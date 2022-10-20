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Оккупанты на паромах покидают правый берег Херсонщины, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине. С начала октября грузовой паром уже совершил ряд таких рейсов, переправляя военных и военную технику через Днепр из района поселка Козацкое в Новую Каховку.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, а также публикуемые видео самих оккупантов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В рамках совместного материала "Схем" и российской службы Радио Свобода журналисты нашли в соцсетях профиль военного по имени Макар Теплинский, выходца из Луганщины, воюющего на стороне России.

С начала октября мужчина фиксировал на фото и видео и публиковал перемещение военнослужащих РФ и военной техники с правого на левый берег Днепра – на оккупированную территорию Украины в районе города Новая Каховка Херсонской области. Судя по спутниковым фото Planet Labs, российские военные в начале октября приостановили отправку оборудования к "опасному" правому берегу в районе поселка Козацкое: с тех пор паром выходит туда пустым, но возвращается в Новую Каховку с полной загрузкой.

10 октября он опубликовал фотографию, сделанную на пароме с военными грузовиками в своем профиле в социальной сети ВКонтакте.

Оккупанты на паромах покидают правый берег Херсонщины, - СМИ 01

Позже он опубликовал и видео, на котором снял, как плывет на этом пароме вместе с военной техникой. "Мы плывем!", – говорит он. "Ты это кому показываешь?", – спрашивает у Теплинского другой военнослужащий.

Читайте: Вся "администрация" Херсонщины переезжает на левобережье Днепра, - Сальдо

Журналистам удалось выяснить, что видео было снято у правого берега Днепра в районе поселка Казацкое. В это время паром с военной техникой двигался по каналу через остров Козацкий в направлении Новой Каховки.

Оккупанты на паромах покидают правый берег Херсонщины, - СМИ 02
Оккупанты на паромах покидают правый берег Херсонщины, - СМИ 03

"Эту паромную переправу оккупанты используют в военных логистических целях. ВСУ неоднократно наносили по ней удар. Один из ударов, как можно увидеть на спутниковом изображении Sentinel-2, произошел 23 сентября: на снимке виден дым в районе причала в Новой Каховке". - говорится в материале.

Оккупанты на паромах покидают правый берег Херсонщины, - СМИ 04

С 27 июля ракетные удары ВСУ по Антоновскому мосту – главной артерии, соединяющей два берега Днепра в Херсонской области – резко усложнили позиции российской армии в этом регионе. После этого военные РФ начали регулярно использовать паромные переправы и отлаживать понтонные мосты.

Также читайте: Существует высокая вероятность совершения оккупантами обстрелов мирного населения Херсонщины, - Генштаб ВСУ

По данным расследования, в октябре действительно активизировался вывоз военной техники в сторону Новой Каховки. К примеру, вот зафиксирован такой рейс от 5 октября.

Оккупанты на паромах покидают правый берег Херсонщины, - СМИ 05

На спутниковых снимках за 8 октября паром снова идет в сторону Козацкого пустым. Один из таких "эвакуационных" рейсов, по всей вероятности, был снят на видео Макара Теплинского, которое он опубликовал через несколько дней.

Оккупанты на паромах покидают правый берег Херсонщины, - СМИ 06

Сам Макар Теплинский впоследствии опубликовал видео уже из Новой Каховки, где разместилось его подразделение. К примеру, на видео "День рождения друга ВДВ", как установили Схемы, снято в ресторане "Нефертити" в Новой Каховке.

Оккупанты на паромах покидают правый берег Херсонщины, - СМИ 07

Используя сервис распознавания лиц, журналисты идентифицировали еще троих попавших на фото и видео оккупантов, опубликованных Теплинским.

