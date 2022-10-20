ГБР задержало предателя, пытавшегося бежать на временно оккупированную территорию. ФОТО

Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с Нацполицией в Харьковской области задержали бывшего правоохранителя. Во время оккупации города Балаклея он перешел на сторону врага и стал служить в так называемой "народной полиции".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Предатель вместе с оккупантами патрулировал улицы Балаклеи. Во время своих рейдов они выискивали местных патриотов, а также всех, кто имел хоть какое-то отношение к Вооруженным силам Украины или правоохранительным органам. Кроме того, по указанию своих кураторов, он охранял различные объекты в городе.

После побега российских военных предатель лишился своих мобильных телефонов и формы, которую ему выдали. Некоторое время он скрывался в лесополосах, а затем решил бежать на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Впрочем, ГБР установило его местонахождение и задержало", - говорится в сообщении.

Решается вопрос сообщения ему о подозрении по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

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