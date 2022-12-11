Россияне обстреляли автомобиль спасателей, доставлявших гуманитарную помощь в Бахмут. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские войска попали в спасателей, которые доставляли гуманитарную помощь в Бахмут. В результате обстрела пострадавших нет.
Об этом пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня россияне попали в спасателей, которые доставляли гуманитарную помощь людям, остающимся в изувеченном боевыми действиями Бахмуте.
К счастью, никто не пострадал, однако в результате артиллерийских обстрелов получил повреждение оперативный автомобиль 47-й государственной пожарно-спасательной части: трещины лобового стекла, выбитое заднее окно, иссеченный задний бампер и задняя часть автомобиля.
Этим авто спасатели развозили гуманитарную помощь и воду в частности в дом, который в ночь на 11 декабря обстреляли россияне. Жители многоэтажки помогали спасателям тушить пожар, произошедший в результате обстрела своей водой, поэтому для сотрудников ГСЧС важно было вернуть людям драгоценные запасы", - говорится в сообщении.
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а Зеля говорив що міста немае.
https://twitter.com/i/status/1601932277390675968
https://m.censor.net/ua/video_news/3386073/****************************************************************
Окупанти фактично зруйнували Бахмут - іще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни.