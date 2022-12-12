В Михайловский Златоверхий собор в Киеве привезли Вифлеемский огонь мира. ФОТОрепортаж

В Свято-Михайловский Златоверхий собор доставили Вифлеемский огонь мира. Это ежегодная скаутская акция в канун Рождества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Православной церкви Украины.

Каждый год Вифлеемский огонь мира в Украину доставляют члены скаутской организации "Пласт".

Пластуны получили огонь от скаутов из Вены на украинско-словацкой границе в пункте пропуска "Малый Березный", а затем его доставили в кафедральный собор ПЦУ в столице. Там пластунов с Огнем встретил предстоятель ПЦУ Блаженнейший митрополит Епифаний.

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"Встречаем этот огонь, свидетельствующий, что свет всегда побеждает тьму", - отметил митрополит Епифаний.

В Михайловском Златоверхом соборе можно будет зажечь свечу от огня из Вифлеема в течение рождественских праздников.