Это житель Краснодарского края Рубик Мкртычев и еще два выходца из оккупированного Крыма Дмитрий Чумак и Игорь Колмаков. На сообщения журналистов ни сам Теплинский, ни указанные три военнослужащих не ответили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ создает информационные условия, чтобы оправдать отступление из Херсона, - ISW
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Топ комментарии
+58
Одне питання- а чому їх не знищують?
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20.10.2022 11:16
+39
Начался ачєрєдной жест добрай лапатнай волі...
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20.10.2022 11:00
+36
Ні. Звичайні підараси.
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20.10.2022 11:12
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Правила форума Совет форумчан
Начался ачєрєдной жест добрай лапатнай волі...
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20.10.2022 11:00 Ответить
Одне питання- а чому їх не знищують?
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20.10.2022 11:16 Ответить
Бо ці потвори прикриваються мирними, як завжди...
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20.10.2022 11:18 Ответить
Тю, обратно едет пустым, гахнуть по нему та чекати на чергового.
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20.10.2022 14:18 Ответить
І дійсно якщо ця срань переправиться на лівий берег менше їх не стане та й ефективність цього гівна зросте.
І хоч паром мішень не значна та за добу чимало може переправити в обидві сторони.
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20.10.2022 11:50 Ответить
домовились про безпечний вивід ЖС та техніки з правого берега в обмін на демілітаризацію ЗАЕС.
Це нам аукнеться на інших ділянках фронту
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20.10.2022 12:13 Ответить
Интересная идея, и вполне реальная. Сегодня тут на Цензоре была новость что русиши засуетились в Энергодаре, типа начали вывозить барахлишко и сами https://censor.net/ua/news/3374983/rosiyiski_viyiskovi_ta_yihni_posipaky_pochaly_vtikaty_z_energodaru_z_soboyu_vyvozyat_nagrabovane_energoatom
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20.10.2022 12:49 Ответить
дуже притомна думка, дякую, це вже непогана аналітика
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20.10.2022 14:14 Ответить
Якщо домовилися і є гаранти міжнародні, то молодці.
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20.10.2022 17:59 Ответить
Русские-обязательно обманут. Нельзя им так просто давать уходить целыми и с техникой:ведь закрепяться на левом берегу и ВСУ не имея мостов будет сложно их от туда выбить. Нужно гатить по паромам во время движения. Цивильное население предупредить чтобы не пользовались паромами. ЩДа и тикают в стторону Парашки в оссновном коллаборанты любители русскрго мира-их не жалко,это враги Украины. Нормальные люди кто хотел-уехали из оккупированного Херсона давно
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22.10.2022 03:50 Ответить
Suvorikin - pridjotsia prinjat tjažoloe rešeniė
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22.10.2022 00:23 Ответить
"Перегруппировочный жест доброй воли"?
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20.10.2022 11:01 Ответить
Все зашибись у них, коньячок в ресторане(!) попивают, смеются, веселятся...
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20.10.2022 11:05 Ответить
Та не, это не офис. Это разбитый блиндаж под Херсоном. И улыбаются они натужно так, от вселенской боли, наверное.
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20.10.2022 11:13 Ответить
ЩОБ они здохли . И остальные пособники русского мира тоже
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20.10.2022 11:15 Ответить
Більшість з Луганської обл. та Криму - всі наші зрадники. Скільки ж їх розплодилося!
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20.10.2022 11:59 Ответить
Це тому що постійно було КАКАЯ РАЗНІЦА? Виглядає, що різниця була!
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21.10.2022 10:37 Ответить
Сподіваюсь їх накриють, щоб не всі сє#алися цілими!
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20.10.2022 11:05 Ответить
Це необхідно зробити,тому що на лівому березі тварі кацапські добре укріпилися.Звідти вони самі не підуть,прийдеться вибивати.Тому зараз потрібно по максимуму знищувати лапотних,щоб потім наші не гинули при наступі від рук отих,хто зараз драпає
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20.10.2022 11:18 Ответить
Лицо не обезображено интеллектом
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20.10.2022 11:06 Ответить
Так - це свинособак.
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20.10.2022 11:10 Ответить
Не, а шо ожидать от заточки ластоногого ааленя...
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20.10.2022 14:21 Ответить
На фото справжні головорізи...
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20.10.2022 11:06 Ответить
Ні. Звичайні підараси.
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20.10.2022 11:12 Ответить
Сухопутний пацюк. Їй не відомо, шо плавает тільки лайно, а все інше - ходить.
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20.10.2022 11:08 Ответить
Так лайно і перепливало. Все вірно написано.
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20.10.2022 11:15 Ответить
Почему бы не ******* хаймарсом? Или пущай тикают?
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20.10.2022 11:09 Ответить
Не все можна відстежити.
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20.10.2022 11:34 Ответить
А як же "нарідний" супутник від притули, який все бачить? А якщо серйозно - на цьому напрямку все відстежується до дрібниць!
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20.10.2022 12:40 Ответить
І все рівно відбувається рух техніки і особового складу в обидва боки. Не так швидко як через міст - це факт. Але і дещо через міст
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20.10.2022 12:45 Ответить
"На днях местные сообщили, что российские оккупанты в районе села Львово (Херсонская область) построили переправу для переброски техники. После проведения доразведки на указанном месте действительно была обнаружена переправа и огромное количество российской техники и личного состава оккупантов. Наши Боги войны влупили туда, не жалея снарядов, и как следствие переправа разбита на х*р. Кроме того, было уничтожено более 100 россиян, много техники обслуживания и более 10 РСЗО"
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20.10.2022 14:07 Ответить
Может ротация..

