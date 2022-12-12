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В результате российских обстрелов в Донецкой области ранены 3 человека, повреждены дома, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики вели обстрелы на нескольких участках фронта Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"На Волновахском направлении под обстрелы попали Новоукраинка и Богоявленка Угледарской громады – пострадавших нет.

На Донецком направлении было громко в Кураховской громаде: повреждено 7 домов в Курахово и хозяйственное здание в Кураховке. Ночью зафиксированы обстрелы Марьинки и Красногоровки, а под утро Соловьева Очеретинской ТГ и Авдеевки. Без жертв.

На Горловском направлении россияне ранили одного человека в Константиновке, попали в дом и бывшую школу. В Бахмуте ранены 2 человека, повреждены железнодорожный объект и жилой дом. 5 домов повреждены в Васюковке Соледарской ТГ.

На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Лимане, также на территории громады продолжаются обстрелы Торского и Заречного. Без жертв", - говорится в сообщении.

В результате российских обстрелов в Донецкой области ранены 3 человека, повреждены дома, - ОВА 01
В результате российских обстрелов в Донецкой области ранены 3 человека, повреждены дома, - ОВА 02
В результате российских обстрелов в Донецкой области ранены 3 человека, повреждены дома, - ОВА 03
В результате российских обстрелов в Донецкой области ранены 3 человека, повреждены дома, - ОВА 04
В результате российских обстрелов в Донецкой области ранены 3 человека, повреждены дома, - ОВА 05
В результате российских обстрелов в Донецкой области ранены 3 человека, повреждены дома, - ОВА 06
В результате российских обстрелов в Донецкой области ранены 3 человека, повреждены дома, - ОВА 07
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