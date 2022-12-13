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На взлетной полосе аэродрома Энгельс выстроили личный состав в виде надписи "Смерть нацистам". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На российском военном аэродроме Энгельс командиры выстроили личный состав так, чтобы из космоса была видна надпись "смерть нацистам".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Для первой репетиции оказалось мало личного состава, потому что часть военнослужащих отказалась от длительного пребывания на взлетной полосе, опасаясь нанесения по ней удара. Поэтому бравым командирам пришлось "выписывать" личный состав из расположенной неподалеку базы обеспечения, сопровождая долговременное построение бравыми "патриотическими вещами", пугалки о "нацистах" и победным "спичом" в конце", - сообщил СтратКом ВСУ.
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ЗСУ виконає ваше прохання!
у их жонок ещё более нормальные в их отсутствие...
окоп в піску до першого гарного дощу
Відкрита стоянка аеродрому 1 класу - 3-3,5 км Відкритий простір На вулиці - мінусова температура Судячи з усього - легкий снігопад з вітерцем Людей виганяють з теплих приміщень, де кожен займався своїми службовими справами на зльотку Замполіти ескадрилій під командою замполіта полку хаотично метаються між підрозділами полку, пробуючи вишикувать своїх підлеглих та вибудувать у просторі їх тілами букви на бетонці Потім виявляється, що "тіл" не вистачає Дається команда: "Разойдись!" Викликаються бійці з роти охорони бази забезпечення (бо авторота займається в автопарку обслуговуванням техніки, а аеродромщики чистять сніг на злітній смузі Солдати повинні відпочивать перед заступанням у варту після 18 годин І якщо "полкові" - переважно у зимовому льотному та технічному одяз,і то солдати роти охорони - у легкому одязі Домінуюча думка основної маси людей :" ***** оно надо? Что это даёт? Апять замполитам ***** делать!" І "пропогандистське "дійство перетворюється у свою протилежність - озлобленість проти "пропагандонів" і деморалізація особового складу
чи вони дійсно дебіли, чи скоріше всього це був просто привід, щоб не мерзнути годинами на зльотці...
они вообще не думают.
тем и отличаются дикари из раши от практичных европейцев ( и украинцев в т ч)
Достойна відповідь за викладку 100.000 сруського падла "Боже, яке воно кончене"
Св. МиколайТу-143 прилітає тільки до стратегічних літаків, а не по гівну в шеренгах і колонах.
українською: На летовищі Енгельс ...
Розрив москалів з цивілізацією, що відбулося в 1991 році коли Україна відійшла від Московії, призвів до повернення кацапів в стан кам'яного віку... Може тепер настав час угро-фінам повернутися на історічєскую родіну на південь ******** Малайзії?...
І завжди так, коли країною керують пацієнти геріатричних закладів!
Стратегічна авіадивізія - це інша справа, там 80% - офіцери та прапори. Але ті давно вже в Карелії та на Камчатці.
Ну можуть ще насрати на своєму льотовищі піраміду, яку буде видно з космосу. 😁
Суіцидальненька заява...
Просите смерті вашим нацикам, так буде вам.