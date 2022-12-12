В российской колонии избили заключенных, выступавших против вербовки на войну в Украине, - СМИ. ФОТО

В российской исправительной колонии 4 в Калужской области бойцы спецподразделения ФСИН и оперативники избили заключенных, которые отказались ехать на войну против Украины и не одобряли отправку на войну других осужденных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет телеграм-канал Gulagu.net

"Видео и фото из служебного архива ВЧ-4 УФСИН по Калужской области. Бойцы ОСН ФСИН и оперативники решили провести "воспитательную работу" с заключенными, которые отказались ехать для участия в войне против Украины по своим убеждениям и также не одобряли отправку на войну других осужденных".





