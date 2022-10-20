Вандалы обрисовали украинский стенд в центре Вены. ФОТО
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В ночь с 19 на 20 октября неизвестные испортили украинский стенд в одном из центральных районов Вены, разрисовав буквами Z и V, символами российской войны против Украины и надписями Fuck Bandera.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Инсталляция "Авангардная история Украины", содержащая текстовый и иллюстративный материал об истории и авангардном искусстве Украины, была установлена в начале крупнейшей торговой улицы Mariahilferstraße, на площади Platz der Menschenrechte всего три дня назад.
Это совместный проект Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию, Министерству иностранных дел и Министерству культуры и информационной политики Украины.
Глава ОО "Центр украинских инициатив" Александра Саенко сообщила, что активисты украинского сообщества в Вене уже обратились с соответствующим заявлением об акте вандализма в полицию и проинформировали об инциденте Посольство Украины в Австрии, добавив: "Варвары как они есть. Кто-то еще считает возможным вести с ними диалог как с равноценными?
Пожалуйста, подождите...
"У́ра-ура!" и упали...тубарибасе.
Но никто из них не умер, они все спаслись.
Всех они вдруг победили и поднялись ввысь!
(Л. Кассиль)
Смерть рашистам ***** та їх сраколизам!!
Тоді зрозуміло.