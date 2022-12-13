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Россияне ночью выпустили более 50 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам Никопольщины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"7 обстрелов и более 50 вражеских снарядов на мирные города и села…

Россияне всю ночь терроризировали Никопольский район. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам - Никопольской, Красногригоревской и Марганецкой.

Прошло без погибших и раненых.

В Никополе разрушены с десяток многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередач. Обстрел вызвал пожар. Огонь спасатели уже потушили.

В Красногригорьевской громаде разрушены более 10 частных домов и хозяйственных построек, повреждены электросети. Вражеский снаряд уничтожил гараж и автомобиль.

В Марганецкой громаде последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в других районах ночь была тихой – без сирен и обстрелов. И в эту минуту спокойно.

Смотрите: Россияне шесть раз за ночь из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольщину, выпустили более 50 снарядов. ФОТОрепортаж

Россияне ночью выпустили более 50 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии по трем громадам Никопольщины 01
Россияне ночью выпустили более 50 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии по трем громадам Никопольщины 02
Россияне ночью выпустили более 50 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии по трем громадам Никопольщины 03
Россияне ночью выпустили более 50 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии по трем громадам Никопольщины 04
Россияне ночью выпустили более 50 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии по трем громадам Никопольщины 05
Россияне ночью выпустили более 50 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии по трем громадам Никопольщины 06
Россияне ночью выпустили более 50 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии по трем громадам Никопольщины 07
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