Тело убитого во время российской оккупации местного жителя найдено на Киевщине, – Нацполиция. ФОТО

Тело убитого во время российской оккупации мирного жителя обнаружили вблизи с. Михайловка-Рубежовка Бучанского района Киевской области.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские установили, что погибший был одет в серые брюки, серую футболку, фиолетовый свитер. Рядом также нашли кроссовок 47 размера. Обнаруженные останки направлены на судмедэкспертизу.

Полиция работает над установлением личности погибшего.

Также читайте: До конца года появится реальный механизм возмещения ущерба за счет активов РФ, - Зеленский

Отмечается, что по состоянию на 20 октября полицейские Киевщины обнаружили 1365 тел погибших во время российской оккупации мирных жителей.