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Рашисты нанесли ракетный удар по специализированной школе в Запорожской области, - ОП (обновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня утром рашисты нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт. Камышеваха в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожская область, 20.10.22. Российские террористы сегодня утром, около 7:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт. Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется", - отметил он.

"Эти нелюди обязательно будут наказаны", - добавляет Тимошенко.

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Позже Тимошенко отметил, что жертв нет.

"Но есть разрушенная гражданская инфраструктура и жилые дома в пгт. Камышеваха. Экстренные службы работают на местах", - информирует он.

Рашисты нанесли ракетный удар по специализированной школе в Запорожской области, - ОП (обновлено) 01
Рашисты нанесли ракетный удар по специализированной школе в Запорожской области, - ОП (обновлено) 02
Рашисты нанесли ракетный удар по специализированной школе в Запорожской области, - ОП (обновлено) 03
Рашисты нанесли ракетный удар по специализированной школе в Запорожской области, - ОП (обновлено) 04
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Кацапня за свой счёт таки хочет нам весь юго-восток перестроить. Ну что же, новая инфраструктура нам не повредит
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20.10.2022 08:59 Ответить
А детские жизни кто вернёт? Инфраструктура ....
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20.10.2022 09:22 Ответить
Ватабот, ваши усилия через убийства гражданских заставить нас капитулировать тщетны. Запомните, конченные ущербы
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20.10.2022 12:37 Ответить
Это вы мне, неуважаемый? Из меня ватабот такой же как из вас балерина в Большом Театре долбанной раши. .
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21.10.2022 01:12 Ответить
Яким боком зам завгоспа до військових дій в Україні?
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20.10.2022 09:37 Ответить
 
 