолёт!

КАРМА!
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17.10.2022 20:15 Ответить
Там суки лаптєногі раділи на форумах задимленому Києву зранку. Що з є-алом, недорозвинені???!!! Дихайте глибше, п-дори!
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17.10.2022 20:20 Ответить
Треба по лінії червоного хреста направити їм гуманітарку.....у вигляді скловати
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17.10.2022 20:22 Ответить
пакетов
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17.10.2022 20:29 Ответить
Он отрицательно приземлился,вызвав положительные эмоции у местных жителей.
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17.10.2022 20:24 Ответить
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17.10.2022 20:38 Ответить
Как то, пару дней назад, наши падали ни с сего, ни с того...ОТВЕТКА?
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17.10.2022 21:18 Ответить
Файно файно , але мало
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17.10.2022 21:38 Ответить
Карма придёт ещё к свинособакам. Бог не фраер он всё видит.
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17.10.2022 21:54 Ответить
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17.10.2022 22:15 Ответить
Piloti mnogo kurjat
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17.10.2022 23:31 Ответить
"Навчально-тренувальний політ?" Пхахаха. А що буде при "бойовому"? Кварталу Єйська приготуватися))
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17.10.2022 23:46 Ответить
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