Российские войска днем 12 декабря обстреляли Очаков Николаевской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские военные 12 декабря обстреляли гражданские дома в Очакове Николаевской области.
Об этом сообщил начальник Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 10:35 российские военные снова обстреляли г. Очаков. Значительные разрушения получили жилые дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местные жители не пострадали.
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Garry Grant
показать весь комментарий12.12.2022 13:33 Ответить Мне нравится 3
Вадим Думи
показать весь комментарий12.12.2022 13:36 Ответить Мне нравится 5
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