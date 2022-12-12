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Франция передаст Украине очередную партию оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы, - Шмыгаль

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Франция готовит для Украины очередную партию оборудования, необходимого для обновления энергетической системы.

Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он обсудил с министером энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше поддержку энергетического сектора нашего государства после российских обстрелов, необходимость и возможность введения санкций против России в части поставок ядерного горючего и технологий для атомной энергетики.

"Указал на необходимость совместного противодействия российскому ядерному терроризму. Поблагодарил за оказанную помощь – почти 73 тонны энергетического оборудования уже передано украинским компаниям для восстановления и стабилизации энергосистемы. Работаем с партнерами, чтобы Украина успешно прошла зиму и перешла к устойчивому обновлению и внедрению новых современных технологий в энергетике", - добавляет Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэнерго поручено разработать четкие приоритеты включения электроснабжения, - Шмыгаль

Франция передаст Украине очередную партию оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы, - Шмыгаль 01
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У нас поміняли трансформатор який розбили ще в жовтні. Привезли чи то з Австрії чи з Чехії, виробництва АВВ. Електрики ходять з квадратними очима ,- настільки воно космос на фоні старих ще радянських...
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12.12.2022 17:59 Ответить
 
 