На освобожденной территории нашли позиции оккупантов, откуда те обстреливали Харьков. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Недалеко от освобожденного села Липцы в Харьковской области следователи нашли позиции российских оккупантов. С них войска РФ обстреливали областной центр и другие населённые пункты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
"Харьковщину обстреливали не только с территории РФ, но и во время оккупации части области – с разных позиций в области. Одна из таких позиций – за Липцами, у дамбы Травянского водохранилища", – написал он.
На этом месте следователи обнаружили вражеские позиции и штаб оккупантов. На бывшей базе отдыха и подвалах жилых домов жили военные РФ.
Изъяли отпечатки пальцев, образцы ДНК и их вещи.
На месте обстрела найдено более 400 гильз калибра 122 мм, ведутся следственные действия.
С начала осени Вооруженные силы Украины освободили 544 населенных пункта в Харьковской области. Под оккупацией остаются еще 32–1,8% территории региона.
Пожалуйста, подождите...
зкиздити гроші саме легше на дорозі
тому ЮЖмаш продається, замовлень у військових КБ нема, у Кузні на рибальському нема
а у автодору є...
у гранкар,єрі брата Юзіка є...
Надеюсь єтих руских офицеров сожгли вместе с орудием. А тех, кто сбежал поймают и повесят.
Виселицу желательно поставить на площади Свободи в Харькове и обеспечить доступ всем желающим посмотреть.
А то шо дЄрмак хоче зброю Заходу наліво, то для Заходу не секрет.