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Экс-нардепа Микитася привезли в суд для избрания меры пресечения, - ЦПК. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Высшем антикоррупционном суде ждут окончания воздушной тревоги, чтобы начать судебное заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого задержали на попытке дать взятку мэру Днепра Борису Филатову в сумме 22 млн евро.

Об этом сообщает в Tвиттере Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в суде находится сам экс-нардеп, его адвокаты и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов подтвердил, что Микитась предлагал ему 22 млн евро взятки: Вытаращил глаза от такой наглости, а затем пошел в НАБУ

Экс-нардепа Микитася привезли в суд для избрания меры пресечения, - ЦПК 01
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Топ комментарии
+7
Так, так, і шо там? Під заставу 100 грн?
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20.10.2022 11:32
+6
ТАК?
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20.10.2022 11:39
+5
Очередное 👓🤑очковтирательство Когда Старуха & компани , назначенных ,дерьмаком ,привлекут за грабеж , во время ВОЙНЫ в особо крупных размерах и сотрудничество с ОККУПАНТАМИ⁉️А в Иран КУКУРУЗУ тоннами ПОСТАВЛЯЕТЕ , в обмен на БОМБЫ и ДРОНЫ на головы украинцев⁉️
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20.10.2022 11:43
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А міністр строчить із сховища. А суд не може?
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20.10.2022 11:27 Ответить
Так, так, і шо там? Під заставу 100 грн?
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20.10.2022 11:32 Ответить
Нє, зараз вийде так.
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20.10.2022 11:35 Ответить
ТАК?
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20.10.2022 11:39 Ответить
ЗАпобижный засиб для него это пуля в лоб, а потом уже можно разбираться!!! Интересно Гитляр или сралин цырымонились бы во время войны с такими вот Никитасами?
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20.10.2022 11:35 Ответить
Звісно Микитась злочинець і має сидіти у тюрмі вже давно! Але маю запитання
гітлер та сралін - це ваші авторитети?
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20.10.2022 12:19 Ответить
Вій ськовий стан, а не гітлер, сталін
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21.10.2022 10:05 Ответить
Цікаво, як зе-шобла буде намагатися не на себе виходити. Та й "плєдіків" наріду давно не показували)
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20.10.2022 11:37 Ответить
Очередное 👓🤑очковтирательство Когда Старуха & компани , назначенных ,дерьмаком ,привлекут за грабеж , во время ВОЙНЫ в особо крупных размерах и сотрудничество с ОККУПАНТАМИ⁉️А в Иран КУКУРУЗУ тоннами ПОСТАВЛЯЕТЕ , в обмен на БОМБЫ и ДРОНЫ на головы украинцев⁉️
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20.10.2022 11:43 Ответить
Неначасі.
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20.10.2022 12:23 Ответить
отпустят с залогом в 100тыс. грн, может быть миллион. но это уже будет свинство со стороны суда.
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20.10.2022 11:48 Ответить
Трижды орденоносец УПЦ. Умный, но дурак. Просто потерял берега от бабла. Пожурить и отпустить)))
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20.10.2022 11:48 Ответить
На поруки дєрьмака з татаровим цього гарного чоловіка.
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20.10.2022 12:21 Ответить
 
 