Оккупанты на паромах покидают правый берег Херсонщины, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине. С начала октября грузовой паром уже совершил ряд таких рейсов, переправляя военных и военную технику через Днепр из района поселка Козацкое в Новую Каховку.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, а также публикуемые видео самих оккупантов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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В рамках совместного материала "Схем" и российской службы Радио Свобода журналисты нашли в соцсетях профиль военного по имени Макар Теплинский, выходца из Луганщины, воюющего на стороне России.

С начала октября мужчина фиксировал на фото и видео и публиковал перемещение военнослужащих РФ и военной техники с правого на левый берег Днепра – на оккупированную территорию Украины в районе города Новая Каховка Херсонской области. Судя по спутниковым фото Planet Labs, российские военные в начале октября приостановили отправку оборудования к "опасному" правому берегу в районе поселка Козацкое: с тех пор паром выходит туда пустым, но возвращается в Новую Каховку с полной загрузкой.

10 октября он опубликовал фотографию, сделанную на пароме с военными грузовиками в своем профиле в социальной сети ВКонтакте.

Позже он опубликовал и видео, на котором снял, как плывет на этом пароме вместе с военной техникой. "Мы плывем!", – говорит он. "Ты это кому показываешь?", – спрашивает у Теплинского другой военнослужащий.

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Журналистам удалось выяснить, что видео было снято у правого берега Днепра в районе поселка Казацкое. В это время паром с военной техникой двигался по каналу через остров Козацкий в направлении Новой Каховки.





"Эту паромную переправу оккупанты используют в военных логистических целях. ВСУ неоднократно наносили по ней удар. Один из ударов, как можно увидеть на спутниковом изображении Sentinel-2, произошел 23 сентября: на снимке виден дым в районе причала в Новой Каховке". - говорится в материале.

С 27 июля ракетные удары ВСУ по Антоновскому мосту – главной артерии, соединяющей два берега Днепра в Херсонской области – резко усложнили позиции российской армии в этом регионе. После этого военные РФ начали регулярно использовать паромные переправы и отлаживать понтонные мосты.

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По данным расследования, в октябре действительно активизировался вывоз военной техники в сторону Новой Каховки. К примеру, вот зафиксирован такой рейс от 5 октября.

На спутниковых снимках за 8 октября паром снова идет в сторону Козацкого пустым. Один из таких "эвакуационных" рейсов, по всей вероятности, был снят на видео Макара Теплинского, которое он опубликовал через несколько дней.

Сам Макар Теплинский впоследствии опубликовал видео уже из Новой Каховки, где разместилось его подразделение. К примеру, на видео "День рождения друга ВДВ", как установили Схемы, снято в ресторане "Нефертити" в Новой Каховке.

Используя сервис распознавания лиц, журналисты идентифицировали еще троих попавших на фото и видео оккупантов, опубликованных Теплинским.

Это житель Краснодарского края Рубик Мкртычев и еще два выходца из оккупированного Крыма Дмитрий Чумак и Игорь Колмаков. На сообщения журналистов ни сам Теплинский, ни указанные три военнослужащих не ответили.

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