Франция передаст Украине очередную партию оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы, - Шмыгаль

Франция готовит для Украины очередную партию оборудования, необходимого для обновления энергетической системы.

Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он обсудил с министером энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше поддержку энергетического сектора нашего государства после российских обстрелов, необходимость и возможность введения санкций против России в части поставок ядерного горючего и технологий для атомной энергетики.

"Указал на необходимость совместного противодействия российскому ядерному терроризму. Поблагодарил за оказанную помощь – почти 73 тонны энергетического оборудования уже передано украинским компаниям для восстановления и стабилизации энергосистемы. Работаем с партнерами, чтобы Украина успешно прошла зиму и перешла к устойчивому обновлению и внедрению новых современных технологий в энергетике", - добавляет Шмыгаль.

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