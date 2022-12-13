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На взлетной полосе аэродрома Энгельс выстроили личный состав в виде надписи "Смерть нацистам". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На российском военном аэродроме Энгельс командиры выстроили личный состав так, чтобы из космоса была видна надпись "смерть нацистам".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На взлетной полосе аэродрома Энгельс выстроили личный состав в виде надписи Смерть нацистам 01

"Для первой репетиции оказалось мало личного состава, потому что часть военнослужащих отказалась от длительного пребывания на взлетной полосе, опасаясь нанесения по ней удара. Поэтому бравым командирам пришлось "выписывать" личный состав из расположенной неподалеку базы обеспечения, сопровождая долговременное построение бравыми "патриотическими вещами", пугалки о "нацистах" и победным "спичом" в конце", - сообщил СтратКом ВСУ.

Читайте: Зеленский предложил России начать вывод войск с территории Украины на Рождество
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Топ комментарии
+84
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13.12.2022 01:37
+82
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13.12.2022 01:44
+67
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13.12.2022 01:43
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13.12.2022 01:37 Ответить
Неужели массовый суицид сделают русофашисты
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13.12.2022 01:40 Ответить
Как говорится, барышня легли и просють
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13.12.2022 01:44 Ответить
космічні спутніки літають... выше Лаврской колокольни, и когда от студова глянуть вниз, на кацапов, так они покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы...
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13.12.2022 07:17 Ответить
Это тупое стадо неизлечимо. Только эвтаназия.
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13.12.2022 01:42 Ответить
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13.12.2022 01:43 Ответить
Смерть кацапам!
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13.12.2022 01:43 Ответить
Как самокритично
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13.12.2022 01:44 Ответить
а на рязанському, чи де там, аеродромі у напису вже дірка із трьох "антинацистів"-технарів
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13.12.2022 06:26 Ответить
То трикрапка, тобто далі буде ))
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13.12.2022 08:04 Ответить
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13.12.2022 01:44 Ответить
Кацапи - кончені ідіоти і мразь 😠
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13.12.2022 01:47 Ответить
Це, в сенсі, самовбивці? Бо бажати самим собі смерті якось дивно...
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13.12.2022 01:53 Ответить
Це вони про тих трьох свинощенят які крали керосин коли на них впав наш безпілотник?
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13.12.2022 01:53 Ответить
викличте хтось невідкладно санітарів до тих пацієнтів. )
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13.12.2022 01:54 Ответить
вже, Стрижів готують
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13.12.2022 06:29 Ответить
Ну - добре... раз Ви так просите..!

ЗСУ виконає ваше прохання!
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13.12.2022 01:57 Ответить
якщо вони в реалi хочуть "смєрть нацiстам" - хай усi вишикуванi застреляться...
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13.12.2022 01:59 Ответить
Ще й агітки "правого сектора" знайдуть..
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13.12.2022 02:05 Ответить
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13.12.2022 02:05 Ответить
Who am I to say no. If you are really cold man, just try to remember, it's nikname is "little commy".
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13.12.2022 03:22 Ответить
нормальные у кацапов розвагы...
у их жонок ещё более нормальные в их отсутствие...
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13.12.2022 02:08 Ответить
ну логічно. нацисти прийшли зустріти свою смерть і стоять чекають поки прилетить бандеродрон
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13.12.2022 02:10 Ответить
Я думав трупаками своїх нациків виложили, а потім почитав, аж розстроївсься трохи.
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13.12.2022 02:15 Ответить
То ненадовго )
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13.12.2022 08:06 Ответить
"Замполит разбшевался!"
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13.12.2022 02:20 Ответить
Тоже видимо в КВН-е служили
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13.12.2022 02:27 Ответить
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13.12.2022 02:43 Ответить
і то терміново !

