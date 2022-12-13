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Оккупанты ударили ракетами по жилому сектору села Желтая Круча в Запорожской области, - ОП. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты обстреляли село Желтая Круча в Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Запорожье. с. Желтая Круча. Оккупанты ударили по жилому сектору. Повреждены дома местных жителей. На месте обнаружили 2 большие воронки, вероятно оккупанты использовали С-300", - говорится в сообщении.
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