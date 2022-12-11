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армия РФ (15319) война (46523) обстрел (20073) гуманитарная помощь (1202) Бахмут (Артемовск) (1528) ГСЧС (4481)

Россияне обстреляли автомобиль спасателей, доставлявших гуманитарную помощь в Бахмут. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские войска попали в спасателей, которые доставляли гуманитарную помощь в Бахмут. В результате обстрела пострадавших нет.

Об этом пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня россияне попали в спасателей, которые доставляли гуманитарную помощь людям, остающимся в изувеченном боевыми действиями Бахмуте.

К счастью, никто не пострадал, однако в результате артиллерийских обстрелов получил повреждение оперативный автомобиль 47-й государственной пожарно-спасательной части: трещины лобового стекла, выбитое заднее окно, иссеченный задний бампер и задняя часть автомобиля.

Этим авто спасатели развозили гуманитарную помощь и воду в частности в дом, который в ночь на 11 декабря обстреляли россияне. Жители многоэтажки помогали спасателям тушить пожар, произошедший в результате обстрела своей водой, поэтому для сотрудников ГСЧС важно было вернуть людям драгоценные запасы", - говорится в сообщении.

Россияне обстреляли автомобиль спасателей, доставлявших гуманитарную помощь в Бахмут 01
Россияне обстреляли автомобиль спасателей, доставлявших гуманитарную помощь в Бахмут 02
Россияне обстреляли автомобиль спасателей, доставлявших гуманитарную помощь в Бахмут 03
Россияне обстреляли автомобиль спасателей, доставлявших гуманитарную помощь в Бахмут 04
Россияне обстреляли автомобиль спасателей, доставлявших гуманитарную помощь в Бахмут 05
Россияне обстреляли автомобиль спасателей, доставлявших гуманитарную помощь в Бахмут 06
Россияне обстреляли автомобиль спасателей, доставлявших гуманитарную помощь в Бахмут 07
Россияне обстреляли автомобиль спасателей, доставлявших гуманитарную помощь в Бахмут 08
Россияне обстреляли автомобиль спасателей, доставлявших гуманитарную помощь в Бахмут 09
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Топ комментарии
+14
Дети, женщины живут себе спокойно, что у них в головах? Они понимают что будет с городом, если туда войдут тысячи зеков, которые сейчас штурмуют город?
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11.12.2022 18:04
+7
Знищення автономного посту технічного спостереження "Гренадер" прикордонної служби ФСБ РФ за допомогою Switchblade 300

https://twitter.com/i/status/1601932277390675968
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11.12.2022 18:07
+5
Вы нормальные? Да несколько домов целые . Много домов разрушены. А тут как под копирку: ,, Зеля сказал -дома разрушены, а они неразрушены . ,, Это новая форма диванного выпиндрёжа?
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11.12.2022 18:34
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дома стоять не зруйновані.
а Зеля говорив що міста немае.
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11.12.2022 18:02 Ответить






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11.12.2022 18:10 Ответить
Мізків у Зе немає.
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11.12.2022 20:49 Ответить
Дети, женщины живут себе спокойно, что у них в головах? Они понимают что будет с городом, если туда войдут тысячи зеков, которые сейчас штурмуют город?
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11.12.2022 18:04 Ответить
То мо вони того й чекають
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11.12.2022 18:08 Ответить
Da
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11.12.2022 18:38 Ответить
Ви про який спокій пишите? Не стидно звинувачувати людей,що вони живуть, тримаються і вірять в Україну. Евакуацію повинна проводити верещук. До неї питання чому діти ,жінки і старці не евакуйовано
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11.12.2022 21:00 Ответить
Знищення автономного посту технічного спостереження "Гренадер" прикордонної служби ФСБ РФ за допомогою Switchblade 300

https://twitter.com/i/status/1601932277390675968
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11.12.2022 18:07 Ответить
А преЗедент недавно сказав, шо місто зруйноване..... Хм...

https://m.censor.net/ua/video_news/3386073/****************************************************************

Окупанти фактично зруйнували Бахмут - іще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни.
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11.12.2022 18:12 Ответить
Путин отравил русских своими СМИ. Украина должна нанести массированный удар по останкино! Оста́нкино - это крупнейший в Европе вещательный центр, а точнее это излучатель отравляющий людей. Останкино надо сжечь!!! и пропагандистов нужно дронами уничтожить, как США уничтожили генерала Сулеймани. Да и Путина также дронами. Нужно уничтожать все рычаги центра зла находящегося в Кремле. Кремль - это ящик пандоры из которого вылетает зло. Нужно прежде всего закрыть ящик пандоры, а не пытаться остановить зло вылетающее из ящика в мир. Зло выпускает Кремль ибо Кремль - это новый ящик пандоры. Нужно ящик уничтожить и Путина открывшего его. Убить власть России и пропагандистов. И новое зло перестанет вылетать, а старое зло начнет развееваться.
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11.12.2022 18:22 Ответить
Добре що це починають люди розуміти.
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11.12.2022 20:52 Ответить
Одни ждуны остались, а эта барышня с ребенком с удовольствием будет рассказывать как ВСУ их бомбили. Как когда-то роженица с Мариуполя.
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11.12.2022 18:32 Ответить
Як що тобі у полоні будуть два місяці мізки викручувати, то хто його знає.
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11.12.2022 20:51 Ответить
Гадаю ви переселенець, який зробив свій вибір між тим чи залишитися хоча і в зруйнованому але в своєму світі, чи зробити крок у бік невідомого, в якому ви не знаєте, що будете робити, що й за що їсти, де і за що жити. І що ви б розповідали, якби від ваших слів залежало життя вашої щойно народженої дитини і у вас був вибір отримати пайку у вигляді однієї хлібини і пляшки мінеральної води, чи залишатися голодними?
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12.12.2022 02:29 Ответить
Я з Запоріжжя. В ньому і залишився. Так що вся твоя теорія до одного біса.
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12.12.2022 06:56 Ответить
Ну якщо моя теорія хибна, то виходить, що ти і є отой ждун, який сидить у Запоріжжі і чекає на окупантів, аби дати їм інтерв'ю.
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12.12.2022 17:16 Ответить
Боти ви такі смішні.
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12.12.2022 20:53 Ответить
Вы нормальные? Да несколько домов целые . Много домов разрушены. А тут как под копирку: ,, Зеля сказал -дома разрушены, а они неразрушены . ,, Это новая форма диванного выпиндрёжа?
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11.12.2022 18:34 Ответить
без броневика мазохизм..обварить тачку броней что неззя..день работы...чернухой 5мм..ресоры втулить..будет рикошетить..
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11.12.2022 18:37 Ответить
Садо мазо.
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11.12.2022 20:44 Ответить
 
 