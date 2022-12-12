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Трое пиротехников ГСЧС погибли во время разминирования в Донецкой области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Донецкой области во время выполнения задач погибли трое пиротехников ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу ГСЧС Украины.

Трагедия произошла 12 декабря, во время проведения работ по разминированию в Константиновке Краматорского района. В результате детонации взрывоопасного предмета погибли начальник отделения пиротехнических работ АРЗ СП Евгений Сагайда 1998 г.р., начальник отделения подводного разминирования АРЗ СП Главного управления Александр Кулинич 2000 г.р., старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ АРЗ управление Максим Лизя 1979 г.р.

Трое пиротехников ГСЧС погибли во время разминирования в Донецкой области 01
Трое пиротехников ГСЧС погибли во время разминирования в Донецкой области 02
Трое пиротехников ГСЧС погибли во время разминирования в Донецкой области 03

Еще двое пиротехников ранены, врачи борются за их жизнь.

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Топ комментарии
+20
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12.12.2022 19:07
+16
Слава героям. Смерть рашистам!
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12.12.2022 19:06
+12
Хлопці просто Герої, але таку страшну ціну ми платимо за що? За те,щоб були вільним наші діти та онуки! Вічна пам'ять! Немає слів!!!
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12.12.2022 19:19
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Слава героям. Смерть рашистам!
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12.12.2022 19:06 Ответить
Погані новини.
Автомитизація роботи наших саперів з ДСНС навідміну від західних дуже відстає.
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12.12.2022 19:07 Ответить
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12.12.2022 19:07 Ответить
от біда..як же так?! вже не перший раз гинуть групою...
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12.12.2022 19:08 Ответить
Хлопці просто Герої, але таку страшну ціну ми платимо за що? За те,щоб були вільним наші діти та онуки! Вічна пам'ять! Немає слів!!!
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12.12.2022 19:19 Ответить
__ТБезпеки !!!
та довiряйте своiм iнстинктам !!!__
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12.12.2022 19:26 Ответить
Боже, які молоді...
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12.12.2022 19:40 Ответить
Знуву пачками гинуть сапери . Хтось скажіть їм щоб розміновували поодинці - так загинув би тільки хтось один. А то виходить вони про це не знають.
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12.12.2022 19:44 Ответить
дуже не вистачає Armtac'ів. Але ж вони значно дорожче, ніж асфальтоукладачі, та не такі піарні, як супутники.
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12.12.2022 19:46 Ответить
С.У.М.
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12.12.2022 19:52 Ответить
ну не можна так...
півтори доби, четверо поліцейських
на разі три дснс
ну як так???
де хоч якась обачність, відповідальність
це просто жесть
вічна пам,ять хлопцям.
бережіть себе хлопці
Ви не пастухи і не продавці
що буде як що прості громадяни повернуться додому???
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12.12.2022 20:07 Ответить
щось дуже часто, останнім часом, стали наші мінери підриватись.
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12.12.2022 20:13 Ответить
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12.12.2022 20:28 Ответить
взяли бы донецко луганских коллаборантов и пусть разминируют их не жалко.
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12.12.2022 20:29 Ответить
Soglasen s Viktor Lisenko.
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12.12.2022 22:10 Ответить
 
 