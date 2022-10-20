Разоблачены двое жителей Донецкой области, которые через мессенджеры присылали данные об украинских защитниках, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум гражданам Украины в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, в июле 2022 года житель г. Покровска по собственному телефону в одной из пророссийски ориентированных групп в мессенджере разместил 8 голосовых сообщений о перемещении военнослужащих ВСУ на территории Покровского района Донецкой области.
Второй подозреваемый - житель Бахмута в течение сентября-октября этого года через мессенджер распространил информацию о расположении блок-постов, мест дислокации подразделений украинских защитников и военной техники, а также маршрутов передвижения личного состава в городе", - говорится в сообщении.
В настоящее время обоим избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.
Пожалуйста, подождите...
Даже сейчас, всего 10 процентов дел по колаборантам доходит до суда, большинство развалится там. Остальные отделаются условными сроками. Сядут единицы и те выйдут досрочно.
Не будет ни паспорта не-гражданина, ни лишения права голоса. Не удивлюсь, если вояки ЛДНР еще получат корочки УБД в конце концов. Эта война не прекратится, пока государство не будет защищать себя на всех фронтах.
Патріоти України виїхали з Донбасу давно.