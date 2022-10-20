СБУ разоблачила преподавательницу одного из учебных заведений Киева, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ и распространяла пророссийские нарративы. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преподавательницу одного из профильных учебных заведений Киева, которая оказывала информационную поддержку врагу в начале вооруженной агрессии России, распространяла материалы с пророссийскими нарративами, дискредитировавшими украинские власти и Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Досудебным следствием установлено, что "педагог" инициативно поддерживала связи с военнослужащим ФСО РФ, и работниками так называемого "министерства образования ДНР". Чтобы заслужить "расположение" оккупантов, женщина создала и администрировала несколько анонимных информационных ресурсов в социальных сетях и мессенджерах. Здесь она публиковала предоставленные ей материалы с пророссийскими нарративами, которые дискредитировали украинские власти и Вооруженные Силы Украины", - говорится в сообщении.

Женщина по собственной инициативе распространяла призывы к посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдывала вооруженную агрессию России. На эту "работу" ей обещали должность в одном из подразделений департамента образования и науки Киева.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 3 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 3 ст. Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в ведомстве.











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