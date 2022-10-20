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СБУ разоблачила преподавательницу одного из учебных заведений Киева, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ и распространяла пророссийские нарративы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преподавательницу одного из профильных учебных заведений Киева, которая оказывала информационную поддержку врагу в начале вооруженной агрессии России, распространяла материалы с пророссийскими нарративами, дискредитировавшими украинские власти и Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Досудебным следствием установлено, что "педагог" инициативно поддерживала связи с военнослужащим ФСО РФ, и работниками так называемого "министерства образования ДНР". Чтобы заслужить "расположение" оккупантов, женщина создала и администрировала несколько анонимных информационных ресурсов в социальных сетях и мессенджерах. Здесь она публиковала предоставленные ей материалы с пророссийскими нарративами, которые дискредитировали украинские власти и Вооруженные Силы Украины", - говорится в сообщении.

Женщина по собственной инициативе распространяла призывы к посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдывала вооруженную агрессию России. На эту "работу" ей обещали должность в одном из подразделений департамента образования и науки Киева.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 3 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 3 ст. Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в ведомстве.

СБУ разоблачила преподавательницу одного из учебных заведений Киева, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ и распространяла пророссийские нарративы 01
СБУ разоблачила преподавательницу одного из учебных заведений Киева, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ и распространяла пророссийские нарративы 02
СБУ разоблачила преподавательницу одного из учебных заведений Киева, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ и распространяла пророссийские нарративы 03
СБУ разоблачила преподавательницу одного из учебных заведений Киева, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ и распространяла пророссийские нарративы 04
СБУ разоблачила преподавательницу одного из учебных заведений Киева, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ и распространяла пророссийские нарративы 05

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Топ комментарии
+22
...ну-ну, не узагальнюй, моя мати вч.укр.мови і літ., у неї тільки одне - смерть кацапам
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20.10.2022 13:10
+19
Цензор, чому ви закриваєте мордяки таких пітарів. Я розумію про таємницю слідства, сам очолював слідчий відділ ГПУ до приходу хряка з Донбасу. Але люди могли бачити цю тварюку, коли вона прославляла сруський мір, і можуть бути свідками нових епізодів її протиправної діяльності.
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20.10.2022 13:09
+16
Радянський-вчитель - це хвора істота , яку потрібно приспати кулею в лоб .
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20.10.2022 13:05
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Радянський-вчитель - це хвора істота , яку потрібно приспати кулею в лоб .
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20.10.2022 13:05 Ответить
...ну-ну, не узагальнюй, моя мати вч.укр.мови і літ., у неї тільки одне - смерть кацапам
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20.10.2022 13:10 Ответить
Є винятки , але загальна маса тодішніх педагогів калічила дітей морально .
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20.10.2022 13:13 Ответить
І ще в чому парадокс, її колеги колишні - викл.кацапської - ті ватні, і це в Полтавському регіоні...а вихованці на фронті в ЗСУ...дідько його зна, що за маячня
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20.10.2022 13:21 Ответить
Нічого дивного, насправді, елементарне психологічне танцювання від протилежного.
Таких "вчительок" як правило ненавидять діти, бо ці гниди йдуть працювати в школи саме заради того, аби знущатися з дітей і займатися здирництвом з їх батьків.
Тому, якщо це курвисько розказувало про вєлікую і магучую расєюшку дітям, діти скоріш за все автоматично зненавиділи крім вчительки ще й предмет її пропаганди))
Орки є орки. Вони контрпродуктивні, це факт. Вставляти собі власноруч палки в колеса, їдучи на велосипеді - їх національна (якщо можна назвати цю збірну солянку азяйських засранців народом, звичайно) забавка.
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20.10.2022 16:35 Ответить
Розстріляти ! Або якдо такі вже толерантні до ворога то депортуйте до орків, а перед цим позбавити громадянства
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20.10.2022 13:56 Ответить
підсилювати тією курвою орків?? потрібен жорсткий закон для подібної мерзоти.
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20.10.2022 16:58 Ответить
Фігню пишеш. НЕ всі люди однакові.
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20.10.2022 13:27 Ответить
Я усіх і не гребу , а лише тих , хто себе таким ідентифікує .
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20.10.2022 13:29 Ответить
"Радянський-вчитель - це хвора істота", до речі таке ваше твердження носить 100% переконання, тому у людей і виникають питання
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20.10.2022 13:45 Ответить
я згоден з цим твердженням, виключення ні на що не впливають.
це питання самоідентифікації та особистого розвитку педагога. є шмаркчі, які совка не бачили, але є совковими вчителями за суттю та інтелектуальним рівнем.
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20.10.2022 14:11 Ответить
Стародавня притча про вовків.
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою! Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити! Аж до ночі в селі йшли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
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20.10.2022 13:59 Ответить
мабуть вовк з партії ЗЕлених, раз так капусту любить. Хоча як на мене винуваті тут мисливці, які вірять в казочки про вовків вегетаріанців. Слава богу що хлопці с ЗСУ в такі казочки не вірять.
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20.10.2022 14:18 Ответить
Не коректно узагальнювати, тому що тоді виходить всі хто вчився в радянській школі служив у радянській армії і взагалі жив і працював у ті часи і не боровся з радянською владою і тоді тільки респект десидентам і всім ворогам радянської влади, а також виходить циганам