Нельзя их выпускать - пусть на правом сидят..
А то будут они под Киевом
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20.10.2022 11:11 Ответить
Ні,під Києвом їм слабо,як і під Сумами,Черніговом,Миколаєвом,Харківом...
Будуть вони за кримським мостом,але треба трошки почекати...
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20.10.2022 11:16 Ответить
на каком правом? ни на правом, ни на левом им нет места, это все Украина!

********** место лишь на паРаше, на сранях- рязанях и прочей Замкадной азиопской срани.
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20.10.2022 11:47 Ответить
Фото всех оккупантов может сбрасывать на специальный сайт для опознания местными жителями убийц , насильников и мародёров
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20.10.2022 11:13 Ответить
К чему эти снимки, если мы их не уничтожаем?
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20.10.2022 11:13 Ответить
Договорняк...
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20.10.2022 11:17 Ответить
Кто "мы"? Сколько уничтожил лично ты? Нисколько? А почему?
Рашистов и их техники уничтожается каждый день столько, сколько возможно. Могли бы больше - уничтожали бы больше, но ресурсы, к сожалению, были, есть и будут ограничены.
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20.10.2022 11:47 Ответить
Забыли дома утюг выключить
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20.10.2022 11:17 Ответить
Дивно.... Чому їх спокійно выпускають? В нас же є можливість нанести удар туди. Взагалі якось мутно виглядає вся ця історія з втечею орків с Херсона і все більше стає схожою на якись договорняк....
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20.10.2022 11:22 Ответить
Можливо, тому, що у нас немає можливості тримати під вогневим контролем кожну переправу 24/7 - внаслідок обмеженості пускових і БК. Можливо, це також робиться свідомо - щоб певний відсоток русні самостійно залишив правий берег і нашим силам оборони було легше продовжити контрнаступ. Можливо, є інші причини. Наприклад, зберегти якомога більше нашого особового складу і техніки.
Сидячи на дивані, легко в кожній незрозумілій ситуації (та і в зрозумілій також) писати про договорняки. Договорняк кого з ким? Про що?
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20.10.2022 12:02 Ответить
ZAEZ v obmin na perepravu?
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22.10.2022 07:32 Ответить
ZAES v obmin na perepravu? ☢
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22.10.2022 07:36 Ответить
лица не омрачены интеллектом
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20.10.2022 11:23 Ответить
НА ПАРОМАХ НАВЕРНОЕ ТОЛЬКО ВРАГИ УКРАИНЫ. СЛАВА ВСУ!
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20.10.2022 11:27 Ответить
Парочка прильотів Хаймарсів зробила би цей квест більш драйвовим.
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20.10.2022 11:29 Ответить
Я так понимаю если их долго добре
π|здить то жесть доброй воли у них начинается до самой москвы.
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20.10.2022 11:31 Ответить
Так і є, бандитський скот можна знищити тільки так.
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20.10.2022 15:29 Ответить
Почему у нас нет речных подводных лодок ?
Столько работы ...
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20.10.2022 11:40 Ответить
знову спокiйно випускають *********, як колись сраного гiркiна ? чому iх не обстрiлюють?
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20.10.2022 11:41 Ответить
Ти про що?! Не придумуй того, чого нема.
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20.10.2022 13:03 Ответить
Тыць , та й розвиднiлось... А шо не так?
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20.10.2022 14:23 Ответить
А почему по ним ни кто не стреляет ? . Вот так вот и Донецк ******** , когда Гиркина из Славянска бежал . . Договорняк
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20.10.2022 11:46 Ответить
Возможно, потому, что ваше (израильское) правительство отказалось предоставить (или хотя бы продать) необходимое высокоточное оружие, а того, которое у нас на данный момент есть, недостаточно для отработки всех целей 24/7 на фронте протяженностью более 1000 км?
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20.10.2022 12:06 Ответить
гіркін драпал з Слов'янська в донецьк колоною, добряче розбавленою цивільними. Треба було лупити, експерд?
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20.10.2022 12:52 Ответить
якщо встановили де орда переправляється то необхідно відразу їх там і топити. чим більше втопимо тим менше доведеться палити їх на суходолі
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20.10.2022 11:52 Ответить
Боеспособные части вытягивают, чмобиков затягивают