окоп в піску до першого гарного дощу
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13.12.2022 06:31 Ответить
🤣🤣🤣
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13.12.2022 07:40 Ответить
Або вітру )
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13.12.2022 08:10 Ответить
Нам треба їм відповісти, викласти тілами орків: "НАЦИСТЫ МЕРТВЫ".
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13.12.2022 02:52 Ответить
Кляті українські фашисти. В той час як сруські мирні вбивці, мирно ******** в Україні цивильну інфраструктуру, залишаючи цивільних без тепла, світла, води, мирно катують і вбивають людей на окупованих територіях, нав'язують там свою мову, культуру, велич сроціїї, українські воїни як останні нацисти, гепають по мирних тактичних бомбардувальниках, при цьому наражають на небезпеку безневинних сроційських військовослужбовців які пілотують, запускають ракети, або обслуговують ці бомбардувальники. Не обходять нацисти стороною і військові частини, в яких мирно готують сруцьких загарбників, які готові звільнити Україну від свободи, від її культури, ідентичності її громадян, матеріальних цінностей, а в деяких випадках і життя. Як же так? Нацисти б"ють лише по військових об'єктах, дотримуються правил ведення війни, не наражать на небезпеку мирне населення сроції, захищають свою територію, мають честь справжніх воїнів. Ганьба таким нацистам!
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13.12.2022 02:53 Ответить
Навіть не розуміють, що пишуть смерть самі собі.
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13.12.2022 02:55 Ответить
Уявляю ЯК "полкачі" матом крили замполіта полку - поки мерзли на "зльотці" на цій "клоунаді"
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13.12.2022 03:00 Ответить
Сами себе смерти желают. Вполне в духе кацапских дегенератов.
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13.12.2022 03:12 Ответить
Какие самокритичные люди !
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13.12.2022 03:14 Ответить
Петушня сама себе смерти желает?
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13.12.2022 03:22 Ответить
Готовится акт массового суицида.
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13.12.2022 03:47 Ответить
Мені більше всього подобається "моральний" бік цього "дійства" Бо сам служив багато років у Радянській Армії та часто стикався з подібним "************" замполітів "Картина маслом":
Відкрита стоянка аеродрому 1 класу - 3-3,5 км Відкритий простір На вулиці - мінусова температура Судячи з усього - легкий снігопад з вітерцем Людей виганяють з теплих приміщень, де кожен займався своїми службовими справами на зльотку Замполіти ескадрилій під командою замполіта полку хаотично метаються між підрозділами полку, пробуючи вишикувать своїх підлеглих та вибудувать у просторі їх тілами букви на бетонці Потім виявляється, що "тіл" не вистачає Дається команда: "Разойдись!" Викликаються бійці з роти охорони бази забезпечення (бо авторота займається в автопарку обслуговуванням техніки, а аеродромщики чистять сніг на злітній смузі Солдати повинні відпочивать перед заступанням у варту після 18 годин І якщо "полкові" - переважно у зимовому льотному та технічному одяз,і то солдати роти охорони - у легкому одязі Домінуюча думка основної маси людей :" ***** оно надо? Что это даёт? Апять замполитам ***** делать!" І "пропогандистське "дійство перетворюється у свою протилежність - озлобленість проти "пропагандонів" і деморалізація особового складу
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13.12.2022 03:48 Ответить
знаково виглядає той факт, що частина військовослужбовців відмовилась від тривалого перебування на злітній смузі побоюючись нанесення по ній удару.
чи вони дійсно дебіли, чи скоріше всього це був просто привід, щоб не мерзнути годинами на зльотці...
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13.12.2022 04:30 Ответить
Домінуюча думка основної маси людей :" ***** оно надо?
они вообще не думают.
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13.12.2022 07:23 Ответить
У дебилов отсутствует черта трезвого восприятия и анализа ситуации .
тем и отличаются дикари из раши от практичных европейцев ( и украинцев в т ч)
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13.12.2022 08:10 Ответить
Я думаю, что у них весь ОБАТО выперли на поле. И летную столовую.
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13.12.2022 09:25 Ответить
На Україні цей дебільно-скрепний флешмоб викликав вибух сміху, подібний до ядерного вибуху за потужністю
Достойна відповідь за викладку 100.000 сруського падла "Боже, яке воно кончене"
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13.12.2022 03:49 Ответить
Написи з гівна - давня і дивна забава рашистів.
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13.12.2022 03:53 Ответить
русосвиньи к самоубийству призывают? хорошее дело.
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13.12.2022 04:09 Ответить
Скажіть цим мазохістам що Св. Миколай Ту-143 прилітає тільки до стратегічних літаків, а не по гівну в шеренгах і колонах.
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13.12.2022 04:22 Ответить
На летовищі аеродрому Енгельс ...
українською: На летовищі Енгельс ...

