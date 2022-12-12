Жителю Снигиревки, добровольно согласившемуся сотрудничать с оккупантами, объявлено подозрение, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Житель Снигиревки во время оккупации города вызвался сотрудничать с российскими захватчиками. Помогал военным реализовывать автозапчасти и смазку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, пророссийски настроенный мужчина во время оккупации в г. Снигиревка согласился на предложение представителя вооруженных сил РФ. Подозреваемый должен был продавать автозапчасти, а часть прибыли передавать представителю государства-агрессора. С сентября по ноябрь 2022 года гражданин самовольно занял один из магазинов на местном рынке. Он начал торговать автозапчастями и смазками для авто, которые ему передавал на реализацию военный РФ", - говорится в сообщении.

За такое сотрудничество у подозреваемого были привилегии перед другими местными жителями. Кроме того, ему разрешалось беспрепятственно выезжать во временно оккупированный Херсон.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры жителю города Снигиревка сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



