Воины 93-й бригады "Холодный Яр" воюют за Бахмут и Соледар. ФОТОрепортаж

Генштаб опубликовал фото боевой работы воинов 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр, которые защищают от оккупантов Бахмут и Соледар в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Несокрушимости нам, братья и сестры! На фотографиях - воины 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр воюют за Бахмут и Соледар", - говорится в сообщении.















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