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20.10.2022 11:54 Ответить
Якщо орки тікають з правого берега Дніпра то є велика ймовірність що правий берег і Херсон скоро будуть звільнені.
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20.10.2022 11:54 Ответить
Так бей, в чем проблема? Сколько лично ты уже перебил оккупантов? Радуйся и благодари ВСУ, что Украина не была захвачена ни за 3 дня, ни за месяц, ни за полгода, а вместо этого русня бежит из Харькова, Херсона и объявляет мобилизацию и военное положение. А если думаешь, что это все так просто дается нашим военным, то это вообще нихрена не так.
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20.10.2022 12:11 Ответить
Ты, сынок, налоги, говоришь, армии выплачивал? И сколько же ты навыплачивал? Ты знаешь, сколько стоят ракеты GMLRS для химарсов, и сколько вообще у нас этих химарсов есть в наличии? Твоих "налогов" даже на одну такую ракету не хватит. Ты вообще в курсе, что на нас напала страна самая большая по площади и запасам ресурсов в мире, с численностью населения в 5 раз больше, чем у нас, и с одной из самых сильных армий? Позиция "я платил когда-то налоги и на этом свой долг выполнил, а дальше вы обеспечьте мне безопасность" явно не соответствует сегодняшним реалиям. Сотни тысяч твоих, сынок, сограждан так же платили налоги годами, а сейчас кладут свои жизни за то, чтобы освободить в том числе и твой город. И ты в этой ситуации, оставив пятую точку в тепле и не защищая свой же город, еще их в чем-то упрекаешь? А не бот ли ты руснявый?
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20.10.2022 12:44 Ответить
Тільки хотів написати про це. Дивний в нього якийсь стиль написання, кацапньою посмердює:"Раз взялись воевать..." і т.д по тексту. Тобто не треба було чинити опір за його логікою...Точно бот.
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20.10.2022 13:16 Ответить
На техніці замальована буква Z на букву V.
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20.10.2022 11:58 Ответить
Вот это так прыжок с переподвыпордвертом, Порошенко и Залужный виноваты в договорняке с орками 🤪
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20.10.2022 20:17 Ответить
Зрозуміло, що кацапи всі перейдуть на той берег і зроблять там такі укріплення, що нам їх дуже довго прийдеться вибивати. Той берег їм потрібний для забезпечення подачі води в Крим. Знали "наші", що робили, коли здавали все це кацапні. Що то за мамамія лобіював подачу води в Крим? Бажав офіційно, а зробив таким чином і носа не підточиш.
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20.10.2022 12:32 Ответить
Можливо евакуація узгоджена з офісом президента.
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20.10.2022 12:33 Ответить
Навряд чи зараз такі моменти обговорюються, але те, що переправа і паром діють з початку жовтня неушкодженими суперечить тим словам, що наші все там знищують і як прниклад приводять "Антоновський міст".
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20.10.2022 12:37 Ответить
На машине Z закрашено и нарисовано V.
Если Z - это типа "за победу", каким бы бредом и тупостью это не выглядело, а V - "сила в правде", что ещё тупее, это вроде именно это официальные версии, то получается, они сами официально уже в победу не верят или она не актуальна, а воюют просто из принципа. Типа, это "не по-пацански" признать что дебил и слилися
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20.10.2022 12:44 Ответить
а можливо там була наша позначка?
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20.10.2022 18:35 Ответить
Так бачно на першому фото, що Z пофарбовано
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20.10.2022 19:10 Ответить
Ну і чого їх не роз'#бали???
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20.10.2022 12:46 Ответить
Ота вся зброя знову повернеться вбивати нас! Так як це було з під київщини
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20.10.2022 12:48 Ответить
Что-то нехорошее задумала руссня?На их ресурсах была инфа,что собираются опять атаковать Николаев-Одессу и стягивают для этого отовсюду резервы..
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20.10.2022 13:01 Ответить
фарш їбаний! стояти! чекайте свої черги! ахаха😄
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20.10.2022 13:06 Ответить
Йой, смучий касабо, най ті чорна удова за *** ґедзнула! Чом на твар попіснів-єс? Ци челідину туск розм'яцкав цурікати-єс-си од Херсона? Ає, отік путерно гет усе було, гейби домів у задуп'ї... Ци мо', у гузичник напудив-єс?
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20.10.2022 13:24 Ответить
🤣 геть не вїхав
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20.10.2022 13:33 Ответить
Даю переклад з гуцульського діалекту нормативною українською:

