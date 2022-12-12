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Последствия вражеского обстрела жилого сектора Херсона: повреждены дом и линии электроснабжения. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты продолжают наносить удары по Херсону.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Херсон. Российские войска нанесли удар по жилому сектору. Поврежден дом. Также в результате удара повреждены линии электроснабжения. На месте работают спасательные службы", - говорится в сообщении.

Последствия вражеского обстрела жилого сектора Херсона: повреждены дом и линии электроснабжения 01
Последствия вражеского обстрела жилого сектора Херсона: повреждены дом и линии электроснабжения 02
Последствия вражеского обстрела жилого сектора Херсона: повреждены дом и линии электроснабжения 03

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Кацапи б'ють туди, куди дістають. Потрібно потерпіти, коли наші ЗСУ відкинуть цю сволоту спочатку в бік Криму, а потім і за межи України. Кацапня більше нічого не може і тому впирається і вимагає від міжнародної спільноти всадовити за стіл переговорів Україну, щоб залишити кацапам захоплені частини Запорізької, Херсонської областей із ЗАЕС і Азовським морем, а також Донецьку і Луганську область. Кацап перестане гадити і підбивати на цію ганебну справу поневолені народи тільки тоді, коли буде мертвим.
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12.12.2022 15:15 Ответить
 
 