p.sА ви і ваші батьки хто за професією і в якому віці застали часи до 91 особисто, чи були піонером, комсомольцем і чи служили в СА, тільки чесно
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20.10.2022 13:36 Ответить
Ще застав "піонерію" і "піонєрський кастьор" !
Не допускали до уроків - галстука забував дома і мусив вертатися через усе село .
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20.10.2022 13:40 Ответить
Вату треба карати рубльом, як вона любить. Штраф в 100-200 тисяч гарно прочищає мізки...
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20.10.2022 13:06 Ответить
ну и лишать украiнского гражданства
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20.10.2022 16:00 Ответить
відпустять під підписку про невиїзд... щоб вона могла перейти на мад'ярщину... дермак допоможе...
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20.10.2022 13:07 Ответить
Цензор, чому ви закриваєте мордяки таких пітарів. Я розумію про таємницю слідства, сам очолював слідчий відділ ГПУ до приходу хряка з Донбасу. Але люди могли бачити цю тварюку, коли вона прославляла сруський мір, і можуть бути свідками нових епізодів її протиправної діяльності.
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20.10.2022 13:09 Ответить
з приходом нового керівництва СБУ почала щось робити по припиненню діяльності цих покидьків любителів русского міра. Я навмисне пропустив слово "виявляти", бо до війни та і з початком багато з них не маскувались, а відкрито пропогандували кацапські наративи. Це і викладачі всіх рівнів, і блогери з блогерками, і попи УПЦ МП, і представники окремих гілок влади.
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20.10.2022 13:12 Ответить
от коли вони хоч одного попа з секти РПЦ/ФСБ засадять, чи хоча би загратують, як оцю ватницю - тоді повірю, що вони з агентурою ведуть справжню боротьбу.
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20.10.2022 13:31 Ответить
А разве правый сектор не с Днепра родом?
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20.10.2022 13:13 Ответить
Так, майже.
Ярош з Кам'янського (при союзі якийсь час місто Дніпродзержинськ) Дніпропетровська область.
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20.10.2022 13:33 Ответить
А Азов - з Харкова.
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20.10.2022 13:42 Ответить
В росход потвору і справа з кінцем!
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20.10.2022 13:19 Ответить
Це не лікується,вірніше лікується- пожиттєвим терміном,а краще зашморгом на шию.
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20.10.2022 13:19 Ответить
Під заставу,чи на поруки? Просто цікаво...
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20.10.2022 13:22 Ответить
Срань человеческая.
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20.10.2022 13:26 Ответить
Лише тільки в Верховну Раду зайти, там он їх скільки. Але вони недоторканні (зняття недоторканості - то, як кажуть, про людське око)
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20.10.2022 13:36 Ответить
Не киевлянка , приезжая с востока Украины
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20.10.2022 13:34 Ответить
Квартира явно съемная . В своей квартире люди не вешают на двери сверху мокрые полотенца , и заполнение комнаты двумя спальными местами говорит о заселении и аренде
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20.10.2022 13:44 Ответить
Зрозумів ви жінка Шерлок Холмс ,вам треба в СБУ або слідчим працювати, приїжджайте я зателефоную компетентним людям щоб вас запросили на співбесіду
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20.10.2022 14:52 Ответить
Швидше за все з "данбаса" (прошу не плутати з українським Донбасом). Невиліковні люди, втекли від "рускава міра" і продовжують його любити і підтримувати. Якесь шизофренічне роздвоєння особистості у них.
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20.10.2022 14:27 Ответить
А откуда у вас такая уверенность что с востока , а не например с юга
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20.10.2022 14:47 Ответить
Де закон про позбавлення громадянства!!? Хоча б позбавлення права вибору влади
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20.10.2022 13:47 Ответить
за директорку столичної гімназії, що займалась коригуванням вогню для окупантів, заплатили заставу і вона вже десь втекла. І цю теж витягнуть. Ловити треба і того, хто за цих б**ей застави вносить.
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20.10.2022 13:51 Ответить
Як не прикро говорити і писати,але серед закладів освіти дуже багато "вати" ,які інколи не думають головою
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20.10.2022 13:54 Ответить
Дуже гарна вчителька, яка навіть по кацапськи пише з безліччю помилок
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20.10.2022 13:54 Ответить
Викладач?
прЕсуще
ихняя
втюрЕлись
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20.10.2022 13:55 Ответить
За таке має бути ДОВІЧНЕ як мінімум!
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20.10.2022 14:17 Ответить
Проросійське бидло....і його серед нас ще дуже багато,нажаль...
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20.10.2022 15:08 Ответить
Судя по тому, что «Новый флаг» Золотой Орды на фото представлен в монархических цветах романовского триколора, «викладачка» явно прониклась идеей «русско-тюрко-монгольского братства», одного из направлений евразийства, которое культивировал в своих поздних работах Лев Гумилёв (1912-1992). Весьма популярная теория на просторах бывшего Союза.
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20.10.2022 19:53 Ответить
Тільки диву даєшся, звідки таки беруться? Жила потвора поруч, ходила по вулицях Київа, їла морозиво, а сама в цей час люто ненавидила цю страну і ціх людей. Це неможливо, але нажаль так. Якийсь генетичний збій.
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21.10.2022 01:28 Ответить
ВИШ в якому працювала ця педогогиня необхідно розглянути підмікроскопом щодо таких як вона
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24.10.2022 08:18 Ответить
 
 