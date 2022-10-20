РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13082 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
36 575 243
война (47303) мат (86) пропаганда (3480) мобилизация (1668)

Мужчина в киевском метро агрессивно и с матом критиковал необходимость защищать Украину: "Пусть сам Зеленский воюет, или Кличко". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня в вагоне столичного метро мужчина агрессивно и с использованием ненормативной лексики критиковал мобилизацию в Украине.

Об этом пишет в фейсбуке журналистка Ольга Мусафирова, передает Цензор.НЕТ.

"Только что. Это быдло на весь вагон метро, громко, ровно, с матерными словами, явно с расчетом на реакцию разглагольствует:" ... Да пошли они со своей войной и мобилизацией! Пусть сам Зеленский сражается, или Кличко, а не мирные люди! Хочешь убить человека - отправь его на войну! Снимай, снимай!", - цитирует она слова мужчины.

"Больше всего расстроило даже не быдло, а молчаливая реакция. В вагоне же и мужчины были", - добавляет журналистка.

Мужчина в киевском метро агрессивно и с матом критиковал необходимость защищать Украину: Пусть сам Зеленский воюет, или Кличко 01

Также смотрите: В Саратове россиянка в автобусе причитает и проклинает Украину, узнав, что ее сын погиб на войне. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+74
А ****?
показать весь комментарий
20.10.2022 14:22
+46
Понаїхавші «кормільци»
показать весь комментарий
20.10.2022 14:26
+40
Не хочешь идти воевать, не иди, тебя никто не заставит. Но кричать всякую ***** на весь вагон - за это ***** нужно бить!!!
показать весь комментарий
20.10.2022 14:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Правда стала цькуванням ?
показать весь комментарий
20.10.2022 16:59 Ответить
Ще не чула, щоб злочин можна було виправдати подібними аргументами.
А ви впевнені, що вони знають як воно правильно ?
показать весь комментарий
20.10.2022 17:31 Ответить
Я далеко був не прибічник Порошенка і критикував його теж завзято але вибачте - коли стало питання Порошенко чи Зе... тут бляха все зрозуміло, а папріколу тепер перетворилося на сотні тисяч скалічених доль і десятків тисяч втрачених життів українців.

