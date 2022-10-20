Американская компания Texas Instruments, чью электронику обнаружили в российских ракетах, до сих пор помогает обстреливать Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Американская компания Texas Instruments, чью электронику обнаружили в российских ракетах, до сих пор не покинула страну-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Еще с 2014 г. ЕС и США наложили экспортные ограничения на товары двойного назначения, которые можно использовать в военных изделиях.

Несмотря на это, многие западные компании находят альтернативные пути для ведения торговли на огромном российском рынке. А некоторые вообще проигнорировали такие санкции и продолжили сотрудничество со страной-агрессором, помогая ей готовиться к полномасштабному вторжению в Украину.

Уже после 24 февраля запрещенные чипы и электронику производства ЕС и США начали массово обнаруживать в вооружении, которым россия более восьми месяцев терроризирует Украину. Некоторые из этих элементов были изготовлены десять лет назад, но не все. Иностранные компоненты были найдены и в современной технике, в частности, в военных дронах.

В иранских дронах-камикадзе Shahed-13 обнаружили процессоры американской компании Texas Instruments. Об этом говорится в отчете, опубликованном Управлением стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ.

Ранее исследование провел Королевский институт объединенных служб (RUSI) в Лондоне. Он подробно описал 318 компонентов от 57 американских компаний, большинство из которых от Analog Devices и Texas Instruments.

Если компания Analog Devices в начале марта заявила о выходе из российского рынка, то Texas Instruments сохраняет нейтралитет. На us.html все еще есть адрес московского офиса и активный российский номер телефона.

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В лондонском отчете подробно описаны 50 уникальных компонентов производства Texas Instruments по нескольким российским видам вооружения.

В частности, речь идет о цифровых сигнальных процессорах в российских крылатых ракетах "Искандер", трансивере CAN в электронном детонаторе БПЛА-камикадзе, модулях управления питанием в беспилотнике "Орлан-10", а также аудиокодеках и конверторах в нескольких радиостанциях, которые использует.

Texas Instruments работает в России не менее двух десятилетий: дистрибьюторское соглашение было заключено еще в 2001 году. Уже после 2014 года, когда Украина просила о санкциях, американская компания продолжала сотрудничать со страной-террористом: подписывала документы и проводила семинары.

После вторжения России в Украину информационное агентство Reuters обратилось к Texas Instruments с просьбой объяснить присутствие ее электронных компонентов в российском оружии, но американская компания этот запрос проигнорировала.

Только в августе она смогла сообщить, что провела "углубленный анализ" и обнаружила, что 36 партий деталей от компании и шесть от одного из ее авторизованных дистрибьюторов, прибывших в Россию в конце февраля и начале марта, были в пути к началу полномасштабного. вторжение.

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Однако комментарий для печати – это не официальная позиция. На сайте компании нет никаких сообщений или объяснений. Выглядит как попытка усидеть на двух стульях и сохранить многомиллионный бизнес на привлекательном рынке сбыта.

Неожиданно, но объяснение, как могли попасть в Россию американские электронные компоненты после 24 февраля, дали сами россияне.

В частности, разработчики информационной защиты начали жаловаться, что после 24 февраля поставки иностранных деталей для их техники срываются, но продукцию Texas Instruments они получают альтернативными каналами.

Аналитики украинского проекта Trap Aggressor "на молекулы" разобрали российскую крылатую ракету "Искандер". Результат – 21 иностранная деталь в этом оружии – европейского или американского происхождения. В общей сложности – 11 компаний, но больше всего компонентов для "Искандеров" поставила Texas Instruments.

После 24 февраля десятки американских компаний стали выходить из российского рынка. Большинство из них публично заявили о поддержке Украины. Аналитики Trap Aggressor направили десятки писем таким предприятиям и получили ответы.

Такое же письмо на официальную электронную почту поступило и Texas Instruments. Экспертов интересовали наличие деталей компании в иранских дронах, присутствие московского офиса на официальном сайте, состояние и перспективы сотрудничества с Россией. В ответ – молчание.