ГБР задержало предателя, пытавшегося бежать на временно оккупированную территорию. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с Нацполицией в Харьковской области задержали бывшего правоохранителя. Во время оккупации города Балаклея он перешел на сторону врага и стал служить в так называемой "народной полиции".
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
"Предатель вместе с оккупантами патрулировал улицы Балаклеи. Во время своих рейдов они выискивали местных патриотов, а также всех, кто имел хоть какое-то отношение к Вооруженным силам Украины или правоохранительным органам. Кроме того, по указанию своих кураторов, он охранял различные объекты в городе.
После побега российских военных предатель лишился своих мобильных телефонов и формы, которую ему выдали. Некоторое время он скрывался в лесополосах, а затем решил бежать на временно оккупированную территорию Донецкой области.
Впрочем, ГБР установило его местонахождение и задержало", - говорится в сообщении.
Решается вопрос сообщения ему о подозрении по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
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Людина навряд чи змінить свої погляди.
Їх і так достатньо серед нас: на роботі,в транспорті,серед сусідів...притаїлися та мовчать...вони не хочуть допомагати армії,вони не захищають,вони бережуть своє нікчемне життя...