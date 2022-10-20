СБУ разоблачила преподавательницу одного из учебных заведений Киева, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ и распространяла пророссийские нарративы. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преподавательницу одного из профильных учебных заведений Киева, которая оказывала информационную поддержку врагу в начале вооруженной агрессии России, распространяла материалы с пророссийскими нарративами, дискредитировавшими украинские власти и Вооруженные Силы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Досудебным следствием установлено, что "педагог" инициативно поддерживала связи с военнослужащим ФСО РФ, и работниками так называемого "министерства образования ДНР". Чтобы заслужить "расположение" оккупантов, женщина создала и администрировала несколько анонимных информационных ресурсов в социальных сетях и мессенджерах. Здесь она публиковала предоставленные ей материалы с пророссийскими нарративами, которые дискредитировали украинские власти и Вооруженные Силы Украины", - говорится в сообщении.
Женщина по собственной инициативе распространяла призывы к посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдывала вооруженную агрессию России. На эту "работу" ей обещали должность в одном из подразделений департамента образования и науки Киева.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 3 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 3 ст. Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в ведомстве.
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Таких "вчительок" як правило ненавидять діти, бо ці гниди йдуть працювати в школи саме заради того, аби знущатися з дітей і займатися здирництвом з їх батьків.
Тому, якщо це курвисько розказувало про вєлікую і магучую расєюшку дітям, діти скоріш за все автоматично зненавиділи крім вчительки ще й предмет її пропаганди))
Орки є орки. Вони контрпродуктивні, це факт. Вставляти собі власноруч палки в колеса, їдучи на велосипеді - їх національна (якщо можна назвати цю збірну солянку азяйських засранців народом, звичайно) забавка.
це питання самоідентифікації та особистого розвитку педагога. є шмаркчі, які совка не бачили, але є совковими вчителями за суттю та інтелектуальним рівнем.
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою! Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити! Аж до ночі в селі йшли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
p.sА ви і ваші батьки хто за професією і в якому віці застали часи до 91 особисто, чи були піонером, комсомольцем і чи служили в СА, тільки чесно
Не допускали до уроків - галстука забував дома і мусив вертатися через усе село .
Ярош з Кам'янського (при союзі якийсь час місто Дніпродзержинськ) Дніпропетровська область.
прЕсуще
ихняя
втюрЕлись