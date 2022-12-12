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В российской колонии избили заключенных, выступавших против вербовки на войну в Украине, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В российской исправительной колонии 4 в Калужской области бойцы спецподразделения ФСИН и оперативники избили заключенных, которые отказались ехать на войну против Украины и не одобряли отправку на войну других осужденных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет телеграм-канал Gulagu.net

"Видео и фото из служебного архива ВЧ-4 УФСИН по Калужской области. Бойцы ОСН ФСИН и оперативники решили провести "воспитательную работу" с заключенными, которые отказались ехать для участия в войне против Украины по своим убеждениям и также не одобряли отправку на войну других осужденных".

В российской колонии избили заключенных, выступавших против вербовки на войну в Украине, - СМИ 01
В российской колонии избили заключенных, выступавших против вербовки на войну в Украине, - СМИ 02
В российской колонии избили заключенных, выступавших против вербовки на войну в Украине, - СМИ 03
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Топ комментарии
+9
А ведь на фотках - абреки. Абреки не хотят воевать в Украине.
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12.12.2022 00:00
+9
Раньше на Кавказе так называли людей, по тем или иным причинам ставших вне закона либо изгнанных из рода.Абрек может быть просто бандитом или борцом с властью.
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12.12.2022 00:41
+8
не факт что вообще они граждане раиси
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12.12.2022 00:04
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А ведь на фотках - абреки. Абреки не хотят воевать в Украине.
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12.12.2022 00:00 Ответить
не факт что вообще они граждане раиси
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12.12.2022 00:04 Ответить
Так там никто никого и не бьёт особо судя по видео, а фсиновцы в масках традиционно терроризируют зэков по поводу непризнания ими воровских идей. Просто месье Осечкин немного перебарщивает с хайпом и пытается сделать себе немного шума на нашей войне. Кстати это же касается большинства руссо-либерало, которые ну очень вумни на словах, но ничего не могут в жизни поделать со всем этим беспределом, но уже готовы делить постфюреровское наследство
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12.12.2022 00:19 Ответить
та вони ще гірше від путіна, бо їх в Європі мало не жертвами режиму вважають, а вони як той гівняний дождь, такі самі імперці, просто робили би то саме що путін тільки хитріше.
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12.12.2022 02:35 Ответить
последние абраги закончились еще в 70-х годах. А это так... не пойми что, манкурты. Хаджиреты из них не получатся.
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12.12.2022 00:18 Ответить
Какое время, такие и абреки. Гачага Керима( Керим Искендер оглы Моллазал) из этих не получится, но хоть в Украину не поедут...надеюсь.
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12.12.2022 00:25 Ответить
Кто такие абреки?
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12.12.2022 00:37 Ответить
Раньше на Кавказе так называли людей, по тем или иным причинам ставших вне закона либо изгнанных из рода.Абрек может быть просто бандитом или борцом с властью.
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12.12.2022 00:41 Ответить
кацапский скот молча идет куда гонят, а эти могут и отказаться
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12.12.2022 10:06 Ответить
Петушармия негодуетъ?
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12.12.2022 00:48 Ответить
Не хоче народ арестанський ходити під началом пітуха-Пригожина.

Але ще прийде час (наша Перемога!) - лусьне недоімперія і вийдуть ось ці ув'знені на волю...навіть знаю яка їх ціль буде першою, мало місця буде на планеті для вертухаїв. Будуть їм і швабри і кип'ятильник від самого щирого сердця у саму...мусорську душу.
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12.12.2022 00:54 Ответить
Кавказці. Етнічна русня-зеки із задоволенням ідуть з параші до Вагнера
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12.12.2022 01:42 Ответить
Это движение закончится тем, что прошедших на сотрудничество с Вагнером обьявят ****** и предъявит тот факт, что из-за них народ стали прессовать и гнать на фронт. А это значит, что сук будут резать, причём и на воле тоже.
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12.12.2022 06:03 Ответить
Стадо превратили в зомби и правильные блатные тут ситуацию вряд ли исправят.
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12.12.2022 11:29 Ответить
Слушают о чём говорит им стол
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12.12.2022 13:50 Ответить
 
 