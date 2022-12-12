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Николаевская область (1868) обстрел (20073) Очаков (71)

Российские войска днем 12 декабря обстреляли Очаков Николаевской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские военные 12 декабря обстреляли гражданские дома в Очакове Николаевской области.

Об этом сообщил начальник Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 10:35 российские военные снова обстреляли г. Очаков. Значительные разрушения получили жилые дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители не пострадали.

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Российские войска днем 12 декабря обстреляли Очаков Николаевской области 01
Российские войска днем 12 декабря обстреляли Очаков Николаевской области 02
Российские войска днем 12 декабря обстреляли Очаков Николаевской области 03
Российские войска днем 12 декабря обстреляли Очаков Николаевской области 04
Российские войска днем 12 декабря обстреляли Очаков Николаевской области 05
Российские войска днем 12 декабря обстреляли Очаков Николаевской области 06
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А підар тимощук вирішив відкрити свого брудного рота та пробекати:цитата-"нє всьо так адназначна"та "мі адінинарот"🤦
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12.12.2022 13:33 Ответить
У этой этой бабули на каляске явно в доме была база НАТО, твари фашисские.
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12.12.2022 13:36 Ответить
 
 