Оккупанты ударили ракетами по жилому сектору села Желтая Круча в Запорожской области, - ОП. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреляли село Желтая Круча в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожье. с. Желтая Круча. Оккупанты ударили по жилому сектору. Повреждены дома местных жителей. На месте обнаружили 2 большие воронки, вероятно оккупанты использовали С-300", - говорится в сообщении.









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