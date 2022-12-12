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Рашисты обстреляли Херсон и пригород из РСЗО и артиллерии, есть погибшая и раненые. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

12 декабря российские военные нанесли очередные артиллерийские удары по Херсону и пригородным населенным пунктам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

"По данным следствия, 12 декабря 2022 года военнослужащие страны-агрессора с временно оккупированной территории нанесли очередные артиллерийские удары по городу Херсону и пригородным населенным пунктам. В результате обстрела жилого микрорайона города погибла женщина, четверо гражданских получили травмы разной степени", - говорится в сообщении.

От прицельного попадания снарядов в дома произошло возгорание нескольких квартир в одной из многоэтажек.

По предварительным данным, обстрел велся из ракетных систем залпового огня и артиллерии.

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Рашисты обстреляли Херсон и пригород из РСЗО и артиллерии, есть погибшая и раненые 01
Рашисты обстреляли Херсон и пригород из РСЗО и артиллерии, есть погибшая и раненые 02
Рашисты обстреляли Херсон и пригород из РСЗО и артиллерии, есть погибшая и раненые 03
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Потвори кацапські.
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12.12.2022 13:08 Ответить
Жах... Херсонцям співчуття... Тримайтесь.
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12.12.2022 13:22 Ответить
Тобто ніякого моніторингу і протидії кацапським двіжнякам на лівому березі немає? Це ж не калібри,не іскандери,не с-300. Виїхали, полупили по місту з гармат та й спетляли. А де ж ті радари контрбатарейні?
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12.12.2022 13:23 Ответить
БУДТЕ ПРОКЛЯТI, КАЦАПИ РУСОФАШИСТСКI. ВАС, МРАЗЕЙ, МИ, УКРАIНЦI, IЗ ПIД ЗЕМЛI ДIСТАНЕМО, ТВАРI!!!! ЗА ВСЕ, ПАСКУДИ *****, ВIДПОВIДАТИ ДОВЕДЕТЬСЯ!!! ГНIДИ СВИНОРИЛИЕ, НЕ ДОВГО ВАМ ЗАЛИШИЛОСЯ СВIЙ ГНОЙ ТА БЛЮВОТИНУ РОЗКИДУВАТИ НА МОIЙ РIДНIЙ УКРАIНСЬКIЙ ЗЕМЛI. УСI ЗДОХНИТЕ, ПОТВОРИ!!!! СВОЛОТА!
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12.12.2022 13:38 Ответить
 
 