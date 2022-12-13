Россияне ночью выпустили более 50 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам Никопольщины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"7 обстрелов и более 50 вражеских снарядов на мирные города и села…
Россияне всю ночь терроризировали Никопольский район. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам - Никопольской, Красногригоревской и Марганецкой.
Прошло без погибших и раненых.
В Никополе разрушены с десяток многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередач. Обстрел вызвал пожар. Огонь спасатели уже потушили.
В Красногригорьевской громаде разрушены более 10 частных домов и хозяйственных построек, повреждены электросети. Вражеский снаряд уничтожил гараж и автомобиль.
В Марганецкой громаде последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в других районах ночь была тихой – без сирен и обстрелов. И в эту минуту спокойно.
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