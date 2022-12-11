Маршрутка въехала в блокпост возле Чернигова: 8 пострадавших. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Вблизи Чернигова маршрутный автобус наехал на конструкцию блокпоста, семь пассажиров и водитель обратились за медицинской помощью.
Об этом сообщает полиция Черниговской области в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Полиция расследует обстоятельства ДТП с автобусом недалеко от Чернигова.
В результате наезда маршрутного автобуса на конструкцию блок-поста за медицинской помощью обратились семь пассажиров и водитель автобуса.
10 декабря на автодороге "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи" произошло ДТП: водитель маршрутного автобуса, двигаясь из с.Роеще в направлении Чернигова, не справился с управлением и допустил наезд на блок-пост.
В результате автопроисшествия все семеро пассажиров маршрутки получили травмы разной степени тяжести. Водитель после оказания медицинской помощи не был госпитализирован.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что причинило потерпевшему телесное повреждение средней тяжести), что карается штрафом или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет, с возможным лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Продолжается досудебное расследование.
Полиция призывает водителей: во время усложнения погодных условий и ухудшения видимости на дороге избегайте резкого маневрирования, выбирайте скорость движения и дистанцию, позволяющие вовремя отреагировать на изменение дорожной обстановки", - говорится в сообщении.
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Блокпости відіграють ВЕЛИКУ роль під час "військового стану (положення)":
1) Якби блокпости були до початку 24 лютого, то не було б такого стрімкого вторгнення "окупаційних військ російських нацистів" на Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Херсонщину та ін. областей України, через тисячі зґвалтованих, закатованих та вбитих Українок та Українців. (ЦЕ ВЕЛИКА ТРАГЕДІЯ НА ВІКА!!! ЯКУ ПОВИННІ БУДУТЬ СПОКУВАТИ ТІ, ЩО НЕ ЗАПОБІГЛИ ЦЬОМУ...)
2) У всіх українських областях (ВОЛИНСЬКА, РІВНЕНСЬКА, ЖИТОМИРСЬКА, КИЇВСЬКА, ЧЕРНІГІВСЬКА, СУМСЬКА, ХАРКІВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА, ХЕРСОНСЬКА), що межують з білорусю та московією (А ), повинні бути пронизені блокпостами (нацгвардія та поліція) задля виявлення ворожих "ДРГ" та "Агентів" при "фільтрації" та "перевірки", та у разі атаки груп ворожої армії - бути форпостним захистом, щоб знову не допустити кровопролиття громадян від рук окупаційних військових російських нацистів.
1) Якби блокпости були до початку 24 лютого, то не було б такого стрімкого вторгнення "окупаційних військ російських нацистів" на Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Херсонщину та ін. областей України, ЧЕРЕЗ ЩО тисячі зґвалтованих, закатованих та вбитих Українок та Українців. (ЦЕ ВЕЛИКА ТРАГЕДІЯ НА ВІКА!!! ЯКУ ПОВИННІ БУДУТЬ СПОКУВАТИ ТІ, ЩО НЕ ЗАПОБІГЛИ ЦЬОМУ...)
2) У всіх українських областях (ВОЛИНСЬКА, РІВНЕНСЬКА, ЖИТОМИРСЬКА, КИЇВСЬКА, ЧЕРНІГІВСЬКА, СУМСЬКА, ХАРКІВСЬКА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА, ХЕРСОНСЬКА, МИКОЛАЇВСЬКА, ОДЕСЬКА ТА ВІННИЦЬКА), що межують з білорусю та московією (а також з чорним, азовським морями, а також з "придністров'ям" та тимчасово окупованими територіям), повинні бути пронизені блокпостами (нацгвардія та поліція) задля виявлення ворожих "ДРГ" та "Агентів" при "фільтрації" та "перевірки", та у разі атаки груп ворожої армії - бути форпостним захистом, щоб знову не допустити кровопролиття громадян від рук окупаційних військових російських нацистів.