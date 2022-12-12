Рашисты обстреляли Херсон и пригород из РСЗО и артиллерии, есть погибшая и раненые. ФОТО

12 декабря российские военные нанесли очередные артиллерийские удары по Херсону и пригородным населенным пунктам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

"По данным следствия, 12 декабря 2022 года военнослужащие страны-агрессора с временно оккупированной территории нанесли очередные артиллерийские удары по городу Херсону и пригородным населенным пунктам. В результате обстрела жилого микрорайона города погибла женщина, четверо гражданских получили травмы разной степени", - говорится в сообщении.

От прицельного попадания снарядов в дома произошло возгорание нескольких квартир в одной из многоэтажек.

По предварительным данным, обстрел велся из ракетных систем залпового огня и артиллерии.

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