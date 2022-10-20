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Американская компания Texas Instruments, чью электронику обнаружили в российских ракетах, до сих пор помогает обстреливать Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Американская компания Texas Instruments, чью электронику обнаружили в российских ракетах, до сих пор не покинула страну-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Еще с 2014 г. ЕС и США наложили экспортные ограничения на товары двойного назначения, которые можно использовать в военных изделиях.

Американская компания Texas Instruments, чью электронику обнаружили в российских ракетах, до сих пор помогает обстреливать Украину 01

Несмотря на это, многие западные компании находят альтернативные пути для ведения торговли на огромном российском рынке. А некоторые вообще проигнорировали такие санкции и продолжили сотрудничество со страной-агрессором, помогая ей готовиться к полномасштабному вторжению в Украину.

Уже после 24 февраля запрещенные чипы и электронику производства ЕС и США начали массово обнаруживать в вооружении, которым россия более восьми месяцев терроризирует Украину. Некоторые из этих элементов были изготовлены десять лет назад, но не все. Иностранные компоненты были найдены и в современной технике, в частности, в военных дронах.

В иранских дронах-камикадзе Shahed-13 обнаружили процессоры американской компании Texas Instruments. Об этом говорится в отчете, опубликованном Управлением стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ.

Ранее исследование провел Королевский институт объединенных служб (RUSI) в Лондоне. Он подробно описал 318 компонентов от 57 американских компаний, большинство из которых от Analog Devices и Texas Instruments.

Если компания Analog Devices в начале марта заявила о выходе из российского рынка, то Texas Instruments сохраняет нейтралитет. На us.html все еще есть адрес московского офиса и активный российский номер телефона.

Читайте: Зеленский подписал указы относительно санкций против российских олигархов и компаний, - Данилов

Американская компания Texas Instruments, чью электронику обнаружили в российских ракетах, до сих пор помогает обстреливать Украину 02

В лондонском отчете подробно описаны 50 уникальных компонентов производства Texas Instruments по нескольким российским видам вооружения.

В частности, речь идет о цифровых сигнальных процессорах в российских крылатых ракетах "Искандер", трансивере CAN в электронном детонаторе БПЛА-камикадзе, модулях управления питанием в беспилотнике "Орлан-10", а также аудиокодеках и конверторах в нескольких радиостанциях, которые использует.

Texas Instruments работает в России не менее двух десятилетий: дистрибьюторское соглашение было заключено еще в 2001 году. Уже после 2014 года, когда Украина просила о санкциях, американская компания продолжала сотрудничать со страной-террористом: подписывала документы и проводила семинары.

Американская компания Texas Instruments, чью электронику обнаружили в российских ракетах, до сих пор помогает обстреливать Украину 03

После вторжения России в Украину информационное агентство Reuters обратилось к Texas Instruments с просьбой объяснить присутствие ее электронных компонентов в российском оружии, но американская компания этот запрос проигнорировала.

Только в августе она смогла сообщить, что провела "углубленный анализ" и обнаружила, что 36 партий деталей от компании и шесть от одного из ее авторизованных дистрибьюторов, прибывших в Россию в конце февраля и начале марта, были в пути к началу полномасштабного. вторжение.

Читайте: ЕС введет санкции против 8 человек из-за использования иранских беспилотников Россией, - Reuters

Однако комментарий для печати – это не официальная позиция. На сайте компании нет никаких сообщений или объяснений. Выглядит как попытка усидеть на двух стульях и сохранить многомиллионный бизнес на привлекательном рынке сбыта.

Неожиданно, но объяснение, как могли попасть в Россию американские электронные компоненты после 24 февраля, дали сами россияне.

В частности, разработчики информационной защиты начали жаловаться, что после 24 февраля поставки иностранных деталей для их техники срываются, но продукцию Texas Instruments они получают альтернативными каналами.

Аналитики украинского проекта Trap Aggressor "на молекулы" разобрали российскую крылатую ракету "Искандер". Результат – 21 иностранная деталь в этом оружии – европейского или американского происхождения. В общей сложности – 11 компаний, но больше всего компонентов для "Искандеров" поставила Texas Instruments.

