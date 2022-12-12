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Трое пиротехников ГСЧС погибли во время разминирования в Донецкой области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Донецкой области во время выполнения задач погибли трое пиротехников ГСЧС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу ГСЧС Украины.
Трагедия произошла 12 декабря, во время проведения работ по разминированию в Константиновке Краматорского района. В результате детонации взрывоопасного предмета погибли начальник отделения пиротехнических работ АРЗ СП Евгений Сагайда 1998 г.р., начальник отделения подводного разминирования АРЗ СП Главного управления Александр Кулинич 2000 г.р., старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ АРЗ управление Максим Лизя 1979 г.р.
Еще двое пиротехников ранены, врачи борются за их жизнь.
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+20 Вася Шевченко f77d76ba
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показать весь комментарий12.12.2022 19:19
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Автомитизація роботи наших саперів з ДСНС навідміну від західних дуже відстає.
та довiряйте своiм iнстинктам !!!__
півтори доби, четверо поліцейських
на разі три дснс
ну як так???
де хоч якась обачність, відповідальність
це просто жесть
вічна пам,ять хлопцям.
бережіть себе хлопці
Ви не пастухи і не продавці
що буде як що прості громадяни повернуться додому???