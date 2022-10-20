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Россия собирает силы на белорусском аэродроме "Зябровка" возле границы с Украиной. ФОТО со спутника

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Свежие фотографии со спутника свидетельствуют, что на военном аэродроме "Зябровка" возле границы с Украиной стало больше российской техники и войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую редакцию "Радио Свобода".

Издание обращает внимание, что на протяжении последнего месяца военный аэродром "Зябровка" под Гомелем активно меняется. В последнее время туда прибыло больше российской техники и военных.

"Российская военная техника и живая сила прибыли в "Зябровку" полторы недели назад. Россияне остаются там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к "Зябровке" по-прежнему закрыт. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей", - утверждает источник из Гомельского района.

Так выглядел военный аэродром "Зябровка" 24 августа.

Россия собирает силы на белорусском аэродроме Зябровка возле границы с Украиной 01

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А так он выглядел менее чем через месяц, 16 октября.

Россия собирает силы на белорусском аэродроме Зябровка возле границы с Украиной 02

На снимках видно, что в северной части аэродрома строятся песчаные насыпи.
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Топ комментарии
+32
tZEinform
Білорусь - це хаб, через який в Росію потрапляють хоч якісь товари. Закрийте цей хаб. Білорусь такий же учасник війни, як і РФ.
Українськими підрозділами ЗС зафіксовано як мінімум 25 позицій на території Білорусі з яких ведется артилерійський і ракетний обстріл української території. Але наказу на протидію немає. Українска розвідка зафіксувала мінімум 30 запусків дронів-камікадзе з території Білорусі, але наказу вражати позиції запуску немає. На питання о штабів, відповідь одна - "це політичне рішення".
Тому питання до президента - хто прийняв це рішення, що дозволяє безкарно убивати українських громадян ?
Ми ж все одно докопаємося до причин дивного мовчання Зеленского і К* з приводу Лукашенко.
Тут щось не так...
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20.10.2022 13:24
+25
Треба превентивний удар, якщо бульбаши дійсно зберуться напасти, а не чекати вторгнення і набагато більше смертей, щоб потім нити!
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20.10.2022 13:26
+18
А може вже треба Хаймарсами трохи прорідити?
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20.10.2022 13:14
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Фигня, нифига не видно на этом снимке. Ни техники ни насыпа.
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20.10.2022 13:13 Ответить
придивідься - те що вони там копають чудово видно!
може картоплю шукають?
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20.10.2022 13:15 Ответить
Ну насып есть, больше ничего. Техники уж точно там не видно на тех спутниках. В любом случае, как я говорил, Зябровка при малейших телодвижениях в сторону Украины будет полностью уничтожена
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20.10.2022 13:19 Ответить
може підземний тонель копають?
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20.10.2022 13:24 Ответить
та ну на, всього лише якісь підземні сховища для ***********

