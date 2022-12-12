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В молитвенниках оккупантов Путина приравняли к вождю небесного воинства, а крест обрамляют автоматы. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В молитвенниках, подаренных русским военнослужащим, Путин приравнен к вождю небесного воинства, а православный крест обрамляют автоматы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фильм телеканала "Спас".

"Даруй верховному главнокомандующему Владимиру, мужественному архистратигу и боголюбивому Правителю Российскому Победу", - говорится в молитвеннике.

В ленте священнослужитель рассказывает провластному медиаменеджеру Корчевникову, что "где у командира божественный дух, рота непобедима". На кадрах в это время показана икона Божией Матери с нашивками "Россия" и медалями, а также этот молитвенник с автоматами Калашникова. Судя по кадрам, его оккупантам подарили приехавшие на Донбасс священники.

В молитвеннике "верховный главнокомандующий Владимир", среди прочего, называется архистратигом. Так в православном каноне называют Архангела Михаила – этот титул означает "глава святого воинства Ангелов и Архангелов". Архистратигом называл полководца Александра Суворова император Павел, когда присваивал ему звание генералиссимуса.

В молитвенниках оккупантов Путина приравняли к вождю небесного воинства, а крест обрамляют автоматы 01
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Топ комментарии
+19
Это уже даже не дно. Полный здец.
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12.12.2022 09:20
+11
Середньовічні мракобіси.🤦
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12.12.2022 09:21
+9
Геральдичний спадок Мозамбіка та інших передових африканських країн. Жуй кокоси, пий бояру, молись і убивай.
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12.12.2022 09:29
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Это уже даже не дно. Полный здец.
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12.12.2022 09:20 Ответить
Геральдичний спадок Мозамбіка та інших передових африканських країн. Жуй кокоси, пий бояру, молись і убивай.
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12.12.2022 09:29 Ответить
Звичайні орки. Не сприймайте їх як людей і все стане на свої місця.
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12.12.2022 09:52 Ответить
Середньовічні мракобіси.🤦
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12.12.2022 09:21 Ответить
Мракобіси, як виявляється, не тільки в Середньовіччі були. Ще Соломон з мракобісами розбирався. І до нього теж проблеми з ними були, просто раніше це все ще так не фіксувалося.
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12.12.2022 09:24 Ответить
Провідник на тои Світ -- Харон .
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12.12.2022 09:21 Ответить
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12.12.2022 09:40 Ответить
Валите всех. Пусть их чёрти в аду сортирует.
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12.12.2022 14:24 Ответить
сатаністи, як вони є, і як в Біблії написано: нічого свого створити не зможе, тільки зіпсути чуже. Кризис жанру довічний у них.
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12.12.2022 09:23 Ответить
або ПАПІР ВСЕ СТЕРПИТЬ...
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12.12.2022 09:41 Ответить
Ну я же говорил что ето сатанисты и нужно гнать а лучше арестовать московских агентов и3 наших церквей, которые еще и деньги собирают с наших людей для росийской армии. А вам все неначасе
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12.12.2022 09:23 Ответить
"У стрічці священнослужитель розповідає провладному медіаменеджеру Корчевникову, що "де командир має божественний дух, рота непереможна". На кадрах у цей час показано ікону Божої Матері з нашивками "Росія" та медалями, а також цей молитовник з автоматами Калашнікова. "
Згадується діяльність фельдкурата Каца у "Походеньках бравого солдата Швейка" І "молитовник" - "Господь завжди з геройським батальйоном!"
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12.12.2022 09:23 Ответить
Бараны блд.
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12.12.2022 09:25 Ответить
как-то это все совсем не вяжется со зверствами войск рф на оккупированных территориях (убийства мирных, изнасилования младенцев и взрослых мужчин!!!)
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12.12.2022 09:25 Ответить
виправдовують свої звірства "Божим провидением", і водночас займаються профанацією християнських символів, християнської моралі, Віри, тобто нищать христианство.
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12.12.2022 09:29 Ответить
не получаються із орків Християни..
Як із контрабандистів Патріархи...

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12.12.2022 09:55 Ответить
Це профанація.
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12.12.2022 09:25 Ответить
служителі зла. єслі нє ми, то мір существовать нє должен. ця їх муть звучить досить давно. Але різним "глибоко стурбованим" цього мало. їх переконає хіба що ядерне бомбування. Але може бути пізно.
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12.12.2022 09:29 Ответить
Тим часом у балашихє під москвою палає черговий торговельний центр
https://twitter.com/i/status/1602194407301812225
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12.12.2022 09:30 Ответить
Талібан просто відпочиває... Вилупив очі і каже... А шо так можна було... 😂
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12.12.2022 09:35 Ответить
країна армія мова віра ху@лостана - все фейк.
пересічні орки це почали усвідомлювати і їхній страх за своє майбутнє досяг гіпертрофованого тваринного рівня
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12.12.2022 09:35 Ответить
А що скажуть на це кадировці і буряти всякі? Для правовірного мусульманина Мухамед - ОСТАННІЙ пророк на Землі!
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12.12.2022 09:37 Ответить
Особливої святості всій отій написаній хрєні додають два калаша біля хреста...
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12.12.2022 09:39 Ответить
а небесне воїнство в курсі, що до них приєднали пук іна?
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12.12.2022 09:39 Ответить
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12.12.2022 09:43 Ответить
А кацапня пи*дiла що загинув тiльки водiй паливозаправника..Ну може там вже й пiлоти ппiдробляють..на пiв-ставки..))
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12.12.2022 10:03 Ответить
Це вже навіть не секта, а карго-культ якійсь.
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12.12.2022 09:47 Ответить
Деструктивний культ.
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12.12.2022 11:10 Ответить
особливо точно "воінство святое" позначує убивць і педофілів із зеків Вагнера
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12.12.2022 09:52 Ответить
Не країна, а помилка природи!!!
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12.12.2022 09:53 Ответить
А все почалося з кацапської ікони де Свята Матрона благославляє сраліна на війну. А канонізація убиць почалася з олекесандра невського
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12.12.2022 10:04 Ответить
"Впрочем, это неудивительно: если сам сатана принимает вид ангела света" (с)
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12.12.2022 10:06 Ответить
Нічого дивного... Типові служки сатани... Андрофагами були ще при Геродоті, андрофагами залишилися в ІІІ тисячолітті...
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12.12.2022 10:10 Ответить
Психічних захворювань не виявлено. Просто дебіли. )))
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12.12.2022 10:18 Ответить
І цій "церкві" підпорядкована УПЦ МП!
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12.12.2022 11:43 Ответить
В Подмосковье горит красиво Бавовна...🤣💥 Мабуть опять ТунгуSSkий метеорита прилетела..площадь возгорания 25 000 кв.метров...🤣жертв нет, все идёт по плану, Хенерал Каздлашенков 🦍🤣💥
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12.12.2022 12:38 Ответить
Интересно, каким языком это писано? Если это современный русский (стилизованными буквами), то что это за "молим Ти ся"? Если церковнославянский, то где, например, твердые знаки?
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12.12.2022 13:34 Ответить
 
 