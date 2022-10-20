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В интервью роспропаганде расхваливала оккупантов: Жительнице Харьковщины сообщено о подозрении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Харьковской области сообщено о подозрении женщине, которая в интервью российским пропагандистам рассказывала, что поддерживает российскую армию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, жительница пгт Купянск-Узловой в конце мая публично выразила свою позицию в поддержку действий государства-агрессора в Украине. Сторонница оккупантов дала интервью российскому телеканалу "Звезда", в котором рассказала, что она поддерживает российскую армию и с ее приходом стала чувствовать себя в безопасности. Женщина рассказывала о том, как ее ребенка "задавили с этим украинским языком", - говорится в сообщении

Однако после деоккупации поклонница "русского мира" быстро "переобулась" и благодарила за полученную гуманитарную помощь от Украины.

Так, женщине сообщено о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Смотрите: На освобожденной территории нашли позиции оккупантов, откуда те обстреливали Харьков. ФОТОрепортаж

В интервью роспропаганде расхваливала оккупантов: Жительнице Харьковщины сообщено о подозрении 01
В интервью роспропаганде расхваливала оккупантов: Жительнице Харьковщины сообщено о подозрении 02
В интервью роспропаганде расхваливала оккупантов: Жительнице Харьковщины сообщено о подозрении 03
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Топ комментарии
+32
Вот прямблееть задавили! Не нравится? Подмылась и нафуй нараССею! Курва!
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20.10.2022 15:22
+31
Чергова тупа курка с адной ізвілінай-каторая явна нє в галавє...
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20.10.2022 15:20
+31
Пора Украине принимать Закон о Лишении Гражданства для таких зоотечественников как это.
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20.10.2022 15:26
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Чергова тупа курка с адной ізвілінай-каторая явна нє в галавє...
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20.10.2022 15:20 Ответить
Змінюйте законодавство.
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20.10.2022 15:21 Ответить
Там більша половина Харкова таких. Теж мені дивина.
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20.10.2022 15:22 Ответить
ось відразу об'єднав ти країну, Ростиславе. От допоміг, молодець.

Які ще регіони нашої країни тобі здаються гіршими ніж той з якого ти?

З якого, до речі?
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21.10.2022 06:12 Ответить
Маю право. Чи ви хочете рівності? Не буде рівності. Харків давно повинен був говорити українською. Але в них хотєлкі. Ну то прошу дуже. І навчіться звертатися, а не тикати
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21.10.2022 12:53 Ответить
А конституція Украиїни говорить що не маєш такого права, Ростиславе. І про рівність каже, і про свободи. Прокинься. Я б не тикав, якби мав повагу до таких як ти, а так, вибачай, маєш що маєш. "Харків давно повинен був говорити українською" - яким чином? сам по собі? Так ти так і не відповів, з якого такого патріотичного регіону ти, Ростислав?
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21.10.2022 13:17 Ответить
Я тобі нічого винен. Хреново ти вчиш конституцію і не розумієш, що мож право то є право і мені чхати на тебе слобоумного. В Україні українська мова, крапка. І ще одне, тикай собі в одне місце пальцем, а мені не будеш, ще не доріс.
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21.10.2022 13:21 Ответить
о, так ти ще й цитуєш президента зеленського) "я вам ничего не должен" - симптоматично.

ну так чим ти кращій від орка? ти ж повторюєш їх наративи, буцімто люди з різних регіонів в нас нерівні.

в цілому як я і думав - нуль аргументів, тільки жовч та мячня. тобі треба почати думати що ти говориш бо то працює проти України.
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21.10.2022 13:35 Ответить
Хто ти такий? Аргументи йому подавай. Аргумент був вище. Написав чорним по білому, пів Харкова таких ідіотів. Такі самі ідіоти їдуть до Львова і тут срають. І срати, я хотів на регіони, САМЕ через які почалась вся ця херня, бо їм курва мать треба руснявою говорити. Ну то хай тепер жують ракети. І я тобі не **********, я не голосував за цього бовдура.
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21.10.2022 14:40 Ответить
по-перше, виходить, ти зовсім не розумієш причин цієї війни.

