Сын главы Красноградской РГА мажор Войтенко уверяет, что на "Майбахе" ездил в Монако за гуманитаркой. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сын председателя Красноградской РГА Харьковской области Александр Войтенко оказался фигурантом расследования СМИ "Батальон Монако 2". Его Mercedes-Maybach был замечен в Монако, но Войтенко утверждает, что находится в Украине, а за границу съездил только раз, за гуманитарной помощью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsroom.
Черно-серебристый "Майбах" на харьковских номерах был замечен среди других автомобилей украинцев в Монако. По словам автора расследования Михаила Ткача, автомобиль был приобретен в июле этого года.
Как выяснил Newsroom, автомобиль стоимостью около 7 миллионов гривен зарегистрирован на частное сельскохозяйственное предприятие Валковского района. Руководителем этого предприятия является сын председателя Красноградской райгосадминистрации Виктора Войтенко – Александр Войтенко.
Newsroom поинтересовался у мужчины, с какой целью и на каких основаниях он уезжал за границу. Александр Войтенко отметил, что, в отличие от отца, не является госслужащим. По его словам, авто было приобретено для предприятия до войны, а в этом году доставлено в Украину и зарегистрировано.
Войтенко отказался говорить, кто находился за рулем автомобиля, когда его заметили в Монако.
Предприниматель также добавил, что в качестве агрария он забронирован от мобилизации.
"С начала войны я нахожусь в Шаровке, на своем рабочем месте, я все время живу в Харьковской области. Я предприниматель и выезжал на несколько дней официально за гуманитарной помощью для батальона и по вопросу экспорта сельхозпродукции".
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Цікаво, яка назва батальону якому він допомогав, часом не Монако і яку допомогу надавав? Ну собі він як видно допоміг - купив "найдоречнійшу" річ під час війни - Майбах за 230 тис. $, який засвітив у Монако, до речі скільки цей бізнесмен у якого батько глова РДА заплатив податкив і часом це не коррупція коли синок займається аграрним бізнесом напевно в не малих розмірах коли може собі дозволити Майбах, а батько голова РДА?
і після війни, а може і під час, просто конфісковувати і люструвати так, щоб окрім охоронця в Сільпо (хай не ображаються охоронці, теж потрібна професія) воно не могло ніким працювати тут.