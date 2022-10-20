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Рашисты нанесли ракетный удар по специализированной школе в Запорожской области, - ОП (обновлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня утром рашисты нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт. Камышеваха в Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Запорожская область, 20.10.22. Российские террористы сегодня утром, около 7:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт. Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется", - отметил он.
"Эти нелюди обязательно будут наказаны", - добавляет Тимошенко.
Позже Тимошенко отметил, что жертв нет.
"Но есть разрушенная гражданская инфраструктура и жилые дома в пгт. Камышеваха. Экстренные службы работают на местах", - информирует он.
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