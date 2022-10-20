Сын главы Красноградской РГА мажор Войтенко уверяет, что на "Майбахе" ездил в Монако за гуманитаркой. ФОТО

Сын председателя Красноградской РГА Харьковской области Александр Войтенко оказался фигурантом расследования СМИ "Батальон Монако 2". Его Mercedes-Maybach был замечен в Монако, но Войтенко утверждает, что находится в Украине, а за границу съездил только раз, за гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsroom.

Черно-серебристый "Майбах" на харьковских номерах был замечен среди других автомобилей украинцев в Монако. По словам автора расследования Михаила Ткача, автомобиль был приобретен в июле этого года.

Как выяснил Newsroom, автомобиль стоимостью около 7 миллионов гривен зарегистрирован на частное сельскохозяйственное предприятие Валковского района. Руководителем этого предприятия является сын председателя Красноградской райгосадминистрации Виктора Войтенко – Александр Войтенко.

Newsroom поинтересовался у мужчины, с какой целью и на каких основаниях он уезжал за границу. Александр Войтенко отметил, что, в отличие от отца, не является госслужащим. По его словам, авто было приобретено для предприятия до войны, а в этом году доставлено в Украину и зарегистрировано.

Войтенко отказался говорить, кто находился за рулем автомобиля, когда его заметили в Монако.

Предприниматель также добавил, что в качестве агрария он забронирован от мобилизации.

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"С начала войны я нахожусь в Шаровке, на своем рабочем месте, я все время живу в Харьковской области. Я предприниматель и выезжал на несколько дней официально за гуманитарной помощью для батальона и по вопросу экспорта сельхозпродукции".