по-друге, давай тобі відповість поважний вояка про Львів і твою точку зору - https://youtu.be/OMyr2rYKryk?t=3135
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21.10.2022 21:48 Ответить
Давай, щоб, я не нагадував тобі про ригоаналів і про всю суєту яка коїлась роками раніше. І по нині люд з Харков хоче і буде говорити руснявою. І починається. Про право говорити якою хочеш і випливає, що це ти не розумієш війни. То про що мова взагалі? Чи, може, я не бачив у Львові ушлих харківчан на своїх геліках з хамовитою поведінкою?
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21.10.2022 23:53 Ответить
ну тобі не здається дуже помилковим судити цілий регіон з мільйонами людей по купці дебілів на геліках? Чи ти думаєш ушлих львів'ян таких нема? Да повно. А ціни на житло для біжінців хто задирає, харків'яни чи маріупольці на західній? Просто ти такими словами виявляеєш неповагу до тисяч і тисяч бійців та волонтерів, які проливають кров і гинуть захищаючі і тебе в тому числі. Я не сперичаюсь що мова повинна бути повернута на усі території України. Але ти плутаєш причини і наслідки. Дитина з умовного Харкова чи Маріуполя не винна у тому, що розмовляє російською, в неї не було інших варіантів, це мова її батьків, оточення, друзів тощо. Так само як для тебе українська. Ти ж нічого не зробив для того щоб нею розмовляти, це сталося саме собою бо ти не народився у Харкові, наприклад). Держава 30 років забивала на ці регіони у плані культури, стратегії розвитку, протидії російському криміналітету і пропаганді, і таке інше. Але ці самі люди яких ти зневажаєш зараз зі зброєю у руках ******* русню на чистій російській і вважають себе українцями, що й доволять ділом. Тож вони герої, а Анна Герман, наприклад, яка розмовляє чистою українською - зрадниця.

Тож ти хибно вважаєш що ти чимось кращий за харків'янина. Мова потрібна, але це робиться професійною стратегією державної політики, а не просто клацнув пальцями і вся защебетали соловїною. Нажаль так не буває.

Також ти помиляєшся у причинах війни. Мова потрібна, але вона не захистить тебе від ракет, дронів і артилерії. Мова не захистила Фінляндію, Польщу, Чехословаччину, Афганістан, Сирію, Корею і багато ще кого від русні і війни. Якщо ти слабка держава, з розбратом, без потужної економіки, військових союзів и виваженної внутрішньої та звонішньої політики - то агресор завжди знайдеться і він завжди знайде привід щоб на тебе напасти. Придумає чи про мову, чи про релігію чи про "интернаціональний долг"... І це не обов'язково буде русня. Україна воювала багато з ким у своїй історії, тож треба дивитись ширше.

А сильна держава неможлива коли є розбрат. Так от, мій друже, ти хоч і не маєш того за ціль, але такими постами сієш розбрат. І якщо ти глянеш нашу історію - то саме розбрат завжди приводив Україну до руїни... громадянських війн і занепаду. Ми дуже любимо ділити усіх то по Дніпру, то по регіонах, то по мовах... ще з часів Київської Русі. Де 2 українця там 3 гетьмана. Але зараз історичний момент єднання усіх українців (окрім звісно невеликої частини дебілів, які є у будь якого народу). То ж не псуй цей момент через якихось дебілів на геліках.

Доречі якщо не дай бог на вас сунуть з півночі орки, то побачиш, що і у вас дебілів та зрадників вистачає.

