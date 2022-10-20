Мужчина в киевском метро агрессивно и с матом критиковал необходимость защищать Украину: "Пусть сам Зеленский воюет, или Кличко". ФОТО

Сегодня в вагоне столичного метро мужчина агрессивно и с использованием ненормативной лексики критиковал мобилизацию в Украине.

Об этом пишет в фейсбуке журналистка Ольга Мусафирова, передает Цензор.НЕТ.

"Только что. Это быдло на весь вагон метро, громко, ровно, с матерными словами, явно с расчетом на реакцию разглагольствует:" ... Да пошли они со своей войной и мобилизацией! Пусть сам Зеленский сражается, или Кличко, а не мирные люди! Хочешь убить человека - отправь его на войну! Снимай, снимай!", - цитирует она слова мужчины.

"Больше всего расстроило даже не быдло, а молчаливая реакция. В вагоне же и мужчины были", - добавляет журналистка.

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