до речі від кордону з Україною до цієї зябрівки всього 30 км: в межах досяжності ураганів-торнадо
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20.10.2022 13:29 Ответить
ну так! логічно припустити що це ще могло спрацювати до війни, коли нападу не очікували, тож москальня могла зібрати достатнью кількість військ
зараз буде дивно виглядати якщо їм дадуть зосередити, з цього напрямку, достаньо військ і ***********
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20.10.2022 13:31 Ответить
То не сховища для ***********, а обвалування для пускових позицій ракет! А від них тягнуться ходи сполучення до капонірів з пунктами управління та бліндажів для особового складу
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20.10.2022 13:46 Ответить
вважаєте розташують там пускові іранських балістичних ракет?
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20.10.2022 13:48 Ответить
Я цих ракет "вживу" не бачив Але там цілком можуть розташуваться пускові комплекси "Сармата" чи "Іскандера"
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20.10.2022 14:31 Ответить
Когда ябацьки двинут на Украину то смысла уничтожать ихние базы уже нету. Там уже никого не будет. Бить нужно по дворцу Таракана, инфраструктуре, енергообьектах и заводах Бульбашии.
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20.10.2022 13:27 Ответить
Саме так.Війну потрібно переносити на територію ворога!
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20.10.2022 22:15 Ответить
вы не Зеля?...тот полгода никуя не видел
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20.10.2022 19:07 Ответить
фото з категорії "знайди 10 відмінностей" ))
не відповідають заголовку статті
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20.10.2022 13:48 Ответить
В любом случае, Зябровка при малейших телодвижениях кацапов в сторону Украины оттуда будет полностью уничтожена и кацапы это прекрасно знают. Расстояние от Черниговской области позволяет это сделать всеми неявными способами у ВСУ
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20.10.2022 13:18 Ответить
пригадайте слова Бісмарка: "На всі ваші військові хитрощі россія відповість безпросвітньою тупістю"! це актуально і досі!
*****, під впливом пропагандонів, почав вважати, що "Україна розглядала перемовини тільки під час присутності москальської бухої салдатні під Києвом"! тож, схоже, вирішив повторити цей маньовр
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20.10.2022 13:22 Ответить
По білорашці до сьогодні ЗСУ не стріляли, не будуть і далі, поки в ОПі сидять зрадники і їх підтримують всякі хламідії.
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20.10.2022 14:58 Ответить
москальня так і не зрозуміла що розтягування фронту не йде їй на користь!
і знову робить ту саму помилку! пздць тупорилі
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20.10.2022 13:14 Ответить
А може вже треба Хаймарсами трохи прорідити?
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20.10.2022 13:14 Ответить
Нізя, а то путін нападьот
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20.10.2022 13:16 Ответить
У нас не так і багато ракет до хімарсів щоб стріляти щей по білооусі!
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20.10.2022 14:07 Ответить
Та і з території білорашки не так багато стріляють, щоб звертати увагу якусь.
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20.10.2022 14:59 Ответить
Пане Залужний, якщо в змозі, то .баніть туди. Дякую... Головнокомандувач- воно промовчить, я впевнений, чи попіариться.
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20.10.2022 13:16 Ответить
Эта зябровка в 20 км от границы. Я ни на что не намекаю, но дальность ствольной арты обычным снарядом до 40 км, активно-реактивным 70 км, дальность хаймарс 85 км.
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20.10.2022 13:17 Ответить
І що заважає Україні вже зараз обстріляти аеродром?
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20.10.2022 13:18 Ответить
США нє вєлят.
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20.10.2022 20:49 Ответить
США своїми ракетами не дозволяють, але в нас є і своя артилерія і ракети (хоча б точка У). Тому питання політичне.
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20.10.2022 21:18 Ответить
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20.10.2022 13:19 Ответить
«Воїн» Резніков тут виглядає як насмішка, бо в реальності все навпаки, бульбаші по нам *башать і без перепон(
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20.10.2022 15:04 Ответить
Вы на Резникова бочку не катите. Куда бить не он решает , его задача снабжение армии - вот тут Вам и карты в руки.

Дейнека ( якщо ви його знаете ) рассказывал , что Резников ( в том самом Париже) сорвал договоренность Ермака с Кремлем , т к смог объяснить Зе опасность договора ( по просьбе Дейнеки) . А ведь Ермак тогда вёл Зе КАК НА ЗАКЛАНИЕ мацкве .
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20.10.2022 15:23 Ответить
У Зелі оманські домовленості, у Завгоспа - парижські, коли ж їм саракам про Україну думати і виконувати українські.
Як повністю завалив Резніков через корупційні схеми замовлення зимової форми для ЗСУ іможете почитати в інтерв`ю Дани Ярової, бо тільки завдяки західній допомозі наші воїни не будуть мерзнути, але це не точно, бо на 100% частину обмундирування і спальників по звичці
пустять в реалізацію. Всі зелені покидьки хочуть придбати «ковідну» курточку як у Степанова.
Для слуг і холуїв Зелі не змародерити - це просто моветон
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20.10.2022 16:41 Ответить
Набухаються до ригачки.
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20.10.2022 13:20 Ответить
Як раз все так, очевидно, що є непорушні домовленості ігнорувати білорашки як агресора. Зеля не підтвердить звичайно, але заперечувати просто не має змісту, мешканці північних районів це можуть підтвердити
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20.10.2022 15:02 Ответить
Треба превентивний удар, якщо бульбаши дійсно зберуться напасти, а не чекати вторгнення і набагато більше смертей, щоб потім нити!
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20.10.2022 13:26 Ответить
Тут без петиції до *********** не обійтися, бо бульбофюрер «партньор» зелених і «хранітєль тайи» вагнергейту.
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20.10.2022 15:06 Ответить
Когда мой кот шо-то копает, то я знаю - зачем он это делает
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20.10.2022 13:34 Ответить
А в'їбати по ньому ми можемо? Щоб не допустити вторгнення знову? Кацапів в ********** треба ліквідувати на марші.
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20.10.2022 13:37 Ответить
пора вже. нащо чекати. пали те збіговисько!
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20.10.2022 13:47 Ответить
це загроза, потрібна термінова демілітарізація
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20.10.2022 13:52 Ответить
УКРАЇНІ в першу чергу потрібні ракети малої та середньої дальності земля-земля, повітря-земля, вода-земля, та повітря-повітря з різними видами базування...!!!

