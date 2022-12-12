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Последствия вражеского обстрела жилого сектора Херсона: повреждены дом и линии электроснабжения. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты продолжают наносить удары по Херсону.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Херсон. Российские войска нанесли удар по жилому сектору. Поврежден дом. Также в результате удара повреждены линии электроснабжения. На месте работают спасательные службы", - говорится в сообщении.
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Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий12.12.2022 15:15 Ответить Мне нравится 4
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