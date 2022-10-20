РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12964 посетителя онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине
11 209 21
армия РФ (15471) оккупация (9530) Харьковщина (4165)

На освобожденной территории нашли позиции оккупантов, откуда те обстреливали Харьков. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

орки

Недалеко от освобожденного села Липцы в Харьковской области следователи нашли позиции российских оккупантов. С них войска РФ обстреливали областной центр и другие населённые пункты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Харьковщину обстреливали не только с территории РФ, но и во время оккупации части области – с разных позиций в области. Одна из таких позиций – за Липцами, у дамбы Травянского водохранилища", – написал он.

На этом месте следователи обнаружили вражеские позиции и штаб оккупантов. На бывшей базе отдыха и подвалах жилых домов жили военные РФ.

Изъяли отпечатки пальцев, образцы ДНК и их вещи.

На месте обстрела найдено более 400 гильз калибра 122 мм, ведутся следственные действия.

Смотрите: Российские военные обстреляли машины скорой помощи в Харьковской области. Есть пострадавшие. ВИДЕО

На освобожденной территории нашли позиции оккупантов, откуда те обстреливали Харьков 01
На освобожденной территории нашли позиции оккупантов, откуда те обстреливали Харьков 02
На освобожденной территории нашли позиции оккупантов, откуда те обстреливали Харьков 03
На освобожденной территории нашли позиции оккупантов, откуда те обстреливали Харьков 04
На освобожденной территории нашли позиции оккупантов, откуда те обстреливали Харьков 05

С начала осени Вооруженные силы Украины освободили 544 населенных пункта в Харьковской области. Под оккупацией остаются еще 32–1,8% территории региона.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+16
Ти чого тут питаєш, запитай в Зе-стада та його пастуха.
показать весь комментарий
20.10.2022 15:21
+8
Судячи з фото дверей, мавпи недорозвинуті до сих пір воюють з нацизмом, добто їхні діди не перемогли у 2 світовій, і тепер онукам тре знов воювати... Що там з макитрою? То просто зомбіленд!
показать весь комментарий
20.10.2022 15:20
+8
Знакомьіе места. До войньі туда отдьіхать вьіезжали.
Надеюсь єтих руских офицеров сожгли вместе с орудием. А тех, кто сбежал поймают и повесят.
Виселицу желательно поставить на площади Свободи в Харькове и обеспечить доступ всем желающим посмотреть.
показать весь комментарий
20.10.2022 15:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дрони на крові. Чому Україна не виготовляє тисячі дронів на місяць і чому влада, починаючи з початку широкомаштабної агресії, саботує створення українських дронів військового призначення. https://www.youtube.com/watch?v=fbO-qGN2S-w
показать весь комментарий
20.10.2022 15:14 Ответить
Ти чого тут питаєш, запитай в Зе-стада та його пастуха.
показать весь комментарий
20.10.2022 15:21 Ответить
Нормальне питання. Шоколадний Зєлю привів.
показать весь комментарий
20.10.2022 16:03 Ответить
запостив для тих, хто вміє читати та розуміє прочитане, але особисто для тебе поясню, в моєму пості та у відео-матеріалі саме йдеться про ЗЕлене бидло (в моєму пості "влада"), яке гальмує та саботує виробництво українських бойових дронів... сподіваюсь тепер тобі зрозуміло?
показать весь комментарий
20.10.2022 16:10 Ответить
Режим кремля можно было уничтожить только Украинцами и не кем иначе в Мире, и не дай Бог им было сойтись вместе под ссср2 Ум Украинцев и наглость РФ.

показать весь комментарий
20.10.2022 15:27 Ответить
щоб купити депутатів ВР, міністрів суддів прокурорів та інших, потрібні гроші
зкиздити гроші саме легше на дорозі
тому ЮЖмаш продається, замовлень у військових КБ нема, у Кузні на рибальському нема
а у автодору є...
у гранкар,єрі брата Юзіка є...
показать весь комментарий
24.10.2022 19:32 Ответить
У нас уже есть Французская ДНК лаборатория, отпечатки это 19 век для базы 200.
показать весь комментарий
20.10.2022 15:18 Ответить
Судячи з фото дверей, мавпи недорозвинуті до сих пір воюють з нацизмом, добто їхні діди не перемогли у 2 світовій, і тепер онукам тре знов воювати... Що там з макитрою? То просто зомбіленд!
показать весь комментарий
20.10.2022 15:20 Ответить
Вони не воюють, вони дрочать на дідов. Доречі вони не мавпи, вони взагалі якась херь невідома. Підлягає знищенню.
показать весь комментарий
20.10.2022 15:25 Ответить
Знакомьіе места. До войньі туда отдьіхать вьіезжали.
Надеюсь єтих руских офицеров сожгли вместе с орудием. А тех, кто сбежал поймают и повесят.
Виселицу желательно поставить на площади Свободи в Харькове и обеспечить доступ всем желающим посмотреть.
показать весь комментарий
20.10.2022 15:24 Ответить
Мы будим путешествовать по галактике и их показывать. Мульт фильм тайна третьей планеты, Асоцеаций много.
показать весь комментарий
20.10.2022 15:30 Ответить
Місяцями обстрілювали Харків з одного місця і нічого до них не прилетіло? Совпаденіє? А де спутник Притулі? Де Байрактари, де квадракоптері? Як завжди на складі у Єрмака.
показать весь комментарий
20.10.2022 15:31 Ответить
Все и сразу все хотят. Апетит приходит во время Войны
показать весь комментарий
20.10.2022 15:34 Ответить
100%
показать весь комментарий
20.10.2022 16:06 Ответить
Березень - квітень - травень 2022, тоді Притула ще не мав спутнік.
А то шо дЄрмак хоче зброю Заходу наліво, то для Заходу не секрет.
показать весь комментарий
20.10.2022 16:50 Ответить
The writings on the door say everything about their intellectual level.
показать весь комментарий
20.10.2022 16:15 Ответить
Did you have ******?
показать весь комментарий
20.10.2022 16:36 Ответить
Never. But it keeps to amaze me how primitive they all are.
показать весь комментарий
20.10.2022 16:57 Ответить
I am sorry, but I am not amaze on a minute. I have a pain
показать весь комментарий
20.10.2022 22:10 Ответить
Кончені кацапи - це вже слова синоніми.
показать весь комментарий
20.10.2022 16:48 Ответить
 
 