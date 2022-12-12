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Рождество (374) Вифлеемский огонь (20) Епифаний (341) ПЦУ (773)

В Михайловский Златоверхий собор в Киеве привезли Вифлеемский огонь мира. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Свято-Михайловский Златоверхий собор доставили Вифлеемский огонь мира. Это ежегодная скаутская акция в канун Рождества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Православной церкви Украины.

Каждый год Вифлеемский огонь мира в Украину доставляют члены скаутской организации "Пласт".

Пластуны получили огонь от скаутов из Вены на украинско-словацкой границе в пункте пропуска "Малый Березный", а затем его доставили в кафедральный собор ПЦУ в столице. Там пластунов с Огнем встретил предстоятель ПЦУ Блаженнейший митрополит Епифаний.

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"Встречаем этот огонь, свидетельствующий, что свет всегда побеждает тьму", - отметил митрополит Епифаний.

В Михайловском Златоверхом соборе можно будет зажечь свечу от огня из Вифлеема в течение рождественских праздников.

В Михайловский Златоверхий собор в Киеве привезли Вифлеемский огонь мира 01
В Михайловский Златоверхий собор в Киеве привезли Вифлеемский огонь мира 02
В Михайловский Златоверхий собор в Киеве привезли Вифлеемский огонь мира 03
В Михайловский Златоверхий собор в Киеве привезли Вифлеемский огонь мира 04
В Михайловский Златоверхий собор в Киеве привезли Вифлеемский огонь мира 05
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Топ комментарии
+11
Пропагуйте Різдво в Україні по світовому календару. Най люди звикнуть.
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12.12.2022 02:32
+9
Уже не кацапська. Ти страждаєш?
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12.12.2022 06:05
+5
Шо це за суміш української з новоязом? А ще вважаєш себе щирим українцем.
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12.12.2022 07:03
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Пропагуйте Різдво в Україні по світовому календару. Най люди звикнуть.
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12.12.2022 02:32 Ответить
в ******** без змін..
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12.12.2022 06:14 Ответить
Шо це за суміш української з новоязом? А ще вважаєш себе щирим українцем.
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12.12.2022 07:03 Ответить
щось мене при слові мир вже тіпає

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12.12.2022 02:58 Ответить
Моя церква.. і церква де майже виросли мої діти..
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12.12.2022 03:21 Ответить
Уже не кацапська. Ти страждаєш?
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12.12.2022 06:05 Ответить
А Гундяю теж привезли?
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12.12.2022 05:03 Ответить
власники церкви у Віфлеємі - сирійці. їм аби гроші - вони і людоїда б туди пустили.
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12.12.2022 12:22 Ответить
Ракет би краще привезли, далекобійних
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12.12.2022 07:06 Ответить
з Віфлеєму? чим ви думаєте?
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12.12.2022 09:45 Ответить
Звісно ж що ні. Просто в Україні гинуть люди - мирні та військові, а молитви та двіж з іконами та доставкою вогню миру з Віфлеєму щось не працюють
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12.12.2022 11:45 Ответить
Оксаночка, Ви ж досі живі! І більшість із нас чудом живі. попри шашликову банду наші воїни ще мають дух і волю захищати рідну землю.
не порівнюйте нас з кацапнею - у них церковники служать дияволу, а в нас Творцю Всесвіту (хай не дуже вміло). І віра в нашу правду робить нас значно сильнішими.
А "двіж з іконами" - зовнішній прояв дійства зв'язку з Творцем. Я підозрюю всіх, кому не подобається наша віра, у погано прихованій злобі на українців. Що посміли бути самими собою.
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12.12.2022 12:20 Ответить
 
 