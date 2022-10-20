РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13237 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
22 811 125
авто (4067) война (47303) мажоры (531) Харьковщина (4165)

Сын главы Красноградской РГА мажор Войтенко уверяет, что на "Майбахе" ездил в Монако за гуманитаркой. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сын председателя Красноградской РГА Харьковской области Александр Войтенко оказался фигурантом расследования СМИ "Батальон Монако 2". Его Mercedes-Maybach был замечен в Монако, но Войтенко утверждает, что находится в Украине, а за границу съездил только раз, за гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsroom.

Черно-серебристый "Майбах" на харьковских номерах был замечен среди других автомобилей украинцев в Монако. По словам автора расследования Михаила Ткача, автомобиль был приобретен в июле этого года.

Сын главы Красноградской РГА мажор Войтенко уверяет, что на Майбахе ездил в Монако за гуманитаркой 01

Как выяснил Newsroom, автомобиль стоимостью около 7 миллионов гривен зарегистрирован на частное сельскохозяйственное предприятие Валковского района. Руководителем этого предприятия является сын председателя Красноградской райгосадминистрации Виктора Войтенко – Александр Войтенко.

Newsroom поинтересовался у мужчины, с какой целью и на каких основаниях он уезжал за границу. Александр Войтенко отметил, что, в отличие от отца, не является госслужащим. По его словам, авто было приобретено для предприятия до войны, а в этом году доставлено в Украину и зарегистрировано.

Войтенко отказался говорить, кто находился за рулем автомобиля, когда его заметили в Монако.

Предприниматель также добавил, что в качестве агрария он забронирован от мобилизации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продолжает обстреливать Харьковщину. Авто с сотрудниками ГСЧС взорвалось на мине, двое погибших, - Синегубов

"С начала войны я нахожусь в Шаровке, на своем рабочем месте, я все время живу в Харьковской области. Я предприниматель и выезжал на несколько дней официально за гуманитарной помощью для батальона и по вопросу экспорта сельхозпродукции".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+70
показать весь комментарий
20.10.2022 09:59
+63
показать весь комментарий
20.10.2022 10:01
+47
показать весь комментарий
20.10.2022 10:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Привіз?
показать весь комментарий
20.10.2022 10:17 Ответить
Завіз.
показать весь комментарий
20.10.2022 10:17 Ответить
Я ****** ,но он.........и не заикается лох
показать весь комментарий
20.10.2022 10:20 Ответить
І це не сеча в очі, просто ми давно перемогли єпоху бідності - у коломойши спитайте
показать весь комментарий
20.10.2022 10:23 Ответить
"забранірованьій аграрій"....
показать весь комментарий
20.10.2022 10:23 Ответить
Напрісліна! Парняга гєройскі сражался в Монакском стрєлковом батальйонє! Єжєлі ішо нє награділі - то наградят!
показать весь комментарий
20.10.2022 10:25 Ответить
Зачем смеетесь над аграрием? Кроме Майбаха под жопой у него вся техника на полях от Ламборджини.
показать весь комментарий
20.10.2022 10:38 Ответить
Это представитель аграрно-мажорных войск (с фактически - дипломатическим паспортом), который перевозит золотую пшеницу из Украины - неголодающим собратьям в Европу - для изготовления золотых батонов (à la Yanukovych). А "Майбах"да, уходил от погони в Европу " за гуманитарной помощью для батальона" аграрно-мажорных войск.
показать весь комментарий
20.10.2022 10:38 Ответить
Правильно. А две голые тёлки в машине - это маркетолог и коммерческий директор, а не то, что вы подумали.
показать весь комментарий
20.10.2022 10:52 Ответить
Не було так смішно, як плакати хочеться. Скоть.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:16 Ответить
если врать, то хотя бы складно
показать весь комментарий
20.10.2022 11:51 Ответить
Це ж як потрібно красти, щоб у напевно невеликому Краснограді (про назву поки мовчу), на зарплатню голови мати Майбах. І не боятися цього показати, напевне ж є якась декларація.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:55 Ответить
Это деньги от той земли ,что якобы по документам в государственной собственности и не обрабатывается , а в реальности все под подсолнечником засеяно сынком . Плюс надутая урожайность , и скупка за наличность у фермеров под эту урожайность, вывоз за границу и возврат НДС. Плюс откаты и мзда с фермеров за земельные дела.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:50 Ответить
Та ну с цепи сорвались! Прицеп то с гуманитарной за городом он оставил, фермеры взялись стеречь. Чуть рокфору натолчут, и дальше стерегут. Все для фронта, все для победы. Давно пора шмалять на месте!
показать весь комментарий
20.10.2022 12:05 Ответить
Все зрозуміло. А в садибі Зеленського мешкають діти-сироти. Він це не моргнувши оком 1 рік тому розповів.
показать весь комментарий
20.10.2022 13:09 Ответить
Не хило конечно на Майбахе ездить за гуманитаркой в Европу, наверное ещё и с ****** под боком . что бы не скучно было, А гуманитарку , потом вместе с бандой Зеленского успешно продадут на чёрном рынке в Запорожье и бабки поделят пополам с зеленским!! Красота!!!...Кстати результаты расследования воровства гуманитарки в огромных масштабах, В Запорожье, так до сих пор и не предоставлены обществу, как и лица тех кто сдал Херсон и запорожьскую областиЮ 24 февраля, за два дня путину!!!...зеленский!!.......Головнокомандувач!!!!...Почему молчим ???.. Может быть это вы сами сдали херсон и Запорожье!!???! А сегодня с потугами отбиваем каждый метр херсонской земли ... Кто ответит за гибель тысячи солдат при освобождении Юга страны!!!??? Имя и фамилия у этих падлецов есть???
показать весь комментарий
20.10.2022 13:38 Ответить
РДА !!!!
показать весь комментарий
20.10.2022 14:18 Ответить
наволоч
показать весь комментарий
20.10.2022 14:27 Ответить
Они наверно с колей котлетой рассматривали шпили вили!
показать весь комментарий
20.10.2022 14:47 Ответить
хотів продати майбах і накупити гуманітарки, але та одні ніщеброди і був змушений приїхати назад. тепер ьак і буде мучитися з тим майбахом
показать весь комментарий
20.10.2022 14:49 Ответить
Свинарчуки аУ , глухарь....
показать весь комментарий
20.10.2022 16:43 Ответить
Я підприємець і виїжджав на кілька днів офіційно за гуманітарною допомогою для батальону і по питанню експорту сільгосппродукції Джерело: https://censor.net/ua/p3374991

Цікаво, яка назва батальону якому він допомогав, часом не Монако і яку допомогу надавав? Ну собі він як видно допоміг - купив "найдоречнійшу" річ під час війни - Майбах за 230 тис. $, який засвітив у Монако, до речі скільки цей бізнесмен у якого батько глова РДА заплатив податкив і часом це не коррупція коли синок займається аграрним бізнесом напевно в не малих розмірах коли може собі дозволити Майбах, а батько голова РДА?
показать весь комментарий
20.10.2022 19:55 Ответить
оцю всю ******* треба брати на олівець.

і після війни, а може і під час, просто конфісковувати і люструвати так, щоб окрім охоронця в Сільпо (хай не ображаються охоронці, теж потрібна професія) воно не могло ніким працювати тут.
показать весь комментарий
20.10.2022 23:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 