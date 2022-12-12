В молитвенниках оккупантов Путина приравняли к вождю небесного воинства, а крест обрамляют автоматы. ВИДЕО

В молитвенниках, подаренных русским военнослужащим, Путин приравнен к вождю небесного воинства, а православный крест обрамляют автоматы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фильм телеканала "Спас".

"Даруй верховному главнокомандующему Владимиру, мужественному архистратигу и боголюбивому Правителю Российскому Победу", - говорится в молитвеннике.

В ленте священнослужитель рассказывает провластному медиаменеджеру Корчевникову, что "где у командира божественный дух, рота непобедима". На кадрах в это время показана икона Божией Матери с нашивками "Россия" и медалями, а также этот молитвенник с автоматами Калашникова. Судя по кадрам, его оккупантам подарили приехавшие на Донбасс священники.

В молитвеннике "верховный главнокомандующий Владимир", среди прочего, называется архистратигом. Так в православном каноне называют Архангела Михаила – этот титул означает "глава святого воинства Ангелов и Архангелов". Архистратигом называл полководца Александра Суворова император Павел, когда присваивал ему звание генералиссимуса.