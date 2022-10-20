РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13082 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 154 13
война (47303) государственная измена (951) Балаклея (244) ГБР (2556)

ГБР задержало предателя, пытавшегося бежать на временно оккупированную территорию. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с Нацполицией в Харьковской области задержали бывшего правоохранителя. Во время оккупации города Балаклея он перешел на сторону врага и стал служить в так называемой "народной полиции".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Предатель вместе с оккупантами патрулировал улицы Балаклеи. Во время своих рейдов они выискивали местных патриотов, а также всех, кто имел хоть какое-то отношение к Вооруженным силам Украины или правоохранительным органам. Кроме того, по указанию своих кураторов, он охранял различные объекты в городе.

После побега российских военных предатель лишился своих мобильных телефонов и формы, которую ему выдали. Некоторое время он скрывался в лесополосах, а затем решил бежать на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Впрочем, ГБР установило его местонахождение и задержало", - говорится в сообщении.

Решается вопрос сообщения ему о подозрении по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Завершено расследование в отношении предателя-начальника артиллерии воинской части в Крыму, ныне сражающегося на стороне оккупантов, - ГБР. ФОТО

ГБР задержало предателя, пытавшегося бежать на временно оккупированную территорию 01

ГБР задержало предателя, пытавшегося бежать на временно оккупированную территорию 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+14
А портнова чого так не затримали? Чи ето другоє?
показать весь комментарий
20.10.2022 13:39
+5
А может его помыть, постричь и побрить? Мертветчук тоже сам на себя не был похож при задержании.
показать весь комментарий
20.10.2022 13:44
+5
ще годувати паскуду до смерті...По закону військового часу треба до стінки падло таке😡
показать весь комментарий
20.10.2022 13:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А портнова чого так не затримали? Чи ето другоє?
показать весь комментарий
20.10.2022 13:39 Ответить
А может его помыть, постричь и побрить? Мертветчук тоже сам на себя не был похож при задержании.
показать весь комментарий
20.10.2022 13:44 Ответить
Портного вже давно нема в Україні, зелена влада до нього ніяких претензій не мала та спокійно випустила з України ще у кінці лютого.
показать весь комментарий
20.10.2022 15:11 Ответить
Покарання : "вілкай в глаз ілі в .......пу раз" !?
показать весь комментарий
20.10.2022 13:42 Ответить
Воно нам надо?
показать весь комментарий
20.10.2022 13:46 Ответить
ще годувати паскуду до смерті...По закону військового часу треба до стінки падло таке😡
показать весь комментарий
20.10.2022 13:50 Ответить
панять і прастіть?
показать весь комментарий
20.10.2022 13:50 Ответить
панять і пристрелить!!!
показать весь комментарий
20.10.2022 14:55 Ответить
Я не розумію оце довічне для тих падлюк. будемо його годувати нашим коштом а потім він піде на амністію. В нас військовий стан і таких падлюк потрібно ставити до стінки або, що краще, вішати.
показать весь комментарий
20.10.2022 13:54 Ответить
Патрони потрібні на фронті, а так як іде холод, треба вішати на перехрестях автошляхів (до весни провисить), щоб резинові вироби які на майбаху їздять за гуманітаркою задумались.
показать весь комментарий
20.10.2022 23:07 Ответить
Хай біжить, все одно здохне там, а піар цей недолугий про ''бірьбу'' огидний
показать весь комментарий
20.10.2022 14:02 Ответить
Навіщо вони нам треба...раби рускага міра...
Людина навряд чи змінить свої погляди.
Їх і так достатньо серед нас: на роботі,в транспорті,серед сусідів...притаїлися та мовчать...вони не хочуть допомагати армії,вони не захищають,вони бережуть своє нікчемне життя...
показать весь комментарий
20.10.2022 14:33 Ответить
Только пожизненное!!! если это не сделать,то до другим это будет не повадно. подобные уроду должны отправляться к подобным уродам в расию. А если остаются в Украине,-им пожизненное.По другому наше общество не вылечить.
показать весь комментарий
20.10.2022 14:40 Ответить
 
 