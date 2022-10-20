Тело убитого во время российской оккупации местного жителя найдено на Киевщине, – Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Тело убитого во время российской оккупации мирного жителя обнаружили вблизи с. Михайловка-Рубежовка Бучанского района Киевской области.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Цензор.НЕТ.
Полицейские установили, что погибший был одет в серые брюки, серую футболку, фиолетовый свитер. Рядом также нашли кроссовок 47 размера. Обнаруженные останки направлены на судмедэкспертизу.
Полиция работает над установлением личности погибшего.
Отмечается, что по состоянию на 20 октября полицейские Киевщины обнаружили 1365 тел погибших во время российской оккупации мирных жителей.
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