Россия собирает силы на белорусском аэродроме "Зябровка" возле границы с Украиной. ФОТО со спутника

Свежие фотографии со спутника свидетельствуют, что на военном аэродроме "Зябровка" возле границы с Украиной стало больше российской техники и войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую редакцию "Радио Свобода".

Издание обращает внимание, что на протяжении последнего месяца военный аэродром "Зябровка" под Гомелем активно меняется. В последнее время туда прибыло больше российской техники и военных.

"Российская военная техника и живая сила прибыли в "Зябровку" полторы недели назад. Россияне остаются там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к "Зябровке" по-прежнему закрыт. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей", - утверждает источник из Гомельского района.

Так выглядел военный аэродром "Зябровка" 24 августа.

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А так он выглядел менее чем через месяц, 16 октября.

На снимках видно, что в северной части аэродрома строятся песчаные насыпи.