ось таке хотьпаржом вийшло і якщо ви досі не розумієте що те що твориться сьогодні - то наслідок вибору 2019 р, тоді я не бачу свого майбутнього і майбутнього своїх дітей у цій країні - у такому випадку вона безнадійна
показать весь комментарий
20.10.2022 16:11 Ответить
все правильно порох и ..кровавый пастор.. начали ракетную программу . накормили . одели . обули ЗСУ . добавили зарплату --- зеля все в одно место ***** заглядывал . миллиарды в асфальт закатал вместо ракет да на лыжах красовался перед вторжением ***** . посольства из КИЕВА драпали . а нам фуфло толкали чтобы паники не было --- восемь месяцев идет война . а шуфрич сидит в ВР этот ****** путина . ******************** ******** судится с громадами чтобы не переходили в ПЦУ как можно это терпеть . порох уже на выборах не победит . но неужели снова будет по приколу хотьпаржем
показать весь комментарий
20.10.2022 16:48 Ответить
Як точно підмічено, навіть довбойоб#м повинно було дійти. Але нічого подібного, посцуть в вуха масам перед виборами і вуаля, патріоти знову в прольоті.
показать весь комментарий
21.10.2022 16:16 Ответить
Ось таке бидло живе поруч з нами таких в Києві не мало ,до того жодної патріотичної виховної роботи не проводится навіть в школах та більше навіть відкат деякі блогери почали запрошувати "хороших русских" які вчать нас жити.
показать весь комментарий
20.10.2022 15:20 Ответить
та не було чоловіків у вагоні, бо чоловіки за таке по іпалу надавали б
показать весь комментарий
20.10.2022 15:27 Ответить
tse zalezhyt vid durosti togo hto sluhaye. Chym durnishe tym agresyvnishe, yak sobaka.
показать весь комментарий
22.10.2022 07:54 Ответить
Не хочешь - не защищай, вроде тебя никто за шкирку не тянет, истерить только не надо, особенно на людях.
показать весь комментарий
20.10.2022 15:30 Ответить
Це звісно бидло, але всі «герої», які критикують з-під закордонних IP - ви нічим не краще.
показать весь комментарий
20.10.2022 15:36 Ответить
Теж саме зараз пишуть в інтернеті деякі наші,які вже встигли опинитись в США чи ще десь. Через окуповані території. Ті ж самі слова: "а що защищать?". Просто не звертати увагу на таких жовб##обів от і все. Та і в ЗСУ таке лайно не потрібне.
показать весь комментарий
20.10.2022 15:37 Ответить
А що не так? Я теж тієї думки. За що зе нагородив орденами дружбанів? За те що вилізують йому сраку на кінченій "раді". Нах всіх на фронт, особливо свиномордих кварталівців.
Можливо хтось назве мені сн на фронті?
показать весь комментарий
20.10.2022 15:39 Ответить
"Если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач, а он дракон о трёх головах, и головы эти - Трусость, Жадность, Предательство. И если одна прикусит человека, то две другие доедят его дотла." (с)
показать весь комментарий
20.10.2022 15:54 Ответить
Тут так розриваються про вигляд цієї людини.
А скажіть, в яких військах ЗСУ Юзик із своїм братом служать?
показать весь комментарий
20.10.2022 15:57 Ответить
нагадує коментаторів на цьому сайті, які постійно говорять про "асфальтну зраду".
показать весь комментарий
20.10.2022 15:58 Ответить
нагадує критикана Порошенка, який проголосував за зебіла.
показать весь комментарий
20.10.2022 16:04 Ответить
насправді я підтримую Порошенка, але постійно плачу про Зеленського постфактум і під час війни, де потрібна єдність. Ну, це дурість і тільки допомагає ворогу.
показать весь комментарий
20.10.2022 16:41 Ответить
А мене дратує возвеличення ЗЕ.
показать весь комментарий
20.10.2022 16:49 Ответить
також додам, що нудно слухати безглузді та беззмістовні "асфальтові" коментарі. радше надайте відповідну інформацію, яка може допомогти виграти.
показать весь комментарий
20.10.2022 16:50 Ответить
Та можна було і не згадувати, але ж асфальт і зараз кладуть, коли люди лишились без даху над головою і зберігається ризик повторного наступу.
показать весь комментарий
20.10.2022 17:04 Ответить
Це безглузде без контексту. немає розбитих мостів і замінованих доріг, необхідних для логістики? (логістика виграє війни. логістика створюється економіками, які з'єднані дорогами). Дорожники також мають навички та обладнання для будівництва будинків? а якщо ні, то куди їх працевлаштувати. Загалом, відкладіть політичну кампанію на післявоєнний час.
показать весь комментарий
20.10.2022 17:21 Ответить
Та ні. Знімають ще пристойне покриття і переробляють. А там навіть ям не було.
показать весь комментарий
20.10.2022 17:30 Ответить
у вас є посилання? До речі, в залежності від ситуації може знадобитися відкрити дорогу, щоб під ним закріпити трубу.
показать весь комментарий
20.10.2022 17:52 Ответить
Люди так пишуть. І я їм вірю.
А ще розказували військові, які навідувались на північ країни після витурення окупантів.
