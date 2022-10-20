В интервью роспропаганде расхваливала оккупантов: Жительнице Харьковщины сообщено о подозрении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харьковской области сообщено о подозрении женщине, которая в интервью российским пропагандистам рассказывала, что поддерживает российскую армию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

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"По данным следствия, жительница пгт Купянск-Узловой в конце мая публично выразила свою позицию в поддержку действий государства-агрессора в Украине. Сторонница оккупантов дала интервью российскому телеканалу "Звезда", в котором рассказала, что она поддерживает российскую армию и с ее приходом стала чувствовать себя в безопасности. Женщина рассказывала о том, как ее ребенка "задавили с этим украинским языком", - говорится в сообщении

Однако после деоккупации поклонница "русского мира" быстро "переобулась" и благодарила за полученную гуманитарную помощь от Украины.

Так, женщине сообщено о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

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