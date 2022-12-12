Российские войска днем 12 декабря обстреляли Очаков Николаевской области. ФОТОрепортаж

Российские военные 12 декабря обстреляли гражданские дома в Очакове Николаевской области.

Об этом сообщил начальник Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 10:35 российские военные снова обстреляли г. Очаков. Значительные разрушения получили жилые дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители не пострадали.

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