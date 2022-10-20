РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12964 посетителя онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
3 591 4
война (47303) Киевская область (3540) Нацполиция (15762) труп (129) Небытов (142)

Тело убитого во время российской оккупации местного жителя найдено на Киевщине, – Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Тело убитого во время российской оккупации мирного жителя обнаружили вблизи с. Михайловка-Рубежовка Бучанского района Киевской области.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Цензор.НЕТ.

Тело убитого во время российской оккупации местного жителя найдено на Киевщине, – Нацполиция 01

Полицейские установили, что погибший был одет в серые брюки, серую футболку, фиолетовый свитер. Рядом также нашли кроссовок 47 размера. Обнаруженные останки направлены на судмедэкспертизу.

Тело убитого во время российской оккупации местного жителя найдено на Киевщине, – Нацполиция 02

Полиция работает над установлением личности погибшего.

Также читайте: До конца года появится реальный механизм возмещения ущерба за счет активов РФ, - Зеленский

Отмечается, что по состоянию на 20 октября полицейские Киевщины обнаружили 1365 тел погибших во время российской оккупации мирных жителей.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так страшно буде дуже довго
показать весь комментарий
20.10.2022 21:10 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2022 21:10 Ответить
больше льгот гундяевскому парханату...
показать весь комментарий
20.10.2022 21:12 Ответить
мешканця
показать весь комментарий
21.10.2022 09:37 Ответить
 
 