В Михайловский Златоверхий собор в Киеве привезли Вифлеемский огонь мира. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
В Свято-Михайловский Златоверхий собор доставили Вифлеемский огонь мира. Это ежегодная скаутская акция в канун Рождества.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Православной церкви Украины.
Каждый год Вифлеемский огонь мира в Украину доставляют члены скаутской организации "Пласт".
Пластуны получили огонь от скаутов из Вены на украинско-словацкой границе в пункте пропуска "Малый Березный", а затем его доставили в кафедральный собор ПЦУ в столице. Там пластунов с Огнем встретил предстоятель ПЦУ Блаженнейший митрополит Епифаний.
"Встречаем этот огонь, свидетельствующий, что свет всегда побеждает тьму", - отметил митрополит Епифаний.
В Михайловском Златоверхом соборе можно будет зажечь свечу от огня из Вифлеема в течение рождественских праздников.
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не порівнюйте нас з кацапнею - у них церковники служать дияволу, а в нас Творцю Всесвіту (хай не дуже вміло). І віра в нашу правду робить нас значно сильнішими.
А "двіж з іконами" - зовнішній прояв дійства зв'язку з Творцем. Я підозрюю всіх, кому не подобається наша віра, у погано прихованій злобі на українців. Що посміли бути самими собою.