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Ликвидирована вражеская ботоферма в Днепре, создавшая около 10 тыс. фейковых аккаунтов для "разгона" кремлевской пропаганды в ЕС, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали мощный канал распространения пророссийской пропаганды среди граждан Украины и Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в результате следственно-оперативных действий в Днепре ликвидирована ботоферма спецслужб РФ, которая массово распространяла через интернет дезинформацию по общественно-политической обстановке в европейских странах.

Кроме того, задокументированы факты масштабной агитации в поддержку страны-агрессора и разгона призывов к захвату государственной власти в Украине.

"Для проведения вражеских информационных диверсий оккупанты создали через подконтрольную ботоферму почти 10 тыс. фейковых аккаунтов. Для их анонимной регистрации использовали sim-карты украинских, российских и европейских мобильных операторов.По данным следствия, к организации незаконной деятельности причастна жительница областного центра, длительное время работавшая в сфере ІТ. После полномасштабного вторжения на нее "вышел" представитель спецслужб РФ и предложил негласное сотрудничество в пользу оккупантов", - отмечают в СБУ.

Ликвидирована вражеская ботоферма в Днепре, создавшая около 10 тыс. фейковых аккаунтов для разгона кремлевской пропаганды в ЕС, - СБУ 01
Ликвидирована вражеская ботоферма в Днепре, создавшая около 10 тыс. фейковых аккаунтов для разгона кремлевской пропаганды в ЕС, - СБУ 02
Ликвидирована вражеская ботоферма в Днепре, создавшая около 10 тыс. фейковых аккаунтов для разгона кремлевской пропаганды в ЕС, - СБУ 03

По указанию своего московского куратора она создала вражескую ботоферму. Необходимое телекоммуникационное оборудование установила в съемной квартире.

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Используя специальное программное обеспечение, каждый день она регистрировала в интернете до 100 фиктивных аккаунтов.

Через них "генерировала" в соцсетях манипулятивный контент, в том числе фейковые комментарии "известных экспертов" и "политологов". Для подготовки прокремлевских сообщений злоумышленница использовала материалы из пропагандистских интернет-ресурсов Кремля.

За проведение подрывной деятельности она получала деньги из РФ.

Также, по данным СБУ, зафиксированы случаи дистанционного администрирования вражеского телекоммуникационного узла с территории России.

Во время обысков по местонахождению ботофермы сотрудники СБУ обнаружили:

Ликвидирована вражеская ботоферма в Днепре, создавшая около 10 тыс. фейковых аккаунтов для разгона кремлевской пропаганды в ЕС, - СБУ 04 комплекты GSM-шлюзов для регистрации аккаунтов;

Ликвидирована вражеская ботоферма в Днепре, создавшая около 10 тыс. фейковых аккаунтов для разгона кремлевской пропаганды в ЕС, - СБУ 04 компьютерная техника с соответствующим программным обеспечением;

Ликвидирована вражеская ботоферма в Днепре, создавшая около 10 тыс. фейковых аккаунтов для разгона кремлевской пропаганды в ЕС, - СБУ 04 sim-карты мобильных операторов.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнице о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование по установлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц.
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За таке потрібно руки відрубувати .
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20.10.2022 13:56 Ответить
Та голову
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20.10.2022 14:07 Ответить
**** драная...
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20.10.2022 13:57 Ответить
Просто прив'яжіть її в центрі Львова
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20.10.2022 14:10 Ответить
Довічне!
Ще й прибити його на велогенератор, щоб всю електроенергію відпрацював, що витратив на це лайно...
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20.10.2022 14:19 Ответить
Непогано б було побачити нікнейми на цензорі від цеї шльондри.
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20.10.2022 15:15 Ответить
це означає, що на цьому сайті буде менше говорити про "асфальтну зраду"?
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20.10.2022 16:16 Ответить
И шо, она всё сама делала? Да никаких рук не хватит админить такое количество аккаунтов, должны быть еще "работнички". К тому же настраивать такое оборудование - дело очень специфическое, далеко не каждый админ это знает и умеет.
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20.10.2022 17:29 Ответить
Ось чому зелених шлюх в коментарях поменшало.
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20.10.2022 20:38 Ответить
 
 