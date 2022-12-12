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Воины 93-й бригады "Холодный Яр" воюют за Бахмут и Соледар. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб опубликовал фото боевой работы воинов 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр, которые защищают от оккупантов Бахмут и Соледар в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Несокрушимости нам, братья и сестры! На фотографиях - воины 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр воюют за Бахмут и Соледар", - говорится в сообщении.

Воины 93-й бригады Холодный Яр воюют за Бахмут и Соледар 01
Воины 93-й бригады Холодный Яр воюют за Бахмут и Соледар 02
Воины 93-й бригады Холодный Яр воюют за Бахмут и Соледар 03
Воины 93-й бригады Холодный Яр воюют за Бахмут и Соледар 04
Воины 93-й бригады Холодный Яр воюют за Бахмут и Соледар 05
Воины 93-й бригады Холодный Яр воюют за Бахмут и Соледар 06
Воины 93-й бригады Холодный Яр воюют за Бахмут и Соледар 07

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Господи, Матінко Богородице бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.12.2022 13:49 Ответить
Холодний Яр - століття війни за Волю України

Вірю в Бога та ЗСУ !
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12.12.2022 14:04 Ответить
Це наші, з Черкаського). Хлопці, хай береже вас Господь і Матір Божа!
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12.12.2022 14:17 Ответить
Хоча, всі воїни ЗСУ - НАШІ !
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12.12.2022 14:19 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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12.12.2022 14:35 Ответить
Ніколи в житті так ніким і нічим не пишалась, як зараз пишаюся Українською Армією! Вони як Янголи охоронці для мене!
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12.12.2022 14:39 Ответить
Віримо ЗСУ І ГЕНЕРАЛУ ЗАЛУЖНОМУ 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️‼️
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12.12.2022 15:08 Ответить
 
 