Американская компания Texas Instruments, чью электронику обнаружили в российских ракетах, до сих пор помогает обстреливать Украину 04

После 24 февраля десятки американских компаний стали выходить из российского рынка. Большинство из них публично заявили о поддержке Украины. Аналитики Trap Aggressor направили десятки писем таким предприятиям и получили ответы.

Такое же письмо на официальную электронную почту поступило и Texas Instruments. Экспертов интересовали наличие деталей компании в иранских дронах, присутствие московского офиса на официальном сайте, состояние и перспективы сотрудничества с Россией. В ответ – молчание.
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Топ комментарии
+20
Треба обвалити їх акції позором в інтернеті , фотками вбитих українців і знищених міст
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20.10.2022 11:04
+19
такі речі не можна продавати на ліво і направо ...Але через гроші втратили здоровий глузд і людяність ..ЦРУ повинно розслідувати це
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20.10.2022 11:04
+10
Якщо інформація з'явилась сподіваюсь перевірять й закриють мразоту.
Скільки у світі мразоти, війна усіх викрила.
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20.10.2022 11:10
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Правила форума Совет форумчан
Треба обвалити їх акції позором в інтернеті , фотками вбитих українців і знищених міст
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20.10.2022 11:04 Ответить
Більшість мікросхем в світі, мають американське походження. Більшість чипів(мікросхем) загального призначення і продаються вільно. Під забороною вільного продажу тільки деякі типи мікросхем. І тому піднімати кіпіш тільки через назву виробника не варто, це може вплинути і на поставки мікросхем в Україну. Активне невігластво може тільки зашкодити.
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20.10.2022 12:28 Ответить
такі речі не можна продавати на ліво і направо ...Але через гроші втратили здоровий глузд і людяність ..ЦРУ повинно розслідувати це
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20.10.2022 11:04 Ответить
А тепер подивимось з іншого боку: американські чіпи в рашкових ракетах... досить давно...
Може ми не бачимо всієї картини? Може таким розголосом наноситься шкода саме штатовській розвідувальній роботі?
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20.10.2022 11:25 Ответить
Там кінцевими власниками компанії взагалі ФСБ може бути, русня "пів америки" скупили за нафтобакси
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20.10.2022 12:21 Ответить
Можна чи не можна...ці речі продавались саме направо і наліво - сигнальні процесори TI та AD були у вільному доступі без жодних обмеженнь.
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20.10.2022 13:19 Ответить
Бізнес- є бізнес. Гроші не пахнуть. За часи другої світової
війни американскі компанії, що володіли військовими
підприємствами в Німеччині отримували прибутки від
замовлень на виготовлення зброї.Див. справу "Форд".
Після війни на них накладали штрафи, але ...........
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20.10.2022 11:08 Ответить
бізнес ? так тоді термоядерну бомбу з під прилавка продати взборі
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20.10.2022 11:21 Ответить
Ну так где же наша чудесная "комиссия Ермака-Макфола", которая якобы по санкциям работает и о которой почти в каждом своём свидании у Фейгина талдычит пан полковник Арестович? Вперёд и с песней працюваты, а не демагогии разводить
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20.10.2022 11:08 Ответить
А в США є така організація, як NCSC (контррозвідка)? Ця фірма - діверсанти, та їх треба знешкодити.
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20.10.2022 11:09 Ответить
Якщо інформація з'явилась сподіваюсь перевірять й закриють мразоту.
Скільки у світі мразоти, війна усіх викрила.
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20.10.2022 11:10 Ответить
Ця інформація не перший раз заявила про себе
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20.10.2022 11:19 Ответить
Покидьки не можуть не бути покидьками-бо вони покидьки...
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20.10.2022 11:11 Ответить
Схоже на те, що уряд США зробив для цієї компанії виключення, за проханням мордору.
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20.10.2022 11:12 Ответить
Там схема класична, постачають через треті країни. Але хтось зацікавлений у тому, щоб цього не помічати.
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20.10.2022 11:20 Ответить
