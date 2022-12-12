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СБУ (18659) шпионаж (1220) Донецкая область (7117) коллаборационизм (680)

Обезврежена вражеская агентура, которая наводила российские ракеты на школы и роддома в Донецкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Служба безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть спецслужб РФ в результате спецоперации в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

По данным спецслужбы, злоумышленники собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории Бахмута и Торецка. Кроме того, передавали врагу локации электрических подстанций и социальных объектов, среди которых школы, роддома и студенческие общежития.

"Полученные сведения оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и задержали участников российской агентурной группы. Среди задержанных - трое местных жительниц, которых подконтрольное РФ "МГБ "ДНР" завербовало после начала полномасштабного вторжения. Они получили российские паспорта, которые планировали использовать для выезда в страну-агрессор в случае успешного выполнения вражеских задач", - сообщили в СБУ.

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Для сбора развединформации агенты лично обходили территорию населенных пунктов и делали отметки на электронных картах. Затем полученную информацию передавали своему "связному", который находится во временно захваченной Горловке. А он уже "отчитывался" куратору агентурной сети. Ею оказалась заместитель руководителя подконтрольного РФ местного "МГБ "ДНР". Для коммуникации использовали заранее отработанный анонимный канал интернет-связи. Именно через него агенты пересылали координаты украинских объектов с материалами фото-, видеофиксации и подробным описанием.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленниц правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом и паспорта РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили трем фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, которая совершена в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Обезврежена вражеская агентура, которая наводила российские ракеты на школы и роддома в Донецкой области, - СБУ 01
Обезврежена вражеская агентура, которая наводила российские ракеты на школы и роддома в Донецкой области, - СБУ 02
Обезврежена вражеская агентура, которая наводила российские ракеты на школы и роддома в Донецкой области, - СБУ 03
Обезврежена вражеская агентура, которая наводила российские ракеты на школы и роддома в Донецкой области, - СБУ 04
Обезврежена вражеская агентура, которая наводила российские ракеты на школы и роддома в Донецкой области, - СБУ 05
Обезврежена вражеская агентура, которая наводила российские ракеты на школы и роддома в Донецкой области, - СБУ 06
Обезврежена вражеская агентура, которая наводила российские ракеты на школы и роддома в Донецкой области, - СБУ 07
Обезврежена вражеская агентура, которая наводила российские ракеты на школы и роддома в Донецкой области, - СБУ 08
Обезврежена вражеская агентура, которая наводила российские ракеты на школы и роддома в Донецкой области, - СБУ 09
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Топ комментарии
+27
Нах вони живими потрібні?
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12.12.2022 12:32
+19
На гіляку усіх запроданців !!!
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12.12.2022 12:31
+14
Це не жінки, не люди. Це- мордорська нежить з українським паспортом.
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12.12.2022 12:47
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На гіляку усіх запроданців !!!
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12.12.2022 12:31 Ответить
Нах вони живими потрібні?
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12.12.2022 12:32 Ответить
Я вже подумав ОПівських "кротів" накрили.
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12.12.2022 12:33 Ответить
це сивохи, баканаффи, єфремови та родичі царьова та їм подібні адепти руSSкого міра ....
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12.12.2022 12:41 Ответить
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12.12.2022 12:36 Ответить
Не будьте дитиною. В ********* світі сховатися десь неможливо.
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12.12.2022 12:57 Ответить
Якось не надто віриться персонажу, який писав виступи путлера.
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12.12.2022 13:49 Ответить
це чмо (аббас) вчора на прямому вийобу****ся.
На мові бл*** до нього звернулися, так скотині не сподобалося..
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12.12.2022 20:40 Ответить
Традиционно, во все времена, таких вешали.
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12.12.2022 12:41 Ответить
Там таких 95%.
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12.12.2022 12:43 Ответить
Це не жінки, не люди. Це- мордорська нежить з українським паспортом.
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12.12.2022 12:47 Ответить
Мерзота. А найприкріше те, що там таких більшість.
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12.12.2022 13:24 Ответить
Жертв нету. Плохо.... Повесить мразей.
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12.12.2022 13:26 Ответить
Пустити паскуд на м'ясо для собак.
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12.12.2022 13:29 Ответить
Мерзкие твари .
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12.12.2022 14:17 Ответить
всех лугандонцев и дыровцев нужно лишать гражданства Украины. Это враги.
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12.12.2022 15:38 Ответить
 
 