Дороги там будують...і знизують плечима.
показать весь комментарий
20.10.2022 17:55 Ответить
идиотка!!!
показать весь комментарий
20.10.2022 18:43 Ответить
Довбень
показать весь комментарий
20.10.2022 18:57 Ответить
Панночко, я би ще розмовляв з запобiжником здоров`я... Кста. я тоже видел, правда в канун войны, велике крадiвництво... трасса Кировоград - Умань... В одну сторону ехал уложили новый асфальт толстым слоем... машина ушла как по маслу... НАЗАД ВОЗВРАЩАЮСЬ , у часток в несколько километров сгриндили до позапрошлого советского асфальта и давай по новой укладывать... Це ж фишка зедовбней.
показать весь комментарий
20.10.2022 20:08 Ответить
перший день лише почали світло вимикати, а в чувака така істерика . Напевно, чувак з спадковими психічними розладами раз його так накрило.
Я б ще зрозумів якщо він би воював і мав постравматичний синдром.
А ж тут явно людина не може дати собі ради і керувати власним життям. Видно що зовсім молодий чоловік, може й 40 років нема, а вже пузо стирчить, друге підборіддя висить. Весь в сірому щоб поменше прати. Коротко стрижений щоб до перукаря не ходити. Жалко зуби не видно - впевнений, що гнилі через одного.
показать весь комментарий
20.10.2022 16:12 Ответить
Бидло воно і в Африці било, а СБУ треба розпитати цього "гуманіста" на кого він працює.
показать весь комментарий
20.10.2022 16:18 Ответить
тут і без медкомісії можна прямо направляти у стройбат - окопи копати лопатою
показать весь комментарий
20.10.2022 16:24 Ответить
Це бидло схоже на ментяру. Може його задіяти у суспільних роботах, він бульдозером піде, або своїх братів, що у пакетах вже таскає у рефрижератори. Кожному місце знайдеться.
показать весь комментарий
20.10.2022 16:42 Ответить
Мусафирова почему зеленский, подоляк, ермак сидят в вип бункере и им не страшны ракетные удары они получают огромную зп и сидят на потоках их друзья военнообязанные бизнесмены и их дети выехали. Мусафирова у нас закон и война для простых людей. Для мразей из власти и их друзей другие правила. Мусаффирова когда будет критика гнусавого чма и его друзей которые узурпировали власть и устроили концлагерь в стране.
показать весь комментарий
20.10.2022 17:16 Ответить
А зеленский, подоляк, ермак сидят в вип бункере и им не страшны ракетные удары они получают огромную зп и сидят на потоках их друзья военнообязанные бизнесмены и их дети выехали --БО ТАКІ ******** ЯК ТИ, привели до влади їх!
показать весь комментарий
20.10.2022 17:50 Ответить
Все правильно. Чому зєленські , подоляки, єрьмаки і інша зелена наволоч не воює??? А сидять на потоках гуманітарки і піаряться на крові. А з другої сторони - в Україні уже не має права на свободу думки і висловлювання , тепер тільки зє шобло має право на свою думку , а все інше кримінал??? Ой не далеко ми відійшли від московії .
показать весь комментарий
20.10.2022 18:06 Ответить
тварь
показать весь комментарий
20.10.2022 18:30 Ответить
Вопрос к власти , - почему он не на передовой?!!!
показать весь комментарий
20.10.2022 18:41 Ответить
Герої, які пишуть що такого треба забити у метро, зверніть увагу на це
**. ло, це, якийсь мент, тренірований, кончений провокатор, такого треба пасти до останього і забивати, наглухо, толпою, сам з ним ради не даш, в нього освіти 2 класи і тренажорний зал.
показать весь комментарий
20.10.2022 23:51 Ответить
так этого чморика надо найти... обязательно... покормить его землей... оно большое... на вид... реально - мешок с дерьмом, укладывается за секунду... а дальше хорошая воспитательная беседа... а в конце - добровольное согласие на поход в военкомат и призыв...
показать весь комментарий
21.10.2022 17:35 Ответить
Ви або дебіли, або балаболи.. Хтось бив з вас при свідках &бало провокатору? Або відповідав за це перед нашому чесними судами? Сидять мовчки на цензорі, бо ви навіть в метро нікого не пристрелити, не то що на передку..
Вояки чортові, бить його було потрібно... Йдіть бийте! На радість журналюги, та пропагандонам!
Йдіть, якого диявола можна пускаєте?! Бутусова пожалійтеся, що я вас Обскорбив..жалюгідні істерики.
показать весь комментарий
21.10.2022 20:24 Ответить
При мені воєнкоми в військовій формі (наскільки я зрозумів) з папками перед входом в супермаркет зупиняли молодиків зі зростом від 180 см і щось їх гарно розпитували. Всіх інших громадян вони пропускали мимо. Думаю цього товарища вони ні про щоб не розпитували, в ЗСУ зараз ще спробуй потрапити.
показать весь комментарий
21.10.2022 20:34 Ответить
Он возмущается батальонами Монако, а не необходимостью защищать родину... сзелей вместе он пошёл бы в атаку ... Где на фронте хоть один 95кварталец ?
показать весь комментарий
17.12.2022 21:45 Ответить
Страница 3 из 3
 
 