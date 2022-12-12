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17 грузовиков с БК через Мариуполь и Никольское отправились в сторону Розовки, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Мариуполе фиксируют очередное движение военной техники оккупантов.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Фиксуем очередное движение военной техники. 17 грузовиков с БК через Мариуполь и Никольское в сторону Розовки. Снова ожило Запорожское направление в перемещении техники.
Установлено использование новых, усовершенствованных меток. Теперь – "V" в квадрате на технике, двигающейся на Розовку. Простая V сохраняется на технике, которая двигается на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

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17 грузовиков с БК через Мариуполь и Никольское отправились в сторону Розовки, - Андрющенко 01
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на ящики с б\к можно еще чмобов посадить, потому что от Угледара до Розовки 50 км )
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12.12.2022 14:12 Ответить
Якщо не помиляюсь, то це Нахімова, одразу за Кронштадьскою. Тобто вони їдуть до порта, потім через Моряків на виїзд з міста в напрямку Мелекіно і так далі.
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12.12.2022 14:20 Ответить
А Хаймерсы знают?
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12.12.2022 14:24 Ответить
😏🤗
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12.12.2022 14:27 Ответить
Вже знають
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12.12.2022 15:02 Ответить
 
 