У моєму підрозділі є люди і зі львівщини і з Бердянська, і з Мелітополя, і з Києва і з Вінниці. І все чудово, всі фігачать на перемогу і за такі балачки щоб хтось розводив що хтось там кращій а хтось гірший - то по пиці б натовкли усі.
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22.10.2022 02:44 Ответить
Ти пишеш про занепад, розбрат, якісь обставини. А нічого, що цьому розбрату посприяла русня своїм впливом? 10ти років брехні. Нагадати про дві сторони ще з часів Ющенка? а потім ригоанала яника? Лише під час революції ледве вдалося послабити русняве ярмо. А до чого це призвело? До голосування по приколу, ось до чого. През в нас не лох і нікому не винен.
На рахунок мови, я тобі скажу як корінний львів*янин. Я до війни російською мовив і багато, і пасля вже все, баста. І скажу одне, було би бажання вивчити мову, бо знайти причини щоб не вчити солов*їну повно. Як раз особливо в Харкові. А за львівських рагулів з області, я взагалі мовчу. Їхня безтакність в маршрутках це як особливий туристичний шарм. У всьому іншому, винни люди. Адже у тому, що зараз коїться в русні, винні люди бо потокали цьому.
Тож все в чому ти правий, це у громадянській позиції. В когось вона є, а в когось нема. В сім*ї не без урода. Але коли урод є і псує атмосферу, то для чого шукати засоби для примирення? Дружно будуть ті, кому це треба.
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22.10.2022 14:51 Ответить
Ну тут я згоден. Але ж я про той кажу, що русня сіяла розбрат, а наші політики і дебіли підхоплювали то, а хтось просто тому що не розумів що робиться, жив собі і жив, пристосовувася до ситуації як є. Більшість людей це завжди керована маса, тут нічого не поробиш.

