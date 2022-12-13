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война (46566) обстрел (20085) Харьковщина (4113) Синегубов (479) Купянск (335)

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по Купянску, в результате попадания возник пожар в админздании. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области. В прошедшие сутки были минометные и артиллерийские обстрелы по Харьковскому, Чугуевскому, Изюмскому и Купянскому районам.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

На Купянском направлении враг производил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районе Кисловки, Котляровки, Табаевки и Берестового. По предварительной информации, без жертв и пострадавших.

Кроме того, ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 м.кв. Здание полностью разрушено. Обошлось без пострадавших.

Также Синегубов сообщил, что процесс разминирования в Харьковской области продолжается. Пиротехнические подразделения в течение суток обезвредили 193 взрывоопасных предмета.

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Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по Купянску, в результате попадания возник пожар в админздании 01
Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по Купянску, в результате попадания возник пожар в админздании 02
Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по Купянску, в результате попадания возник пожар в админздании 03
Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по Купянску, в результате попадания возник пожар в админздании 04
Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по Купянску, в результате попадания возник пожар в админздании 05
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Чого вони домагаються? Щоб ми припинили спротив? Так.від цього ми стаємо ще злішими.
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13.12.2022 08:42 Ответить
 
 