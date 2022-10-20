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За прошедшие сутки россияне обстреляли 9 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Войска Российской Федерации за минувшие сутки разрушили и повредили 15 гражданских объектов – жилые дома на инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МВД Украины.

"Оккупанты ударили по 9 населенным пунктам - городам Авдеевка, Бахмут, Северск, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, селах Бердичи, Карловка, Хромово, Иванград. Донетчину уничтожали артиллерией, РСЗО "Град", минометами", - говорится в сообщении.

В регионе разрушены и повреждены 7 жилых домов, музыкальное училище, сельскохозяйственное предприятие, сельхозтехника, гаражи, автомобили.

:6 раз оккупанты открывали огонь по Бахмуту. Также мощный удар россияне нанесли по поселку Заречное Лиманской громады. От вражеских минометных обстрелов погиб человек.

За прошедшие сутки россияне обстреляли 9 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые 01
За прошедшие сутки россияне обстреляли 9 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые 02

За прошедшие сутки россияне обстреляли 9 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые 03

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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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20.10.2022 16:19 Ответить
 
 