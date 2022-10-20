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Вандалы обрисовали украинский стенд в центре Вены. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом Война в Украине

В ночь с 19 на 20 октября неизвестные испортили украинский стенд в одном из центральных районов Вены, разрисовав буквами Z и V, символами российской войны против Украины и надписями Fuck Bandera.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вандалы обрисовали украинский стенд в центре Вены 01

Инсталляция "Авангардная история Украины", содержащая текстовый и иллюстративный материал об истории и авангардном искусстве Украины, была установлена ​​в начале крупнейшей торговой улицы Mariahilferstraße, на площади Platz der Menschenrechte всего три дня назад.

Это совместный проект Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию, Министерству иностранных дел и Министерству культуры и информационной политики Украины.

Глава ОО "Центр украинских инициатив" Александра Саенко сообщила, что активисты украинского сообщества в Вене уже обратились с соответствующим заявлением об акте вандализма в полицию и проинформировали об инциденте Посольство Украины в Австрии, добавив: "Варвары как они есть. Кто-то еще считает возможным вести с ними диалог как с равноценными?

Также читайте: Путин не желает сдаваться, цель РФ все еще состоит в том, чтобы уничтожить Украину, - МИД Австрии
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Топ комментарии
+22
Людство пішло вперед, а мавпи залишилися на своєму рівні - малювати свої позначки на камені.
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20.10.2022 21:43
+21
Це не вандали, це - русняві підораси. Знайди гнід і заставити стерти, а потім відправити до нас на розмінування звільнених територій.
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20.10.2022 21:45
+14
Российские трусы особенно смело борятся с детьми, героически бомбят детские садики, гадят памятники
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20.10.2022 21:46
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Людство пішло вперед, а мавпи залишилися на своєму рівні - малювати свої позначки на камені.
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20.10.2022 21:43 Ответить
Цім кацапськім людоподібним до мавп як до місяця.
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21.10.2022 01:31 Ответить
"У́ра-ура!"-закричали тут швамбраны все.
"У́ра-ура!" и упали...тубарибасе.
Но никто из них не умер, они все спаслись.
Всех они вдруг победили и поднялись ввысь!

(Л. Кассиль)
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20.10.2022 21:43 Ответить
Це не вандали, це - русняві підораси. Знайди гнід і заставити стерти, а потім відправити до нас на розмінування звільнених територій.
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20.10.2022 21:45 Ответить
"бойци" Кадриснича!
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20.10.2022 21:55 Ответить
тагільські ахфвстрійці, фуле
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20.10.2022 23:48 Ответить
Российские трусы особенно смело борятся с детьми, героически бомбят детские садики, гадят памятники
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20.10.2022 21:46 Ответить
Всё по касапски подло ночью в чужой стране.
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20.10.2022 21:50 Ответить
Мабуть, відеокамери допоможуть поліції оперативно виявити рашистів ***** у Відні…
Смерть рашистам ***** та їх сраколизам!!
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20.10.2022 21:54 Ответить
там везде камеры - и найти их не составит труда по системе распознавания лиц. и в Австрии очень ностальгируют по дешевому русскому газу и аншлюсу в Европе....сцыкотная нация как и русские
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20.10.2022 21:54 Ответить
Шо ти даунам поясниш? Воно було дурне і дике, так і здохне дурним і диким...
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20.10.2022 21:57 Ответить
надо находить кацапскую погань за границей и ликвидировать
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20.10.2022 22:03 Ответить
русняаьій підвид за кордоном як на долоні...
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20.10.2022 22:08 Ответить
Нічого дивного, пускайте далі російських виродків та відностесь до них толерантно і не таке побачите від цих капаських недюдей. Як завжди, європейцям ссуть в очі, а вони кажуть дощь!
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20.10.2022 22:15 Ответить
От як Бандеру пам'ятають! Він живе, він ще не вмер!!!!
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20.10.2022 22:17 Ответить
Ну мало ли кассабов-недоносков ещё бродит по Европе, да и своих уродов в Европе хватает. Ничего удивительного...
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20.10.2022 22:28 Ответить
Хммм.... А может это Порошенко? Просто хочит вайны?
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20.10.2022 22:31 Ответить
можна подумати там немає камер відеоспостереження..але чому дивуватися, там у відні була ціла штаб квартира російської фсб.
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20.10.2022 22:35 Ответить
Це все що вони можуть...Від безсилля...Вони схожі на макак,що кидаються гівном...
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20.10.2022 22:40 Ответить
Своєю поведінкою росіяни нагадують бактерію: вони перетворюють навколишній простір на лайно, а якщо їм вдасться втікти на захід де ще їми не засрано, то роблять там знов росію.
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20.10.2022 22:43 Ответить
Батальйон "Відень" повинен знайти й покарати кацапів...
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20.10.2022 23:28 Ответить
А ЩО ВАНДАЛИ І КАЦАПИ ЦЕ ТЕПЕР СИНОНІМИ ?
Тоді зрозуміло.
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21.10.2022 00:45 Ответить
 
 