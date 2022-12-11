Маршрутка въехала в блокпост возле Чернигова: 8 пострадавших. ФОТОрепортаж

Вблизи Чернигова маршрутный автобус наехал на конструкцию блокпоста, семь пассажиров и водитель обратились за медицинской помощью.

Об этом сообщает полиция Черниговской области в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция расследует обстоятельства ДТП с автобусом недалеко от Чернигова.

В результате наезда маршрутного автобуса на конструкцию блок-поста за медицинской помощью обратились семь пассажиров и водитель автобуса.

10 декабря на автодороге "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи" произошло ДТП: водитель маршрутного автобуса, двигаясь из с.Роеще в направлении Чернигова, не справился с управлением и допустил наезд на блок-пост.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Микроавтобус с украинцами перевернулся в Польше. Погиб подросток

В результате автопроисшествия все семеро пассажиров маршрутки получили травмы разной степени тяжести. Водитель после оказания медицинской помощи не был госпитализирован.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что причинило потерпевшему телесное повреждение средней тяжести), что карается штрафом или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет, с возможным лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

Полиция призывает водителей: во время усложнения погодных условий и ухудшения видимости на дороге избегайте резкого маневрирования, выбирайте скорость движения и дистанцию, позволяющие вовремя отреагировать на изменение дорожной обстановки", - говорится в сообщении.



