В российском Ейске военный самолет упал на жилой дом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

17 октября в российском городе Ейск (Краснодарский край, Российская Федерация) военный самолет упал на дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Отмечается, что пилот успел катапультироваться. Число жертв уточняется.