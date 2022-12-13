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обстрел (20085) скорая (350) Синегубов (479) Купянск (335)

Россияне обстреляли скорую, которая ехала по вызову в Купянске, ранен фельдшер. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харьковской области захватчики обстреляли скорую, которая ехала по вызову в Купянске, ранен 54-летний фельдшер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в телеграме.

"По уточненным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, сегодня после 4 часов утра в результате обстрела автомобиля, ехавшего по вызову в Купянске, получил ранение фельдшер - мужчина 54 лет. Помощь оказали на месте. В автомобиле взрывной волной выбило стекло", - говорится в сообщении.

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Россияне обстреляли скорую, которая ехала по вызову в Купянске, ранен фельдшер 01
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Козли відбиті!
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13.12.2022 09:23 Ответить
одно слово - кцаапи !!!
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13.12.2022 09:25 Ответить
 
 