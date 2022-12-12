17 грузовиков с БК через Мариуполь и Никольское отправились в сторону Розовки, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Мариуполе фиксируют очередное движение военной техники оккупантов.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Фиксуем очередное движение военной техники. 17 грузовиков с БК через Мариуполь и Никольское в сторону Розовки. Снова ожило Запорожское направление в перемещении техники.
Установлено использование новых, усовершенствованных меток. Теперь – "V" в квадрате на технике, двигающейся на Розовку. Простая V сохраняется на технике, которая двигается на Донецком направлении", - говорится в сообщении.
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