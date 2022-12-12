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Воины 93-й бригады "Холодный Яр" воюют за Бахмут и Соледар. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб опубликовал фото боевой работы воинов 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр, которые защищают от оккупантов Бахмут и Соледар в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Несокрушимости нам, братья и сестры! На фотографиях - воины 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр воюют за Бахмут и Соледар", - говорится в сообщении.
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