Усі аеродроми підоросії, мости та вузлові станції ж/д в межах 350 км від кордонів України мають бути повністю знищені..!!!
ЧОРНОМОРСЬКИЙ ФЛОТ кацапляндії має бути теж знищеним до останнього катера...!!!
Це призведе до ізоляції рашки від ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ та надасть поштовх визвольній війні анексованих територій НАРОДІВ КАВКАЗУ, що призведе до повного розпаду підоросії..!!!
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20.10.2022 14:44 Ответить
Израиль неотменно бы использовал эту кучу врагов для замеса на фарш. А мы будем ждать пока они нас трахнут...
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20.10.2022 15:20 Ответить
Зеля бажає щоб ініціатіва була завжди у рашки.
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20.10.2022 16:02 Ответить
То у чому річ, що заважає ЗСУ В@БАТИ з всього, що зараз є?! Невже "заборона США"? Може прийшов час робити ВСЕ, аби знищувати ворогів там, де це потрібно, а не слухати "старших дядьків"? П.С. Це, "Вовка - главковєрх", тобі випробування "на міцність", до речі! Тому як коли потрібно було якнайшвидше будувати для ЗСУ ОТРК "Сапсан", БРК "Нептун", РСЗО великої дальності "Вільха", остаточно розробити і пустити у серію ЗРС "Кільчень" ти з власним "почтом" займались "великим крадівництвом"! Сподіваюсь, що люди про це НЕ забудуть! До речі, сам "верховний" у курсі, що в час війни та страждань українців його "зелені" прийняли "під куполом" постанову про перетворення ДЕРЖАВНОГО "Енергоатому" в "АО", аби ПОТВОРИ, яких досі ще називають "олігархами" (насправді, - ЗЛОЧИНЦІ "державного значення"!), змогли за рахунок ВСЬОГО НАРОДУ знов "поправити" власне фінансове становище?!! Взагалі, ці МУДАКИ у курсі, що таки дії лише наближають СПРАВЖНЮ РЕВОЛЮЦІЮ, яка при таких обставинах ОБОВ'ЯЗКОВО станеться після війни і нашої Перемоги?! ППЦ!!!
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20.10.2022 15:25 Ответить
Треба к уям зносити все на 300 км. від кордону України.
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20.10.2022 15:41 Ответить
Ну так это законные цели, чтобы ВСУ туда наносило удары прямо сейчас!!!
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20.10.2022 15:43 Ответить
Нужно прямо сейчас туда гатить и устроить там Чернобаевку! Не нужно ждать когда они там накопятся и потом опять будут десант скидывать и т.п. Нужно разнести там все в пух и прах!!!
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20.10.2022 15:48 Ответить
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20.10.2022 16:02 Ответить
Нет смысла ждать пока из РБ нападут. Нужен превентивный удар. Тем более из РБ уже напали-еще 24 февраля Нормальные Беларусы,особенно солдаты-все поймут. А Бульбаши которые рабы и совки-они никогда ничего не решали,они только кивают и пойдут стадом на убой в Украину не важно нанесет ВСУ сейчас удар по рашкинским военным обьектам в РБ или не нанесет.
Нужно поставить несколько хаймерсов у границы и не подпускать скопления войск и техники ближе 20 км к границе Украины
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20.10.2022 16:44 Ответить
Ни куя подумал Зеленский ,подпустим поближе не мне же в окопе сидеть..
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20.10.2022 17:51 Ответить
Світ спостерігає мовчки, як з білоссрусії знищується Україна.
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20.10.2022 17:53 Ответить
А при чому тут світ якщо ми самі нічого не діємо проти цих довбаних бульбашів?
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20.10.2022 20:42 Ответить
Чому чекаємо? Чого чекаємо? На кого чекаємо?
Щоб не було запізно... Чи генералісимус усіх часів та народів вже вкотре обісрався?
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20.10.2022 18:13 Ответить
шлемазл ашкенази думу думает... правла, Украина - это президентско-парламентская страна... пердизента видно, парламента - нет... вопрос...
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20.10.2022 20:28 Ответить
Саме вчасно вдарити по цьому російському анклаву, а не чекати коли вони вторгнуться в Україну. Тоді буде значно складніше накрити таке скупчення ворога.
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20.10.2022 20:44 Ответить
Так д'єрмак не дозволяє!
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20.10.2022 21:20 Ответить
Так туда Экскалибур долетает, или ураганом спокойно жмякнуть, про территорию Картофии никто ничего не говорил.
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20.10.2022 21:34 Ответить
Що заважає херякнути по тій Зябрівці ?
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20.10.2022 21:58 Ответить
опять дойдут до Киева, а наши долбодятлы скажут " а кто ж знал?"
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21.10.2022 00:30 Ответить
 
 