От голосування за Боневтіка то явне тому свідотство. Люди голосували ж не тільки по приколу, а тому що був запит на зміну влади, на зміну на краще їхнього життя. І от їм показали картинку по телевізору, "молодая команда" "закончим войну" "цифрова країна" і таке інше... І більшість повелась на цю політтехнологію... на жаль. Моє переконання, що якби Зе і Ко хоч трохи готували країну до війни, знаючі з жовтня що готується вторгнення, то цієї війни взагалі б не було, а якби і була, то скінчилася би дуже швидко ще на кордонах України...А так стільки життів втрачено, і стільки територій тупо без бою, а тепер за кожен метр платимо життями і економікою і долями і багато чим іншим...
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22.10.2022 21:27 Ответить
Вот прямблееть задавили! Не нравится? Подмылась и нафуй нараССею! Курва!
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20.10.2022 15:22 Ответить
Подмываться не нужно. Не по руzzки, не поймут.
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20.10.2022 16:11 Ответить
бистро **** перебувається
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20.10.2022 15:23 Ответить
У нас много ватников в стране и это печально. Предлагаю, тех ватников которых депортировали в руские ***** - пусть там и остаются. Хай щастыть!!!
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20.10.2022 15:23 Ответить
А что это ты за ватников мазу тащишь? Не по понятиям это, браток!!!
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20.10.2022 15:39 Ответить
подивись на дату та ім'я цієї тваринки. їх задача-срач
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20.10.2022 15:41 Ответить
нікалай, то ти свіжесенький швайнехунд. не пались
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20.10.2022 15:40 Ответить
**** ти путінська то значит діти маленьки винні що іх вивозять депортують рашистичи винні ті кого гамно ти обосране..на чий млин воду льеш.підор... і цю суку на зону хай рукавиці падлюка років 10 пошье..та яб і тебе теж туда відправив підорас расейс ьукий
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20.10.2022 16:21 Ответить
йдеш в спам, напляшкове
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20.10.2022 16:26 Ответить
та, умовно щось дадуть. А воно й далі буде ходити з вірою у руській мір
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20.10.2022 15:24 Ответить
Какая-то аргументация для ее дочки обидная. С девочка с детского садика общаются на украинском языке, а в школе она его не понимайт? А английский она тоже учить не способна? Мда, если это так, то жалко девочку! У знакомых дети на четырех языках общаются.
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20.10.2022 19:51 Ответить
Зачем физию заблюрили? Этому ролику неделя в обед
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20.10.2022 15:24 Ответить
Депортувати сучку за парєбрік.
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20.10.2022 15:25 Ответить
Это все равно что бросить щуку в реку. На ремонтно-восстановительные работы вместе с хахалем...
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20.10.2022 15:27 Ответить
и снова тот же вопрос - нахера рожи ублюдков скрывать? Страна должна знать "героев"
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20.10.2022 15:26 Ответить
Пора Украине принимать Закон о Лишении Гражданства для таких зоотечественников как это.
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20.10.2022 15:26 Ответить
На жаль таких багато і погано що держава в цьому напрямку нічого не робила і не робить. Хоча б для прикладу крим всім подряд без розбору українськи паспорти а більшість з них це предателі яки боролись за руцький мир і за анексію крима, а зараз вони з українськими паспортами стали біжінцями та повтікали в европу, канаду, сша. Треба прийняти закон і всіх перевіряти і лишати українського громодянства бо це неподобство в европі буде тільки гадити україні
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20.10.2022 17:02 Ответить
"какаяразница"
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20.10.2022 15:30 Ответить
Это хуже. Такие хотят сидя на своем диване чтобы ***** к ним сам пришел, вместо того чтобы собрать чемоданы, продать жилье и поехать осваивать расейские *****, там где не "душат".
После войны вопрос с такими гражданами нужно решать на законодательном уровне - паспорт негражданина, вид на жительство без каких либо льгот.
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20.10.2022 17:16 Ответить
ні,це якраз "какаразница"!прийшли мокші-"радость-то какая",вигнали срулєй-"как же мі вас ждали"!гірші якраз ті,кому "какаяразница",бо то тварини,що хтять тільки жерти й пити смачно!ті що чекали на орків хоч мету якусь мають,позицію-вони є вороги явні й частіше всього не скривають своїх поглядів,на відміну від "какаяразница"!"какаяразница" продасть і здасть,якщо це буде вигідно тільки йому!
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20.10.2022 18:35 Ответить
Позбавити громадянства і депортувати до біса - в козлостан . . Після суду , вироку і відбуття покарання .
Процес провести максимально публічно - шоб іншим млядям , які ще чекають в Україні на рузькій мір - гикалось .
В країні - Україні таким тварям більше немає чого робити .
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20.10.2022 15:30 Ответить
Осьо тобі поворот !
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20.10.2022 15:31 Ответить
Ттупа вівця , не знає , що ще за Кучму , усі держ. установи перейшли на Українську Мову. Це при овоще почалося послаблення
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20.10.2022 15:34 Ответить
Позбавити громадянства , але залишити, щоб не було права голосу , хай живе та смердить
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20.10.2022 15:36 Ответить
Какие скромняги Вот-
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20.10.2022 15:44 Ответить
Чавелла!
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20.10.2022 15:53 Ответить
**********
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20.10.2022 16:12 Ответить
Джян-джян
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20.10.2022 16:28 Ответить
Кончене скоріше з фанатів Зе.
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20.10.2022 16:32 Ответить
Зачем ретушировать лицо этой скотине и скрывать ее имя? Дуру звать Светлана Михалева и в интернете полно информации о ней.
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20.10.2022 15:52 Ответить
Дамочка явно наследница тех голодранцев, которых Сталин или Брежнев переселили в Украину из рассеи и которым там было нечего терять, а тут им дали все готовое - вот они и боятся, что отнимут.
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20.10.2022 15:56 Ответить
Курва!
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20.10.2022 15:56 Ответить
Там Харькове хорошая женская колония есть как раз для нее.
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20.10.2022 15:58 Ответить
Ну так ****** в свою рашку, МихалЕВА, кацапка, если тебя на укрАинском заставляют говорить!
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20.10.2022 16:06 Ответить
А тебе тупа песда хто за язика тягнув. Могла ж мимо пройти?
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20.10.2022 16:28 Ответить
https://www.objectiv.tv/objectively/2022/10/20/pytalas-pereobutsya-zvezde-rostv-iz-harkovshhiny-soobshhili-o-podozrenii/
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20.10.2022 16:28 Ответить
Промова цієї лахудри настільки вульгарна, що свідчить про те що вона не володіє також грамотною мовою окупантів. Буде жити та вивчати мову зеків
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20.10.2022 16:31 Ответить
Біробіджан, саратов або Челябінськ це ії майбутня родіна
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20.10.2022 16:33 Ответить
это родина ее предков
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20.10.2022 17:35 Ответить
вот зачем ***** скрывать? гавно должно знать что будет
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20.10.2022 16:36 Ответить
Блін, та нашо цих мразот затримувати?! В лісок і прикопати цю ватніцу !
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20.10.2022 16:40 Ответить
У этой суки надо забрать паспорт. А если в подобной деятельности замешан пенсионер, то же самое и не платить пенсию.
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20.10.2022 16:56 Ответить
убить не жалко
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20.10.2022 17:34 Ответить
до кордону і копняка в дупу, в сторону рашкі, і так кожного, кому не подобуєтся мова.
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20.10.2022 17:49 Ответить
Як ви думаєте за кого голосувало оця потвора в 19-му ???
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20.10.2022 17:57 Ответить
а нащо фізіономію заьлюрили? І скільки дадуть? може хоч віника щоб помела трохи
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20.10.2022 18:49 Ответить
Был еще как-то сюжет на Ютубе про этот Купянск. Две такие же тупые овцы блеяли в том же духе. Ну что сказать. За освобождение Купянска полегло немало наших парней. Чтобы такие твари продолжали жить. Нет слов...
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20.10.2022 18:49 Ответить
Ну купянськ же відвойовували не заради цих організмів, а тому що це наша земля.

