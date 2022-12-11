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Маршрутка въехала в блокпост возле Чернигова: 8 пострадавших. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Вблизи Чернигова маршрутный автобус наехал на конструкцию блокпоста, семь пассажиров и водитель обратились за медицинской помощью.

Об этом сообщает полиция Черниговской области в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция расследует обстоятельства ДТП с автобусом недалеко от Чернигова.

В результате наезда маршрутного автобуса на конструкцию блок-поста за медицинской помощью обратились семь пассажиров и водитель автобуса.

10 декабря на автодороге "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи" произошло ДТП: водитель маршрутного автобуса, двигаясь из с.Роеще в направлении Чернигова, не справился с управлением и допустил наезд на блок-пост.

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В результате автопроисшествия все семеро пассажиров маршрутки получили травмы разной степени тяжести. Водитель после оказания медицинской помощи не был госпитализирован.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что причинило потерпевшему телесное повреждение средней тяжести), что карается штрафом или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет, с возможным лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

Полиция призывает водителей: во время усложнения погодных условий и ухудшения видимости на дороге избегайте резкого маневрирования, выбирайте скорость движения и дистанцию, позволяющие вовремя отреагировать на изменение дорожной обстановки", - говорится в сообщении.

Маршрутка въехала в блокпост возле Чернигова: 8 пострадавших 01
Маршрутка въехала в блокпост возле Чернигова: 8 пострадавших 02
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скорость гололед делают свое дело...
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11.12.2022 19:40 Ответить
І що тут не винен ні Зе,ні СН,ні Єрмак?Це ж через них війна і блокпост на дорозі.І світло,напевне навкруги було вимкнене,через пошкодження інфраструктури ...
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11.12.2022 20:16 Ответить
Лизнув. І зразу тобі краще.
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11.12.2022 20:36 Ответить
Це лише моя суб"єктивна, однак моя думка, як громадянина, яка владі може бути і не цікава зовсім. Блокпости, у нинішніх умовах, не можуть виконувати функцій, які їм приписують, а навпаки -це як дисонанс Скажімо райцентр , на в"їзді-виїзді - стоять поліціянти, ТРО. Практично усім мешканцям відомі шляхи об"їзду таких постів, чим і користуються. Утримання постів, харчування, забезпечення - накладні для громад. Влаштовані ж, як буває, так, що можуть самі пости стати об"єктами нападу. З часом увага на таких зникає, ніхто вже так детально, як у перші дні, не перевіряє. При цьому перед постами блоки фундаментні, затори через них і ДТП в т.ч. зі смертельними наслідками. Боже упаси і від повторення трагедії у Волновасі, коли пам"ятаємо, під обстріл росіян, ніби у 2015-му, потрапив автобус з пасажирами. Можливо патрулювання на авто було би ефективнішим за стаціонари???
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11.12.2022 21:14 Ответить
Не згоден з Вами!

Блокпости відіграють ВЕЛИКУ роль під час "військового стану (положення)":

1) Якби блокпости були до початку 24 лютого, то не було б такого стрімкого вторгнення "окупаційних військ російських нацистів" на Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Херсонщину та ін. областей України, через тисячі зґвалтованих, закатованих та вбитих Українок та Українців. (ЦЕ ВЕЛИКА ТРАГЕДІЯ НА ВІКА!!! ЯКУ ПОВИННІ БУДУТЬ СПОКУВАТИ ТІ, ЩО НЕ ЗАПОБІГЛИ ЦЬОМУ...)

2) У всіх українських областях (ВОЛИНСЬКА, РІВНЕНСЬКА, ЖИТОМИРСЬКА, КИЇВСЬКА, ЧЕРНІГІВСЬКА, СУМСЬКА, ХАРКІВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА, ХЕРСОНСЬКА), що межують з білорусю та московією (А ), повинні бути пронизені блокпостами (нацгвардія та поліція) задля виявлення ворожих "ДРГ" та "Агентів" при "фільтрації" та "перевірки", та у разі атаки груп ворожої армії - бути форпостним захистом, щоб знову не допустити кровопролиття громадян від рук окупаційних військових російських нацистів.
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12.12.2022 00:31 Ответить
Маршрутчики взагалі їздять із значним перевищенням швидкості,порушують правила.Сам водій із більш як 50-річнм стажем,водив все,що рухається.Їдеш отак кілометрів під сто,в межах дозволеного,і тут через суцільну осьову тебе маршрутка обганяє.Сам колись автобус водив деякий час,там і стаж потрібен був,і категорія,це були справжні аси.А зараз...
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11.12.2022 22:30 Ответить
Блокпости відіграють ВЕЛИКУ роль під час "військового стану (положення)":

1) Якби блокпости були до початку 24 лютого, то не було б такого стрімкого вторгнення "окупаційних військ російських нацистів" на Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Херсонщину та ін. областей України, ЧЕРЕЗ ЩО тисячі зґвалтованих, закатованих та вбитих Українок та Українців. (ЦЕ ВЕЛИКА ТРАГЕДІЯ НА ВІКА!!! ЯКУ ПОВИННІ БУДУТЬ СПОКУВАТИ ТІ, ЩО НЕ ЗАПОБІГЛИ ЦЬОМУ...)

2) У всіх українських областях (ВОЛИНСЬКА, РІВНЕНСЬКА, ЖИТОМИРСЬКА, КИЇВСЬКА, ЧЕРНІГІВСЬКА, СУМСЬКА, ХАРКІВСЬКА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА, ХЕРСОНСЬКА, МИКОЛАЇВСЬКА, ОДЕСЬКА ТА ВІННИЦЬКА), що межують з білорусю та московією (а також з чорним, азовським морями, а також з "придністров'ям" та тимчасово окупованими територіям), повинні бути пронизені блокпостами (нацгвардія та поліція) задля виявлення ворожих "ДРГ" та "Агентів" при "фільтрації" та "перевірки", та у разі атаки груп ворожої армії - бути форпостним захистом, щоб знову не допустити кровопролиття громадян від рук окупаційних військових російських нацистів.
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12.12.2022 00:36 Ответить
 
 