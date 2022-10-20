На освобожденной территории нашли позиции оккупантов, откуда те обстреливали Харьков. ФОТОрепортаж

Недалеко от освобожденного села Липцы в Харьковской области следователи нашли позиции российских оккупантов. С них войска РФ обстреливали областной центр и другие населённые пункты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Харьковщину обстреливали не только с территории РФ, но и во время оккупации части области – с разных позиций в области. Одна из таких позиций – за Липцами, у дамбы Травянского водохранилища", – написал он.

На этом месте следователи обнаружили вражеские позиции и штаб оккупантов. На бывшей базе отдыха и подвалах жилых домов жили военные РФ.

Изъяли отпечатки пальцев, образцы ДНК и их вещи.

На месте обстрела найдено более 400 гильз калибра 122 мм, ведутся следственные действия.

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С начала осени Вооруженные силы Украины освободили 544 населенных пункта в Харьковской области. Под оккупацией остаются еще 32–1,8% территории региона.