А от те що державна влада за всі ці 30 років ніхера не робила на протидію рашистській пропаганді і впливу в цих регіонах, віддавши їх на откуп криміналітету та руснявим схемам, то вже інша справа і інша проблема. І винна в тому не ця недалека жіночка, по великому рахунку. Хоча і вона заслуговує на покарання по закону. Але проблема ця системна, і просто караючі - нічого не зміниш. Це повинна бути системна і продумана робота, стратегія на десятиріччя уперед, без емоцій, холодна і виважена. Бо недалеких жіночок і чоловічків дуже багато всюди. І держава повинна була б давно вже протидіяти рашці у цих питаннях. І не тільки рашці, доречі. В нас є ще "проблемні" регіони.
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21.10.2022 06:19 Ответить
як же ж подiбне лайно ненАвидить Україну та все українське - мову, вiру, справжню iсторiю...

хто там ще раз скаже какая разнiца?
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22.10.2022 05:21 Ответить
В інтерв'ю рашистам вона відверто казала, що рашистiв "очень ждали и сейчас очень благодарны".

Але після деокупації ця тупа шльонда пiшла отримувати гуманітарну допомогу від

України.
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22.10.2022 05:26 Ответить
«Очень ждали вас»: военнослужащие рф дали концерт для жителей Купянска Харьковской области



Станислав Иващенко

31.05.2022

Даже дождливая погода не стала помехой. Раскрыв зонты, взрослые подпевали артистам, а дети танцевали.


военослужащие провели трехчасовой концерт в городе Купянск Харьковской области прямо у входа в железнодорожный вокзал. Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, люди, которые на протяжении трех месяцев не имели связи с внешним миром и возможности выйти в интернет, все же пришли на главную площадь рядом с железнодорожным вокзалом, чтобы услышать первый за долгое время после освобождения концерт.

На сцене, собранной на привокзальной площади, выступали армейские коллективы восточного военного округа. В небольшом городке в Харьковской области впервые за восемь лет громко поют песни времен Великой Отечественной.

«Правда очень ждали вас, потому что нас здесь задавили своим украинским, ребенка в саду заставляли разговаривать на украинском. Историю переписали. Дочка в первый класс пошла, и я очень переживала, чтобы она не учила весь этот бред, который написали, а теперь я благодарна ребятам. Спасибо им, что защищают. Правда. Не страшно», - заявила корреспонденту «Звезды» местная жительница Светлана Михалева.

И даже дождь не стал помехой. Раскрыв зонты, взрослые подпевали артистам, а дети танцевали. Поодаль за их безопасностью следили российские военнослужащие.
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22.10.2022 05:30 Ответить
 
 