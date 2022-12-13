На взлетной полосе аэродрома Энгельс выстроили личный состав в виде надписи "Смерть нацистам". ФОТО

На российском военном аэродроме Энгельс командиры выстроили личный состав так, чтобы из космоса была видна надпись "смерть нацистам".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Для первой репетиции оказалось мало личного состава, потому что часть военнослужащих отказалась от длительного пребывания на взлетной полосе, опасаясь нанесения по ней удара. Поэтому бравым командирам пришлось "выписывать" личный состав из расположенной неподалеку базы обеспечения, сопровождая долговременное построение бравыми "патриотическими вещами", пугалки о "нацистах" и победным "спичом" в конце", - сообщил СтратКом ВСУ.

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