То не лише вона інші виробники чіпів продають через сінгапур, китай і т.д., як в рашу так і в Іран, причому їм вже направляли листи з компаніями посередниками але вони повідомили що нічого не порушують а питання до порушників компаній посередників...
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20.10.2022 11:34 Ответить
Або на прохання Арахамии?
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20.10.2022 13:15 Ответить
Разве все это свободно не продается на алиэкспрессе?
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20.10.2022 11:13 Ответить
Как там у Маркса насчет 300% прибыли?
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20.10.2022 11:14 Ответить
Маркс писал о себе, убогом.
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20.10.2022 11:25 Ответить
санкции для рф отразились только на рабах...как возили так и возят контробасом ну соответственно цена в три раза выше...
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20.10.2022 11:18 Ответить
то все може спокійно поставлятись через "треті руки", наприклад з Китаю чи Еміратів. Без проблем. То що філія цього гіганта мікроелектроніки досі в кацапії - то питання
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20.10.2022 11:21 Ответить
Эти компании - мусорщики, питающиеся падалью.
Как малые дети - до сих пор не уяснили, что земля круглая.
Конкуренты с удовольствием их притопят.
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20.10.2022 11:24 Ответить
бат твенті бакс іс алвайс твенті бакс....как то так..
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20.10.2022 11:29 Ответить
бат твенті бакс іс алвайс твенті бакс
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20.10.2022 11:32 Ответить
Цей факт говорить в котрий раз про те,що треба виробляти свою зброю!
Якби наша армія мала достатньо своєї української зброї,то вірогідність нападу була б мінімальною.Але ворог знав всю ситуацію в Україні через свою агентуру та прокремлівський адмінресурс....вони були впевнені,що буде повторення кримського сценарію - сдача без бою.
Ми маємо багато друзів по всьму світу,але й ворогів достатньо...
Нам важко,але ми переможемо.
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20.10.2022 11:47 Ответить
Абсолютно згоден. Авіаційні технології мають добру базу в Україні ще за колишнього СССР а також не потрібно нехтувати знаннями хімічної промисловості та атомної енергетики. Західний світ тільки зараз прокидається від залежности від рашистських енерго-ресурсів. Альтернатива :атомна енергетика та відновлювальні ресурси.
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20.10.2022 12:50 Ответить
Можливо до даної компанії має відношення трамп.
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20.10.2022 11:52 Ответить
Коментаторы порадовали. Это крупнейшая в мире компания, то что ее микросхемы находятся в военной технике, совершенно не значит, что они заключили контракт с росией и даже не факт что эти компаненты планировались как военные. Например микроконтроллеры могут быть запрагромированны хоть лампочку включать, хоть бомбу. Санкции надо наложить на транспартировку газа и аммиака для начала и заключить контракт на поставку чипов чтоб наладить производство беспилотников, а не нападать на компанию которая производит 30% мировых радиодеталей, поверьте эти уроды всеравно найдут где их выковырять.
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20.10.2022 12:01 Ответить
Не думаю що їх будуть викалупувати з дитячих іграшок, скоріше їх будуть ввозити з Китаю по сірим схемам.
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20.10.2022 16:55 Ответить
Я думаю, що після викриття кацапам все важчк буде отримати щось зі США та ЄС, а ягіль далеко не літає. Китай? На мою думку він бере хитрістю, йому ще забирати свої землі, на яких московія розвела своє болото.
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20.10.2022 12:24 Ответить
Ну этим должны заняться внутренние службы США...
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20.10.2022 12:32 Ответить
Манипулятивный характер)))

Не показывают про продажу сватов, покупку энергии и битума.

А плохие -ТИ

Один из "слонов" микроэлектроники. На него можно "гавкать"
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20.10.2022 13:13 Ответить

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20.10.2022 16:54 Ответить
Техас вважається у США найбільш консервативним штатом. Президент Texas Instruments Річард Темплтон, як і більшість виборців штату, підтримує Республіканську партію. Імовірно, є затятим трампістом і любителем *****. Звідси й "раZZєйські ноги" ростуть.
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21.10.2022 13:39 Ответить
 
 