Розрив москалів з цивілізацією, що відбулося в 1991 році коли Україна відійшла від Московії, призвів до повернення кацапів в стан кам'яного віку... Може тепер настав час угро-фінам повернутися на історічєскую родіну на південь ******** Малайзії?...
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13.12.2022 06:16 Ответить
Кацапстан найбільша божевільня у світі.
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13.12.2022 06:27 Ответить
рашиська ППО - "бессмысленная и беспощадная"
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13.12.2022 06:35 Ответить
Мдааа, маразм в параші ,,крепчаєт,,!
І завжди так, коли країною керують пацієнти геріатричних закладів!
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13.12.2022 06:36 Ответить
Следующий беспилотник надо отправить к летчикам в офицерский городок,что бы поняли как это когда не только украинские семьи гибнут.
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13.12.2022 06:44 Ответить
Гарний знімок, тільки один літачок там псує вид, ЗСУ до уваги.
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13.12.2022 06:44 Ответить
Український нацизм, це коли Президент - єврей, Прем'єр - єврей, а в опозиції Рабіновічь.
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13.12.2022 06:48 Ответить
От би туди в той час ще один безпіпотник прилетів... Якраз була би смерть нацистам!!
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13.12.2022 06:54 Ответить
Тоді б такого фото не вийшло.😁. Можливо було б гарніше
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13.12.2022 07:08 Ответить
Це вшивий аеродромний бат вишикували - гсмників, водіїв, стрілків охорони, кухарів, піщевозів тощо. Це м'ясо ракети не варте.
Стратегічна авіадивізія - це інша справа, там 80% - офіцери та прапори. Але ті давно вже в Карелії та на Камчатці.
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13.12.2022 07:49 Ответить
Було би дуже епічно ))
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13.12.2022 08:12 Ответить
мдяя, нацизм з голови росіянин вже не вибити , тільки знищення
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13.12.2022 07:20 Ответить
Це добре, що саме таким навчанням особового складу вони займаються.
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13.12.2022 07:28 Ответить
Дебилы безмозглые, а восклицательный знак?
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13.12.2022 07:29 Ответить
Орки закінчились ))
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13.12.2022 08:13 Ответить
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13.12.2022 07:30 Ответить
Дааа, в Україні недочекаються коли усі нацисти виздихають разом фюрером путлєром.
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13.12.2022 07:34 Ответить
А що ще залишається цьому сраному особовому складу гіперкосмічних сил...

Ну можуть ще насрати на своєму льотовищі піраміду, яку буде видно з космосу. 😁
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13.12.2022 08:08 Ответить
Тобто нацисти вирішили померти прямо на аеродромі в Енгельса. Ну, що ж
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13.12.2022 08:21 Ответить
Здається, це було до удару ненашими безпілотниками. На деревах листя. Крім того, майже відразу після вражень там випав сніг. Так що, удари ненашими безпілотниками - то відповідь.
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13.12.2022 08:23 Ответить
..мощно.. нам - капець.. особливо, коли вони загрожують на колінах
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13.12.2022 08:27 Ответить
Тобто, смерть своїм?
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13.12.2022 08:28 Ответить
Хмм...
Суіцидальненька заява...
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13.12.2022 08:33 Ответить
Сами себе смерти желают? Добре, так и запишем...
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13.12.2022 08:50 Ответить
Всегда уважал самокритику!
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13.12.2022 08:51 Ответить
Якийсь суіциідальний напис ...
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13.12.2022 08:57 Ответить
Зачем же так рассредоточились? Логичнее было выстраиваться в форме мишени, а то трудно выполнить просьбу на 100%.
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13.12.2022 08:59 Ответить
Так вбийтеся об берізку швиденько
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13.12.2022 09:05 Ответить
Правильный лозунг построили, так пусть бы сразу и здохли там на взлётке.
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13.12.2022 09:08 Ответить
Почерк поганенький , ніякої каліграфії , москалі
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13.12.2022 09:10 Ответить
Нехай так там і стоять, бо якраз нову партію українських дронів завезли на позиції.
Просите смерті вашим нацикам, так буде вам.
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13.12.2022 09:14 Ответить
Руские- нацисты с манией величия
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13.12.2022 09:17 Ответить
Самі бажають собі смерті!
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13.12.2022 09:22 Ответить
Бойтесь желаний своих, а то как прилетит с любовю "братскому народу" с Украини!
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13.12.2022 09:25 Ответить
Пусть присылает время и место следующей демонстрации. ВСУ их просьбу выполнит 100%.
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13.12.2022 09:27 Ответить
Как удобно собрались военные преступники причастные к бомбардировкам городов. Ждем следующего построения. Хорошо бы по этой же традиции что бы в Кремле также выстроились.. Х-ло, Шойгу, Герасимов, Суровикин.. а лучше даже не Кремле а на этом же взлетном поле...
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13.12.2022 09:45 Ответить
У свинособак все основано на понтах. Но времена изменились и все это только доказывает их убогость.
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13.12.2022 10:27 Ответить
Знають про всевидяче око НАТО та ЗСУ То хай бояться
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13.12.2022 12:38 Ответить
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова:- Дебіли,пля...
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13.12.2022 12:55 Ответить
Тупі мавпи, свіношакали лаптеногі, виродкі крелядські, всіх 200
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13.12.2022 13:01 Ответить
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13.12.2022 13:49 Ответить
Теперь осталось по этой надписи ударить и нацистов станет меньше😁😁
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13.12.2022 14:03 Ответить
 
 