"Агов, сучий кацапе, щоб тебе каракурт за пеніс вкусив! Що з їпалом? Чи жінку смуток з'їдає відступати від Херсона? Адже так душевно усе було, по-домашньому, немов у Мухосизрані... Чи, може, у штані всравсь?"
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20.10.2022 13:40 Ответить
Це ви на нiмцiв , чи водкапейгрязиваляйся(rusische schweine) отработали со своим переводом?
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20.10.2022 14:26 Ответить
Та наче на своїх )) як бачимо (не тільки тут), зрозуміти deep dialect можуть не тільки лише всі

(а русіше швайне і стандартну українську ніц розуміють)
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20.10.2022 15:27 Ответить
Оно плывет....а плавает, как известно, только дерьмо!!!!
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20.10.2022 13:29 Ответить
"От зараз обідно було..."

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20.10.2022 13:32 Ответить
Ота лушпайка, то кузя плывёт?
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20.10.2022 15:23 Ответить
Ото поруч із американським, біля лівого борту?
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20.10.2022 15:29 Ответить
Alexander Rozhkov , Я Вам попытаюсь, объяснить , . Израиль, маленькое государство, во всех смыслах и да мы боимся что ***** взбаломутит секс меньшинства по всему Ближнему Востоку , и Иран , . Если Иран предпримет массированный ракетный удар 👊 нам будет не хорошо . И если Вы помните ,наш министр только заткнуться об оружие . Так , тут же (голубые ) устроили гей парад в Ерусалиме и до сих пор балаганят.
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20.10.2022 13:57 Ответить
Я прекрасно понимаю, что Израиль - маленькое государство, окруженное своими врагами. Но, во-первых, Ирану не нужны какие-то предлоги, чтобы начать массированный ракетный удар по Израилю, они и так это сделают при первой же возможности, так что это не аргумент. А во-вторых, у Украины современного оружия еще меньше, чем у Израиля, а поэтому ваши провокационные вопросы о том, почему ВСУ куда-то не стреляют, и инсинуации о договорняках здесь не уместны.
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20.10.2022 16:53 Ответить
Такие добрые и волевые...
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20.10.2022 14:06 Ответить
"На днях местные сообщили, что российские оккупанты в районе села Львово (Херсонская область) построили переправу для переброски техники. После проведения доразведки на указанном месте действительно была обнаружена переправа и огромное количество российской техники и личного состава оккупантов. Наши Боги войны влупили туда, не жалея снарядов, и как следствие переправа разбита на х*р. Кроме того, было уничтожено более 100 россиян, много техники обслуживания и более 10 РСЗО"
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20.10.2022 14:06 Ответить
гнилозубые освободители приехали нас учить как правильно жить... это животное само ***** без приказа или подсрачника от жены к стоматологу вовремя сходить не может, но за русский мир сдохнуть готово
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20.10.2022 16:23 Ответить
А де ж зараз наші Байрактари чи Лелеки? Кращого разу не буде для їх використання.
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20.10.2022 17:06 Ответить
ну супер! а чого їх так просто випускають? без "подарунків" на доріжку? дають отак просто вийти? з технікою? щоб потім вони обстрілювали наших з лівого берега?!
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20.10.2022 17:11 Ответить
Не вірно пливеш! Вірно - це пузом до гори і без бошки.

А так - то ти не доплив ще, утирок йо_аний.
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20.10.2022 17:22 Ответить
Он только понял, дерьмо не тонет .
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20.10.2022 17:57 Ответить
Сразу видно, что отвод орков крышует дЕРМАК - дает, ****, всем спокойно уйти.
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20.10.2022 21:06 Ответить
 
 