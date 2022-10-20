6 462 16
Экс-нардепа Микитася привезли в суд для избрания меры пресечения, - ЦПК. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Высшем антикоррупционном суде ждут окончания воздушной тревоги, чтобы начать судебное заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого задержали на попытке дать взятку мэру Днепра Борису Филатову в сумме 22 млн евро.
Об этом сообщает в Tвиттере Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в суде находится сам экс-нардеп, его адвокаты и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Топ комментарии
+7 Яна Чорновола
показать весь комментарий20.10.2022 11:32
+6 vsbu vsbu
показать весь комментарий20.10.2022 11:39
+5 Vika Lysenko
показать весь комментарий20.10.2022 11:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
гітлер та сралін - це ваші авторитети?