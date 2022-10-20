Экс-нардепа Микитася привезли в суд для избрания меры пресечения, - ЦПК. ФОТО

В Высшем антикоррупционном суде ждут окончания воздушной тревоги, чтобы начать судебное заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого задержали на попытке дать взятку мэру Днепра Борису Филатову в сумме 22 млн евро.

Об этом сообщает в Tвиттере Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в суде находится сам экс-нардеп, его адвокаты и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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